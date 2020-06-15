客从云上来——广交会首次网上举办折射中国经济新动向

新华社广州6月15日电 题：客从云上来——广交会首次网上举办折射中国经济新动向

新华社记者肖文峰、周强、丁乐、陈炜伟

15日，第127届广交会正式拉开帷幕。与历届相比，这是第一次完全以互联网形式进行的广交会，也是新冠肺炎疫情发生以来最大规模的全球性贸易盛会。

这更是一次突破时空限制、堪称“史无前例”的贸易创举——2.5万家参展企业，180万件商品，数十万全球采购商和数以百万计的中国外贸产业人员，将在10天内24小时不间断地进行网上洽谈，为全球贸易注入新动能。

广交云上，互利天下——只用了短短两个月的时间，“网上广交会”从承诺变成现实，依靠的正是活力十足的中国互联网产业，是持续推进的5G、云计算、大数据、人工智能、工业物联网等新型数字基础设施建设，是体系完整、韧性十足的制造产能，更是一个国家“稳外贸”的坚定决心和拥抱全球化为世界经济发展作出贡献的强烈信念。

见“屏”如面检验“新基建”成色

获悉第127届广交会在网上举行时，深圳市金多多食品集团常务副总经理伍薇佳松了一口气。从20世纪90年代开始就参加广交会的她，一度担心这届广交会不能顺利举行。

“非常期待，想看看这届广交会究竟是什么样子。”她说。

现在，不论身处地球的哪个角落，人们都可以一睹“网上广交会”的真容——新改版上线的广交会官方网站界面色彩明快、切换流畅。作为全程参与筹备这届广交会的代表，广州轻出集团股份有限公司运营投资部负责人陈静说，简洁的设计风格给“网上广交会”带来一种时尚感。

和陈静一样的2.5万家参展商需要在较短时间内，按照广交会官方指引，将企业、展品信息，以文字、图片、视频等三位一体的方式呈现在相应展区，180万个展品将迎来约20万人次境外采购商跨时空登录浏览、洽谈。

10天会期、24小时不间断，“网上广交会”的举行被认为是对中国新型基础设施建设成果的检验。广州市商务局对外贸易发展处副处长刘青说：“广交会体量巨大，但今日中国数字经济发展的广度和深度可以确保平台的稳定性。”

作为本届广交会技术服务商，腾讯只有2个月时间搭建网上平台，比常规时间少了4个月。“时间紧任务重，但该有的功能一个都不能少。”腾讯广交会项目产品负责人董凯说，“为了达到远程如见面的效果，我们使用了即时通讯、视频会议、实时直播等多种技术手段，还原线下会展场景特点，突破时间、空间带来的限制。”

手指轻轻滑动，就可以360度“逛”遍展厅每个角落，产品细节清晰可见，还有在线导购讲解，仿佛置身实景之中。为提升企业参展效果，位于广州开发区的广东康云多维视觉智能科技有限公司首席运营官谢维恩一直带领技术团队为多个参展企业量身定制云展台。

“疫情之下，企业上云已迫在眉睫，而云计算、大数据和人工智能等技术的发展为企业数字化转型提供了有力支撑。”谢维恩表示，“网上广交会”可谓是全社会、全球参与的一次“云试验”。

应者云集折射企业复工复产动力强劲

作为江苏省进出口企业的代表，苏美达集团公司已经连续42年参加广交会。如今，苏美达已从最初单纯的外贸企业，发展成为“贸工技”一体化的综合性企业集团。“3月就实现了全面复工。”公司董事长杨永清说，“今年前5月公司进出口额逆势增长5.7%。”

今年2月以来，政府精准施策，企业有序复工，逐步复苏的中国经济是本次“网上广交会”举办的底气。在参展商看来，广交会依然是中国很多企业稳订单、拓市场的重要平台。

一般来说，广交会展位资源会分配至各交易团，再由交易团匹配至相关企业。深圳交易团有2808个展位，涉及1112家企业。深圳市商务局对外贸易处负责人叶花说：“整体来讲，报名企业应者云集，展位供不应求。”

没有场地限制，“网上广交会”并没有降低参展门槛，依然维持原有规模。“我们力保参展商质量，希望熟悉的配方，打造同样的味道，甚至是更好的味道。”中国对外贸易中心广交会工作处副处长廖志豪说，“像中山交易分团便重评淘汰了40家，新增32家，优化参展企业结构。”

作为世界级专业展会，“买全球”“卖全球”已成为广交会的典型特征。此次“网上广交会”举办将为境外采购商稳定供应链注入信心，也将为全球复工复产提供支撑。

早在2月中旬，世界零售巨头沃尔玛就给广东新宝电器股份有限公司来信，感谢新宝让产品如期摆上货架。参展超过20年的新宝，将坚守与客商的约定，携300款展品亮相“网上广交会”，新品率约40%。公司海外营销中心总监张以飞说：“这次全力以赴参展，就是要展现我们有实力保障生产和创新，为稳定产业链尽到自身责任。”

随“云”转型助推“中国制造”拥抱“数字经济”

“云盛宴”，也是“头啖汤”，备受期待，也倍感压力——数字化给全场景、高精度、宽纵深、无边界的网络贸易提供了无限可能和延展空间，不仅让全球市场首次目睹“线上外贸”可能释放的巨大潜力，也让积极投身其中的“中国制造”看到了更深程度拥抱数字化和全球化的可能。

为了更好增进采购商的信任，从事按摩器材生产的深圳市盟迪奥科技股份有限公司将摄像设备装进了工厂车间，24小时直播生产流水线。“线下转线上是大势所趋，未来的销售模式也要以线上为重。”公司销售总监陈子歆说，“我们也希望随这次‘网上广交会’一起转型，将以前建设得很粗糙的电商国际站、自建网站重新完善。”

往日人声鼎沸的琶洲岛广交会展馆变得静悄悄，网上平台却别有一番热闹天地。车间、展厅、实验室，哪都可以是直播间；业务员、研究员、领导层，只要懂业务和外语也能当主播；模拟演示、新品发布、专家讨论，内容情节和应用场景丰富多样。

深圳市燕加隆家居建材股份有限公司主营综合家具建材制造，产品和服务涉及200多个国家和地区上千家海外酒店。公司全新设计了1100多个展品和企业形象的图片、视频与文案，还把1万多平方米的线下展厅变为立体虚拟展厅。“一开始我们还抱着友情参与的心态，后来觉得要么就不做，要做就做最好。”公司总经理孙翔说，“公司将以此为契机，全面升级改造线上内容，为持续性数字化营销做准备。”

“网上广交会”是一项创举，挑战与机遇并存。“‘网上见’能在多大程度上取代‘面对面’，线上洽谈的调剂作用到底有多大，成交额与传统交易会形式相比能不能提升等，都是未知数。”广东省跨境电商行业协会副会长张炯说，“接下来的10天不仅对中国外贸至关重要，对全球来说也是一次难得的技术体验和商业探索。”

作为广交会的常客，美的集团在4年前就着手改变经营模式，推动数字化转型。“当下，全面数字化、全面智能化已成为公司的战略焦点。”美的集团董事长方洪波表示，希望能将之前的实践经验，与本次广交会的新型展会模式做结合，进一步探索让“中国智造”走出去的数字化新可能。

商务部研究院国际市场研究所副所长白明表示，随着中国开放的大门越开越大，企业对外贸易渠道越来越多样，广交会在外贸中的占比不如以前，但中国依然举办“网上广交会”，表明我们推动外贸发展、开放发展的决心和信心不会改变。

(责编：李都也(实习生)、李栋)