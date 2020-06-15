《民生周刊》来滦平开展“名誉校长”爱心捐赠活动

6月5日，人民日报社《民生周刊》赴滦平县火斗山中心小学、滦平县平坊满族乡于营村开展爱心捐助活动。

当日上午，人民日报社《民生周刊》一行抵达滦平县火斗山中心小学，实地参观了学校基础建设，详细了解了学校建设情况以及师生学习生活情况。

捐赠仪式在火斗山中心小学操场举行，人民日报社新闻信息中心主任张巨龙，人民日报社《民生周刊》副总编辑马海涛，《民生周刊》媒体资源部副主任曲涛，人民日报社办公厅办公室副主任、火斗山中心小学名誉校长张雷，滦平县县委常委、宣传部部长李秀宏，县教体局副局长计学勇，县火斗山镇党委书记于佳乐和火斗山中心校校长曲东华出席捐赠仪式，仪式由共青团滦平县委书记李鹏主持。

滦平县委常委、宣传部长李秀宏致欢迎辞，她对人民日报社《民生周刊》对火斗山中心校的捐助以及对滦平教育扶贫事业的支持表示感谢，她希望全校师生要牢记拳拳爱意和殷切期盼，把社会各界的关爱变成学习动力，不断努力，以优异的成绩回报爱心人士对孩子们的关怀与支持！

随后，人民日报社新闻信息中心主任张巨龙向滦平县火斗山中心小学捐赠价值18万元的净水器35台、空气净化器12台。

捐赠仪式结束后，《民生周刊》一行同火斗山中心小学部分教师代表进行简短座谈，详细了解火斗山中心校的帮扶需求，并表示将持续关心关注滦平县教育扶贫事业。

下午，人民日报社《民生周刊》一行又来到平坊满族乡于营村村部，实地参观了村服务大厅、图书馆、档案室、村史馆等村级基础设施建设情况。

捐赠仪式上，人民日报社评论部政论研究室副主编、滦平县平坊满族乡于营村第一书记吕晓勋致欢迎辞，人民日报社新闻信息中心主任张巨龙为于营村捐赠空气净化器4台并表达了对于营村的期盼与祝福。

捐赠仪式结束后，人民日报社《民生周刊》一行人在平坊满族乡党委书记韩树行、于营村第一书记吕晓勋、团县委书记李鹏等人的陪同下，先后来到于营村主干街道、于营村新时代文明实践站及滦平晶润60兆瓦林光互补光伏扶贫项目园区，实地察看于营村在人民日报社的有力帮扶下，村容村貌发生的新变化，老百姓享受的新生活。

(责编：李都也(实习生)、李栋)