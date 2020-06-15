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三棵树上海旗舰店开业 发布4款新品

2020年06月15日16:33  来源：人民网-财经频道
 

6月13日，三棵树上海旗舰店开业庆典暨高端产品发布会举行，三棵树经销商、合作伙伴代表以及行业、协会代表等参加了发布会，全国3000多位三棵树经销商在线观看了活动直播。

“三棵树推出更时尚的专卖店和高端新品，为疫情后行业复苏注入了强心力量。”发布会上，中装协住宅产业分会执行会长、艺术大师余静赣指出，近年来，三棵树以产品+服务的双轮驱动策略，在产品结构调整、产业升级、品牌重塑等方面取得明显成效，为中国消费者带来更加美好体验。

红星美凯龙执行总裁朱家桂表示，三棵树与红星美凯龙能够强强联合，在于双方理念上的契合，相似的愿景和使命使得两家民族企业能够紧紧携手，共同前进。

三棵树集团副总裁米粒在致辞中指出，奋斗路上，三棵树走的每一步都印证着企业梦想，推动企业高质量、跨越式高速发展。

在高端新品发布环节，4位国际超模携三棵树鲜呼吸空气净化漆、三棵树BB漆、三棵树360多效抗菌抗病毒全能墙面漆、三棵树360抗甲醛墙面漆等4款高精尖新品亮相，成为本次发布会一道靓丽风景。

厦门大学化学系博士、三棵树装修漆事业部产品部经理梁建鹤介绍了此次三棵树发布的4款新品。他指出，把技术升级落脚在用户痛点问题的解决方案上，将前沿科技下沉到细化居家生活场景中，在提升家居空气质量、抗病菌抗病毒等方面表现优异，共同构成了三棵树高端产品矩阵。

“让家更健康，让城市更美丽，让生活更美好。”此次三棵树上海旗舰店的开业，4款高端新品的发布是三棵树新零售高端转型的重要一步，也是推动家居家装行业绿色健康发展的有力实践。（牛广文）

(责编：乔雪峰、夏晓伦)
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