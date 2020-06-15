63年来首次！第127届广交会“云”开幕

中国青年报客户端广州6月15日电（中青报·中青网记者林洁）推迟了整整两个月后，今天10点，第127届中国进出口商品交易会（以下简称“广交会”）在“云端”开幕！来自全球的参展商和采购商将足不出户谈生意、做买卖。

广交会被誉为中国外贸的“晴雨表”和“风向标”，这是63年来，广交会首次在网上举办。

自1957年创办以来，广交会历经风雨，从未间断。为稳住外贸外资基本盘，扩大对外开放，帮助中外企业开拓市场，国务院决定，第127届广交会于6月15日至24日在网上举办。

广交会新闻发言人、中国对外贸易中心副主任徐兵表示：“把连续举办63年的广交会整体搬上云端，不是简单的复制。”

近年来，每届广交会参展企业约2.5万家，到会境外采购商约20万人，是国内外企业结识客户、拓展国际市场的重要渠道。广交会客户总成交额中，参展企业会后成交额约占八成。

徐兵透露，当前新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，世界经济贸易受到严重冲击，全球范围的旅游警示、交通限制和出入境限制极大地增加了举办广交会实体展的难度。

第127届广交会不是将传统模式的实体展简单迁移到网上，而是进行了全新的结构设计和流程再造。

为此，广交会官网进行了升级改造，实现了从平面式浏览到全新交互式沟通的升级，原有内容也相应深化、扩展或调整，构建起网上办展的新平台。

从“面对面沟通”变为“屏对屏交流”。在广交会官网上，全新平台崭新亮相，线上页面分为16个大类50个展区，参展企业可通过图片、视频、3D等格式上传展品，多形式、多维度展示品牌形象。

徐兵说，云端广交会帮助中外企业最大程度对冲疫情影响，在危机中育新机、于变局中开新局。

采购商还可以通过搜索查询产品或企业，参观企业虚拟展位。在每个商品的展示页业，均设有“提交意向订单”“即时沟通”“预约洽谈”等选项，采购商可以随时与参展企业进行沟通。

此外，广交会官网还可以支撑500万个一对一、全天候的网上洽谈室，考虑到时差因素，采购参展双方也可以采用留言方式，实现在线贸易零障碍。

(责编：李都也(实习生)、李栋)