稳外贸稳外资：税务服务“在线又升级”

今年的政府工作报告提出，推进更高水平对外开放，稳住外贸外资基本盘。在苏州，税务部门始终把稳外贸稳外资作为发挥税收职能作用、服务经济大局的重中之重来抓，打出了落实快、容缺办、网上报、远程核、提速批等“组合拳”。据了解，今年疫情期间，共办理出口退税16189户次，退税额86.31亿元，有效缓解出口企业资金压力。

政策加码助企业拉响达产“强引擎”

位于苏州吴江的孚杰集团，生产车间里自动化生产线正高速运转，工人们正赶制海外订单产品。受疫情影响，人工、物流、原材料成本持续攀升，企业面临着较大的资金压力。此时, 国家出台了对1464项产品提高出口退税率的新政策，苏州税务部门组建专家团队开展个性化政策指导，利用“苏州税务”微课堂线上辅导及时答疑解惑，通过大数据分析精准推送税收新政和涉税提醒, 让优惠政策的红利第一时间送到了每一位纳税人手上，让企业感受到税务服务的暖心。

孚杰集团财务负责人李文兴就收到了税务部门推送的有关出口退税率的最新政策，集团旗下产品符合从10%提高到13%其中一项，“出口退税力度加大，给了我们一颗定心丸，资金压力卸掉了不小。”李文兴说道。就今年以来，孚杰旗下子公司已共计收到出口退税1072万元。

有了出口退税政策加码，孚杰集团将省下来的资金用在了“刀刃上”，为保产量、稳订单做足了准备，目前集团销售形势一片大好，有望让产值数据画出漂亮的逆势上扬曲线，实现生存发展新突围。

同样受惠于出口退税率提高的还有浦项（张家港）不锈钢股份有限公司。“我们企业的复工复产得到了各项税收政策的有力支撑，一季度出口退税共计到账3279万元，接下来还有4个产品出口退税率提高，又可以为公司增加一笔数目不小的流动资金。” 浦项不锈钢财务负责人徐建秋说道。

应享尽享全力支持企业逆势突围

近段时间，外贸企业复工复产的“加速度”正在苏州上演，如何为企业用足用好税收优惠政策，在疫情下实现逆势上扬，这背后离不开大数据的支持。苏州税务部门通过税收大数据，建立专题分析模型，对“应享未享”纳税人开展排查，及时了解企业复工复产需求和税费政策落实情况，确保企业应享尽享，减轻企业资金压力。

“在战疫的特殊时期，税务部门为我们抢抓生产带来了资金活水，退税服务很给力，截至目前，公司今年已经收到出口退税近881万元，降低了我们的经营成本，充裕了现金流，让我们有更加充足的资金投入到无尘超净产品项目的开发建设中去。”江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司财务总监李林表示。

对于苏州安洁科技股份有限公司财务副总经理计惠而言，一笔税务部门主动“送上门”的“意外之喜”令其对疫情特殊时期的增资扩产充满了信心。

作为特斯拉结构件的核心供应商之一，随着上海超级工厂的投产，安洁科技相关零件产量将迎来大幅增长，但受疫情影响，公司承受不少压力。而此时税务部门及时送政策上门，告知企业可以递延4500万元的所得税税款，让计惠大大松了口气。原来，苏州税务部门结合税收大数据分析排查时发现，安洁科技全资子公司的账面有一笔经审计的未分配利润，根据目前鼓励境外投资者持续扩大在华投资的相关政策，可以为该公司递延所得税税款, 暂不征收企业所得税。

“税收政策红利提振了我们的信心！”计惠表示，经董事会审议，公司将针对特斯拉产业链上的产品注资4.5亿元，为整个集团逆势突围注入更强后劲。

服务升级帮扶企业“转战”国内市场

外贸企业的发展，既离不开税收政策的“雪中送炭”，更离不开税务服务的“保驾护航”。

“特殊疫情时期，没想到税务部门的服务依旧这么给力。”昱鑫科技（苏州）有限公司位于苏州市吴中综合保税区，可以备案制获得增值税一般纳税人资格试点。作为区内规模最大的生产加工型外贸企业，受海外疫情影响，外需低迷，公司迫切需要开拓国内市场，培育新的竞争优势。

出口转内销，税务来帮忙。在了解到企业相关情况后，苏州税务部门第一时间与相关部门建立联络机制，快速线上“云指导”昱鑫科技完成了备案申请、涉税事项清理衔接等业务。4月1日，昱鑫科技（苏州）有限公司正式实施一般纳税人资格试点，税务业务骨干也第一时间“点对点”问需辅导，为企业转换经营主场出谋划策。

“有了这个资格试点，公司不仅可以索取增值税专用发票作为增值税进项税额的抵扣凭证，大大降低了资金占用成本，向境内综保区外企业销售产品时，也可以直接开具增值税专用发票，为开拓国内市场带来了极大便利。” 昱鑫科技财务负责人说。

不少苏州企业像昱鑫科技一样，把目光转向国内市场，苏州莱升进出口有限公司就是其中之一。公司财务负责人沈亚萍介绍，由于国内市场的加速拓展加上海外订单延期付款，公司流动资金一度紧缺。对此，苏州税务部门采取马上办、网上办、容缺办等硬举措，让莱升进出口第二天就收到了1300万元退税“礼包”。

聚焦国家税务总局“四力”要求，宣传落实各项税费优惠政策，配合当地政府出台“苏惠十条”“惠外贸十二条”等措施，全面拓展“非接触式”办税渠道，优化线上咨询，强化智能审批，深化部门联动……苏州市税务部门在全省率先全面实现出口退税申报、审核、审批、退库全流程无纸化的基础上，将进一步压缩退税时间，一类退税纳税人申报退税办理时间压缩至不超过1.5个工作日,支持出口企业稳定发展。（牛广文）

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