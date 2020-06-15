国家统计局回应“有6亿人每月收入仅1000元”

人民网北京6月15日电 （杨曦）今日，国家统计局新闻发言人付凌晖针对最近社会热议“有6亿人每个月的收入也就1000元”这一话题进行回应。付凌晖表示，这一数据可以从全国住户收支与生活状况调查数据得到印证。当前，我国脱贫攻坚和乡村振兴任务十分繁重，但我国国内市场潜力巨大，随着经济持续发展，将会有越来越多的低收入和中间偏下收入群体转化为中等收入群体。

付凌晖介绍，按照住户收支调查，全国家庭户样本可以分为五个等份，分别是低收入组、中间偏下收入组、中间收入组、中间偏上收入组、高收入组，每等份各占20%。其中，低收入组和中间偏下收入组户数占全部户数比重为40%。五等份住户收支调查数据刊载在《中国统计年鉴》《中国统计摘要》等统计资料上。比如，《中国统计年鉴2019》第171页有2013-2018年的住户收支调查表，《中国统计摘要2020》第59页有2014-2019年的住户收支调查表。

根据2019年相关数据，低收入组和中间偏下收入组共40%家庭户对应的人口为6.1亿人，年人均收入为11485元，月人均收入近1000元。其中，低收入组户月人均收入低于1000元，中间偏下收入组户月人均收入高于1000元。

付凌晖表示，这些数据反映了党的十九大所指出的我国社会主要矛盾是人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分发展之间的矛盾，反映了我国的基本国情。我国仍然是世界上最大的发展中国家，广大农村和中西部地区相当一部分居民收入水平依然偏低，脱贫攻坚和乡村振兴任务十分繁重。同时也应当看到，随着我国经济持续发展，将会有越来越多的低收入和中间偏下收入群体转化为中等收入群体。我国国内市场潜力巨大，发展未有穷期。

“下阶段，面对国内外复杂形势，要按照党中央国务院部署，大力稳企业保就业，千方百计增加居民收入，决战脱贫攻坚战，决胜全面建成小康社会，并开启全面建设社会主义现代化国家新征程。“付凌晖说。

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