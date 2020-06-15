北京住建委：高风险区域房屋中介门店应暂停聚集活动

人民网北京6月15日电（许维娜）北京市住房和城乡建设委员会15日发布《关于进一步加强本市房屋租赁中介行业疫情防控有关工作的通知》（以下简称《通知》），要求位于疫情中、高风险区域的房屋租赁中介机构门店应暂停各类聚集活动，并通过错时上班、轮流值班等弹性工作方式降低人员密度。
通知指出，各房屋租赁中介机构要严格执行属地社区（村）疫情防控各项要求，服从社区（村）防控各项工作安排。加强员工健康教育、督促员工做好自我防护，加强经营场所消毒杀菌、体温监测等防控工作。
通知还提出，各房屋租赁中介机构要组织对本单位所有人员及其共同生活居住人员情况进行全面排查。督促凡自2020年5月30日（含）以来到过北京新发地农贸批发市场或与市场销售人员有密切接触的人员立即向所居住社区报告，并按要求进行核酸检测。不得安排相关人员自报告之日起14天内到岗上班，并督促其及共同生活居住人员落实居家观察等各项防疫义务。
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