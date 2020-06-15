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商务部发布对外贸易形势报告 稳住全年外贸基本盘仍有坚实基础

2020年06月15日19:38  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京6月15日电 （栗翘楚）6月15日，商务部综合司和国际贸易经济合作研究院联合发布《中国对外贸易形势报告（2020年春季）》（以下简称《报告》）。报告回顾了2019年及2020年前5个月中国外贸运行情况，分析了2020年中国外贸发展环境。2019年，在全球经贸整体放缓背景下，中国对外贸易逆势增长，规模创历史新高，实现稳中提质，高质量发展取得新成效。2020年以来，在新冠肺炎疫情全球蔓延、国际市场需求大幅下降、贸易下行压力加大的背景下，前5个月中国外贸进出口增速有所回落，但3月以来进出口降幅有所收窄，外贸高质量发展持续推进。

报告认为，2020年外贸发展面临环境的不确定性增多，挑战和压力显著增大。世界经济衰退风险上升，产业链供应链循环受阻，国际贸易投资萎缩。国内企业特别是中小微企业困难凸显，就业压力增大，中国外贸发展面临的风险挑战异常复杂严峻。同时也要看到，随着国内疫情影响逐步缓解，经济生产活动逐步恢复正常，稳住全年外贸基本盘、实现外贸促稳提质仍然具有坚实基础和有力支撑。

(责编：栗翘楚、孙阳)
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