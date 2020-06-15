人社部：7个省区市专场招聘将提供6.2万个岗位

人民网北京6月15日电 （记者林露）6月15日至21日，人社部百日千万网络招聘专项行动将陆续推出山东、河南、湖北、湖南、广东、广西、海南特色专场招聘活动。
山东“名校人才直通车招聘专场”，共有山东科技大学、青岛大学、中国重型汽车集团、山东建工集团、新发药业等277家用人单位参加，提供岗位2.9万个，涉及人工智能、教育培训、生物制药、机械制造等行业。
河南“教育培训/互联网服务行业网络专场招聘会”，共有中公教育、贝斯特外语培训中心、大山外国语学校、郑州捷安高科公司、中安电子等137家用人单位参加，提供岗位4921个，涵盖课程顾问、授课老师、教务管理、市场专员等职位。
湖北“生产制造业专场”，共有中船重工、中铁建工集团、中国一冶集团、湖北工业建筑集团、马应龙药业等133家用人单位参加，提供岗位9817个，涵盖技术研发、市场销售、工程监理、行政文员等职位。
湖南“大中城市联合招聘高校毕业生‘湖南站’巡回网络招聘会”，共有中车株机、五矿二十三冶建设集团、创远置业公司等300余家用人单位参加，提供岗位6000余个，涵盖行政、财务、研发、营销等职位。招聘会将为抗疫一线医护人员子女、建档立卡贫困家庭毕业生、残疾大学生等优先提供“招聘求职专家”一对一就业服务。
广东“‘送岗圆梦’精准对接招聘活动”，共有中国二冶集团、中海福陆重工公司、广东机场安保服务公司、金辉华集团等480家企业参加，提供岗位8000余个。6月19日，将同步在抖音平台开展知名企业岗位宣讲直播活动。
广西“国企招聘专项行动”，联合自治区国资委发动国有企业重点吸纳高校毕业生就业，共有广西投资集团、广西交通投资集团、广西汽车集团、广西旅游发展集团、广西玉柴机器集团等100余家企业参加，提供岗位3000余个。
海南“医疗卫生服务业专场招聘会”，共有国药集团、海南海药、康芝药业、中国干细胞集团、云南白药等113家企业参加，提供岗位1342个，涵盖销售、研发、医护、制药、检测等职位。
用人单位和求职者可通过中国公共招聘网、中国国家人才网专项行动主会场页面直接进入地方特色专场，或通过主会场就业导引地图进入分会场参与。
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