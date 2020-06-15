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山东滨州沾化区加大产业结构优化升级力度

2020年06月15日12:08  来源：中国网
 
原标题：山东滨州沾化区加大产业结构优化升级力度

　　随着今年两会的顺利召开，各地都在响应中央号召出台“稳就业、促发展”的方针政策，为即将到来的“十四五”规划奠定可持续发展基础。

　　沾化，作为山东省滨州市辖区，位于渤海湾南岸，地处黄河三角洲高效生态经济区、山东半岛蓝色经济区两个国家战略区域和济南省会城市群经济圈、环渤海经济圈“两区两圈”的叠加地带，是国家命名的“中国冬枣之乡”，是山东海上北大门、对接京津冀协同发展的“前沿阵地”。

　　当前，在全球新一轮科技革命与产业革命浪潮大背景下，云计算、大数据、物联网、移动互联网、人工智能等新一代信息技术与生物技术、新能源、新材料等交叉融合、蓬勃发展，正在深度改变着人类的生产和生活方式，孕育兴起新一轮科技革命和产业发展的浪潮，引发经济社会的全方位变革。全球新一轮科技创新浪潮为我国实现后发赶超提供了战略机遇，更为沾化产业智能化绿色化服务化转型带来了重大机遇。　

　　机遇与挑战并存，产业转型布未来

　　面对国内外高新技术产业蓬勃发展、竞争日趋激烈的挑战，沾化区委、区政府立足自身区位优势和资源禀赋，通过深化行政管理体制改革、强化基础设施配套支撑、统筹推进城乡建设、全面增强民生保障等措施，目前已取得了一份靓丽的成绩单。

　　2019年，沾化区按照高质量、加速度发展要求，着力把大势、谋长远，明思路、强基础，抓关键、优环境，打出一系列“组合拳”，开启了“六个沾化”建设的新篇章，迈出了创新发展的新步伐。预计地区生产总值增长5%，规模以上工业增加值增长15%，社会消费品零售总额增长7%，一般公共预算收入突破15亿元大关、增长30.1%、增幅全省第一，实现进出口总额38亿元、增长69.7%。

　　但沾化产业在发展中还存在一些突出问题，距全面建成小康社会的要求仍有差距。从产业结构看，中高端产业培育发展不足；从增长动力看，创新驱动发展模式仍未形成；从人才储备看，人才引进困难局面亟待突破。

　　在挑战和机遇面前，沾化必须科学研判未来技术发展方向以及产业变革趋势。只有如此才能抢抓发展先机、推动产业高质量发展。据沾化产业发展报告显示，目前，沾化区仍处在负重爬坡、奋力追赶的攻坚阶段，经济总量偏小、质量效益亟待提升，迫切需要在新一轮科技革命和产业变革中突破瓶颈制约、重塑沾化核心竞争优势。特别是以新一代信息技术、大数据、精品文旅、现代物流为代表的战略新兴产业发展基础薄弱，沾化经济发展与生态环境保护之间的矛盾日益突出，经济社会高质量发展任重而道远。

　　2020年是全面建成小康社会和“十三五”收官之年。沾化既面临动能转换接续不畅、区域竞争加剧、外部环境复杂等诸多困难和挑战，也面临着高质量、加速度发展的良好机遇。

　　亲商爱商氛围浓厚，大力培植现代产业体系

　　为吸引更多的企业入驻投资，沾化区接连出台一系列含金量高的政策，相关扶持措施次第推进，为扩大优质投入创造了有利条件。

　　随着京沪高铁二通道滨州段、济滨高铁相继开工，滨港铁路二期、黄大铁路开通运营，滨州港5万吨级航道加快建设，秦滨高速、沾临高速、环渤海高等级公路推进实施，交通区位优势正在加速形成。

　　目前，沾化区经过多年特别是2019年以来持之以恒抓改革、促发展，要素瓶颈制约得到有效破解，生态环境质量得到明显改善，亲商爱商氛围得到显著提升，为招商引资项目建设、骨干企业跨越提升、人才引进汇聚赢得了宝贵时间和空间，为集聚高端要素、推动高质量发展提供了支撑。

　　未来，沾化区将不断培植现代产业体系。坚持以项目建设为抓手，按照“3+3+N”思路，推动新旧动能转换初见成效。努力转型升级3大传统产业、培植壮大3大新兴产业、打造N个特色产业园区。不断壮大现代服务业，全力提升电子商务发展水平，助推经济转型升级。聚力突破现代旅游业，全力打造“中国冬枣庄园”“渤海盐湖”2个5A级旅游景区，规划建设渤海老区红色教育基地，创建全域旅游示范区。全力做大会展经济，创新“会展+”运营模式，办好第22届沾化冬枣节，打造“沾化会展”城市新名片。

　　打造精致城市，让城市更加宜居宜业

　　创新是城市经济发展的动力，是实现高质量发展的根本。中央经济工作会议明确提出：紧扣重要战略机遇新内涵，加快经济结构优化升级，提升科技创新能力。2020年沾化区《政府工作报告》将“用工匠精神建设精致城市”为2020年重要工作任务。

　　在全球经济、科技竞争日益激烈的今天，精致城市对于区域乃至国家高质量发展有着重要作用。在产业结构优化升级的窗口期，沾化区将紧密结合本地实际，以精致城市建设为重要抓手，抓规划，绘就城市蓝图。推动经济结构优化升级、实现高质量发展。高水平编制城市控制性详规与城市设计规划，实施东城疏解、异地安置，促进人口科学合理布局、城区均衡发展；启动城市品质提升三年行动，规划实施风貌特色、生活服务等9项提升工程，让城市更加宜居宜业。

　　写在最后的话

　　当前，沾化以冬枣产业为重点的特色农业发展迈上新台阶的同时，以通用航空、精细化工、生态旅游业等为代表的战略性新兴产业呈现出加快发展的良好态势，新技术、新业态、新模式不断涌现，已初步构建起绿色、高效的现代产业体系。

　　未来，沾化区委、区政府将进一步推进产业改革，夯实发展基础，持续推动工业化和信息化深度融合，加强数字化治理，营造良好环境；深化开放合作，实现互利共赢。希望社会各界更多地关注沾化，与沾化的发展共同进步。

(责编：夏晓伦、乔雪峰)
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