原标题：为未来而来，副中心东区域价值论坛顺利举办

日前，由三湘印象·森林海尚城主办的“蝶变北京东 遇见新燕郊”区域价值论坛在项目营销中心举行。各界著名的专家、学者、大V等齐聚一堂，为北京东的未来发展献智献策，共鉴城市人居迭代升级。当天的活动，还举行了“战略签约仪式“，三湘印象·森林海尚城将联合一众优质品牌，共筑匠心大作，为区域居住发展全力赋能。

区域价值论坛

大咖云集，共叙城市 人居新发展

论坛开始，三河市湘德房地产开发有限公司常务副总经理周志刚先生做精彩致辞，并向与会嘉宾表达了最诚挚的问候和感谢。

周志刚先生致辞

周志刚表示，作为肩负城市发展使命的房地产百强企业，此次，三湘印象挥师北上，打造北京国际化全新社区——三湘印象·森林海尚城项目，在燕郊这块瑰宝之地上，以独一无二的绿色科技、精工产品体系，必将成为延续城市传奇的鸿篇巨制。未来，三湘印象将持续秉持高度责任感，深耕细作，砥砺前行，继续打造高品质人居社区，缔造高品位生活体验!

随后，《地产营销人》出品人韩乐老师、《攸克地产》主编尚希老师、北京微博房产主编孟卓奇老师以及项目工程管理部总经理唐建东先生、项目设计管理部总经理张忠成先生、营销策划总经理刘飞先生共六位嘉宾围绕后疫情人居、区域发展等方面进行了深层次的交流与碰撞，精彩观点频出。

燕郊成为“环京置业首站”

韩乐老师 认为疫情只是让买房人的需求延后而并非消失，随着疫情的好转，市场也在逐渐回暖，尤其是品质刚需市场和自住型改善市场可能会率先启动。燕郊作为距离副中心最近的配套区域，将承接北京教育、医疗、政务、商业等城市资源，与通州协同发展，在各项利好下，燕郊已然成为“环京置业首站”。

落户政策让燕郊加速融入大北京

孟卓奇 老师认为 燕郊 随着基础配套设施不断完善和发展，必将成为北京 东 最具活力、最具创新力、最具影响力的区域之一。 且 随着《关于进一步深化户籍制度改革的意见（试行）》颁布，以及廊坊市公安局发布《廊坊市深化户籍制度改革实施细则》，从北三县户籍单列管理到普通落户、人才落户等相关细则出炉，北三县正以看得见的速度融入大北京 ， 特别是燕郊板块随着交通一体化的发展，将享巨大利好。

三湘印象·森林海尚城绿色科技引领市场风潮

尚希 老师 认为 疫情期间大部分人的生活状态开启了24小时的宅家模式，也让人们开始真正意识到健康、安全、舒适居家的重要性，居住观念也随之改变；更舒适健康的生活成为越来越多人的追求。绿色科技的健康守护，已然成为选择好房子的硬核标准。三湘印象作为中国绿色科技领航企业， 在 绿色、环保、科技 上有着自己的特点和优势 。

打造符合燕郊当地高标准居住范本

唐建东先生表示三湘印象·森林海尚城始终以为燕郊人民打造高质量住宅为目标，并秉承以人为本，区别于传统的南派(沪派)建筑形式，打造符合燕郊当地居住形态及要求的高标准居住范本。在工艺工法方面，为了达到建筑的高强度维护，湘德商业办公项目外围护结构采用的中空LOW-E玻璃，具有高隔热效果和良好的透光性能，以实现建筑的360°通透采光，强化项目的环保节能理念。在建筑材料选择上也严格遵循国际标准，致力于将舒心、周到的服务带给每一位客户。

筑造 更精致、更从容、更实用的品质生活

张忠成先生表示三湘印象·森林海尚城，从约40亩超大景观园林到奢侈的室内空间，从细节的深耕打磨到材料的精心选取，从整体规划到精装设计，每个环节都体现了三湘人打造精品住宅的理念与决心。项目携手知名园林规划大师，以“绿色、科技、节能、 环保”四大理念为核心，以“点、线、面、带”相结合的景观构架，打造具有“度假感”的别致景观。为了充分尊重和满足社会高端人士对生活品味的坚守与追求，以智能化、人性化、科学化和精细化的设计，打造全精装科技品质华宅，为业主带来更精致、更从容、更实用的品质生活。

中央空调、新风系统以及智慧社区 匠筑独树一帜的品质人居

刘飞先生表示燕郊房地产经历了二十余年的发展，无论从政策环境、市场环境都有了巨大的变化，燕郊由一座睡城已然转变成为副中心的功能承接区，而城市定位的变化，就要有新的发展理念和产品相对应。三湘印象·森林海尚城应时代的召唤应运而生，推动燕郊人居4.0时代的到来。作为燕郊首个运用国际先进智慧社区系统的地产项目，三湘印象·森林海尚城实现全社区WIFI覆盖，智能识别、车辆管理、智能访客等智慧功能的应用，让居者享受科技的便捷。而太阳能与建筑一体化、新风系统以及中央空调系统,等技术应用，在整个大北京居住市场也是不遑多让，在燕郊当地品质更是首屈一指。

众嘉宾一致认为，后疫情时代，人们对于品质人居的需求将大大加强，而三湘印象·森林海尚城顺势而为，未来定会成为市场一抹亮丽的风景。

强强联手，共筑城市新未来

签约仪式环节，设计类、工程类、商业品牌类以及物业服务等众多优质品牌与三湘印象·森林海尚城达成战略合作，在不同层面产生合作，共筑匠心大作。

合作方代表中科院建筑设计有限公司江苏分院朱中新院长、北京易景道景观设计工程有限公司总经理刘赓、中国建筑技术集团有限公司副总经理吴鹍、美的物业华北公司副总经理胡月兴分别发言，纷纷表示对参与三湘印象·森林海尚城设计、建设等感到自豪，也期待和三湘印象共同为焕新燕郊新人居而努力。

当天到场签约企业包括中科院建筑设计研究院有限公司、北京易景道景观设计工程有限公司、北京世纪麦田园林设计有限公司、苏州金螳螂建筑装饰有限公司、中国建筑技术集团有限公司、北京堡瑞思减震科技有限公司、北京麦当劳食品有限公司、广东美的物业管理股份有限公司。

三湘印象·森林海尚城真正建立一个全方位、多维度交织的资源综合网络，逐步兑现城市生态体承诺。

刘飞先生做闭幕辞

北京东区域价值论坛暨战略签约仪式在阵阵掌声及圆满合照中落下帷幕。正如刘飞先生在致结束辞中提到，三湘印象·森林海尚城项目将以全方位大配套优势，以及科技全精装体系，成就北京东富有代表性的品质名盘。

三湘印象·森林海尚城，启幕燕郊人居4.0时代

美好一座城，做城市美好家。随着互联网时代的到来，“智慧社区”、“健康社区”成为住宅新宠。

作为绿色地产的领航者，三湘印象始终致力于在建筑全寿命周期内，最大限度地实现以人为本，人、建筑、自然三者和谐统一及可持续发展。三湘印象·森林海尚城承袭绿色基因，打造约106万方，绿化率约35%，涵盖LOFT、住宅、商业等多元业态的城市综合体。规划的约40亩中央公园的景观营造上，项目也用严苛的自我要求，去践行曾经落定的每一条标准，不仅仅只是追求营造仪式感，更追求美感与功能的平衡统一。

项目首推4.5m层高的科技LOFT产品，并打造建面约87—135㎡全精装“奢适华宅”，真正成就一个高品质、有居住品位、文化内涵的人居居所，为居住者带来前所未有的生活奢享。

继续深化“科技”与“健康”的营造，为业主搭建更好的生活平台，解锁更多美好可能，就是三湘印象·森林海尚城对燕郊，也是对北京的赤诚与真心。

(责编：许维娜、夏晓伦)