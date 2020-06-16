5月国民经济延续复苏态势（锐财经）

6月15日，国家统计局发布数据显示，5月份，全国规模以上工业增加值同比增长4.4%，环比增长1.53%。图为6月15日，工人在河北省遵化市高强化纤有限公司车间工作。

刘满仓摄（人民视觉）

6月15日，国家统计局发布的5月份国民经济运行情况显示，当前中国复工复产复商复市扎实推进，生产需求继续改善，就业物价总体平稳，积极变化累积增多，国民经济逐步恢复。

专家分析预测，下一阶段消费市场将逐步回归正常，工业经济将继续保持稳定回升态势。

主要经济指标持续改善

统计局数据显示， 5月份主要经济指标持续改善，经济运行延续复苏态势。

工业生产继续回升。5月份，全国规模以上工业增加值同比增长4.4%，增速比4月份加快0.5个百分点。1至5月份，全国规模以上工业增加值同比下降2.8%，降幅比1至4月份收窄2.1个百分点。

服务业生产指数增速由负转正。5月份，全国服务业生产指数同比增长1%，4月份为下降4.5%。1至5月份，服务业生产指数同比下降7.7%，降幅比1至4月份收窄2.2个百分点。

市场销售逐步回暖。5月份，社会消费品零售总额31973亿元，同比下降2.8%，降幅比4月份收窄4.7个百分点。1至5月份，社会消费品零售总额138730亿元，同比下降13.5%，降幅比1至4月份收窄2.7个百分点。

固定资产投资降幅明显收窄。1至5月份，全国固定资产投资（不含农户）199194亿元，同比下降6.3%，降幅比1至4月份收窄4.0个百分点。

居民消费价格涨幅回落。5月份，全国居民消费价格同比上涨2.4%，涨幅比4月份回落0.9个百分点。1至5月份，全国居民消费价格同比上涨4.1%。

城镇调查失业率总体稳定，新增就业略有减少。5月份，全国城镇调查失业率为5.9%，比4月份下降0.1个百分点。31个大城市城镇调查失业率为5.9%，比4月份上升0.1个百分点。1至5月份，全国城镇新增就业460万人，与上年同期相比少增137万人。

消费升级类商品增长快

国家统计局贸易外经司统计师张敏表示，随着国内疫情防控向好形势持续巩固，企业复商复市步伐加快，居民生活秩序明显恢复。特别是在扩大内需、促进消费等多项政策促进下，居民消费持续改善，市场销售降幅连续3个月收窄。

消费市场延续逐步改善态势，商品零售规模已接近上年同月水平。5月份，商品零售额同比下降0.8%，降幅比4月份收窄3.8个百分点。在限额以上单位商品零售类值中，近八成商品实现同比增长，大多数商品零售比4月份好转。

消费升级类商品保持较快增长。5月份，限额以上单位汽车类商品零售额同比增长3.5%，增速为2018年5月份以来次高值；限额以上单位化妆品类和体育娱乐用品类商品零售额同比分别增长12.9%和15.4%，增速分别比4月份加快9.4和3.8个百分点；通讯器材类商品零售额增长11.4%，继续保持两位数较快增长。

实物商品网上零售额增速继续加快。1至5月份，全国实物商品网上零售额同比增长11.5%，增速比1至4月份加快2.9个百分点；实物商品网上零售额占社会消费品零售总额比重为24.3%，比上年同期提高5.4个百分点。

张敏表示，综合来看，在居民生活秩序逐步恢复以及各项促消费政策落地显效的共同带动下，市场销售好转态势进一步巩固。下一阶段，随着扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务的持续推进以及扩大内需战略的实施，消费市场将逐步回归正常。

工业新兴产品高速增长

5月份，随着复工复产深入推进，工业生产继续回升。截至5月27日，67.4%的企业达到正常生产水平八成以上，较4月下旬上升6.6个百分点。

多数行业和产品生产继续恢复，新兴产品保持高速增长。分行业看，5月份，41个大类行业中，30个行业增加值同比实现增长，增长的行业数较上月增加2个，增长面为73.2%。分产品看，612种列入统计的工业产品中，344种产品产量实现增长，增长面为56.2%；部分新兴产品继续保持高速增长，3D打印设备、智能手表、集成电路圆片、充电桩等增长均在70%以上。

此外，装备制造行业和原材料行业均加快增长。5月份，装备制造业增加值同比增长9.5%，增速较上月加快0.2个百分点；原材料类行业增加值同比增速从上月的3.5%加快到5.5%。

国家统计局工业司副司长江源表示，当前工业生产总体恢复向好，但困难和不确定因素仍然较多，值得关注。一是行业和产品回升力度有所减弱，41个行业中有25个行业出现增速回落或降幅扩大，产品增长面较上月有所下滑。二是消费品行业出现下滑，增速由上月的增长0.7%转为下降0.6%，服装、家具、文教工美、皮革制鞋等行业下降在5%至11.4%之间。三是出口订单不足，工业出口交货值由增转降，同比下降1.4%，部分出口占比较高的行业出口交货值下降10%以上。他认为，下一步应继续扎实做好“六稳”工作，落实“六保”任务，推进减税降费，鼓励和帮助外贸企业开拓国内市场，帮扶受疫情冲击较大的中小微企业，不断巩固工业经济稳定回升的态势。

(责编：岳弘彬)