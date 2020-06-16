外贸企业“逆水行舟”稳得住

6月5日，一列满载家用电器、灯具的国际货运班列缓缓驶出甘肃兰州国际陆港，标志着“中吉乌”公铁联运国际货运班列成功首发。

新华社记者 范培珅摄

6月10日，中国（呼和浩特）跨境电商综合试验区业务开通仪式举行。来自日韩、法德、俄澳等10余个国家和地区的千余种商品集中亮相，让消费者可不出家门、不出国门就可以购买进口商品，有效提高了消费者的购物体验。图为一名消费者在挑选进口商品。

丁根厚摄（人民视觉）

图表数据源自商务部、海关总署。

龚文静制作

海关总署近日发布5月份中国外贸情况。最新数据显示，5月份，以人民币计，外贸进出口2.47万亿元，比去年同期下降4.9%，好于之前市场的普遍预期；其中，出口达1.46万亿元，同比增长1.4%。

随着新冠肺炎疫情对世界经济的影响逐步显现，广大外贸企业生存发展面临着前所未有的困难与挑战。不过，记者在采访中发现，在减税降费、通关便利化、出口信用保险赔付、鼓励企业转型等多项政策支持下，外贸企业展现出强大的韧性和弹性，稳住了生产经营、巩固了合作关系并通过主动转型升级为后续中国开放型经济健康发展积攒着后劲。

正如海关总署有关负责人分析前5个月外贸形势时的评价：“外贸企业在逆境中抓住了中国率先复工复产的机遇，满足了全球的产品需求，对出口形成了有力支撑。”

助企纾困，政策支撑及时到位

“这笔6.5万美元的赔付资金真解渴！”谈起这几个月企业闯关求生的经历，北京旭龙艺工艺美术品有限公司董事长张旭感触颇多。

张旭告诉记者，自己从事工艺美术品行业已有20多年，企业主要是面向海外销售中国传统的“景泰蓝”“内画”等工艺美术品和摆件，规模虽然不算大，但是业务也稳步扩展到了欧美多国市场，发展势头不错。

疫情打乱了原有的节奏。今年2月底，旭龙艺在美国的最大客户PIER 1 IMPORTS公司突然发来邮件，告诉张旭该公司因为经营不善叠加疫情冲击，已经申请破产清算。而稍早前，旭龙艺一批价值8万多美元的货刚刚运抵美国。

“货发出去了，钱却收不回来，打了我们一个措手不及！那段时间，我们同时要面临追缴海外账款和维持国内生产经营的双重压力。对我们小企业来说，资金周转很快成为最大的问题。好在，这批产品在中国出口信用保险公司投了保。疫情期间，我们在线提出了理赔申请，没想到短短13天之内就完成了赔付。”张旭说，这笔钱给企业维持运转、及时调整产品结构帮了大忙。

张旭遇到的困难不是个例。商务部和中国出口信用保险公司开展的联合调查显示，今年2月至3月，60%的企业商贸洽谈延期或取消，37%的企业国外供应链中断或面临中断风险。

面对风险，政策性出口信用保险发挥了重要作用。今年前5个月，在扩大承保覆盖面方面，中国信保服务小微企业8.9万家，同比增长23%，超过2019年全年水平；在理赔服务方面，中国信保向小微企业支付赔款近5000万美元，同比增长36.4%；在数字化服务方面，中国信保通过“国际贸易单一窗口”等线上渠道承保近3.6万家小微企业。

在进口方面，海关提供的通关便利化举措同样让外贸企业觉得“暖心”。

在广东，汕头海关为帮助关区加工贸易企业抵御疫情带来的冲击，主动作为、精准发力，为企业及时办理在线预约申报、账册变更、核注清单核批等，简化加贸企业深加工结转、余料结转、外发加工等7项业务单证和手续，助力企业轻装上阵、快步前行。

“因为疫情防控需要，我们的移动式发电机组订单增加，但其中的进口发动机能否及时到位是关键。为让我们的生产能够不停地转下去，海关对进口发动机进行快速验放，帮我们解决生产‘堵点’。”广东西电动力科技股份有限公司负责人陈启峰说，由于重要进口零部件及时运达，公司生产进度不断加快，“抢”回了不少因为疫情耽误的时间，一季度出口销售额同比增长22%。

多元开拓，民企进出口成亮点

稳外贸的深度和广度不止于此。6月9日，国务院常务会议再次关注“涉及近2亿人就业的外贸企业”，提出一系列针对性举措。

快速反应，主动转型，民营外贸企业脱颖而出。前5个月，民营企业进出口达5.11万亿元，增长1.8%，占全国外贸总值的44.3%，比去年同期提升2.9个百分点。

在外贸重镇浙江宁波，不少企业就充分利用中央和地方各种帮扶政策，提早谋划、灵活应对。

疫情发生初期，宁波伟楷服饰有限公司总经理陈伟东和大部分中小纺织服装企业家一样，陷入了愁订单、忧业绩的焦虑之中。本来，伟楷服饰体量并不大，绝大部分订单集中于一家英国的服装品牌，几乎没有内销业务。当英国客户表示“担心疫情影响中国企业供货能力，决定将订单转移到土耳其”时，对陈伟东来说无异于晴天霹雳。

在海外订单搁浅的情况下，陈伟东抓住了防疫物资需求大增的机遇，果断投资100余万元建设两条新流水线，同时主动改造原有产品线，提升生产效率和品控能力。正是凭着及时转型，伟楷服饰顺利渡过了难关。4月份以来，伟楷服饰最多每天生产4万多件民用隔离服，一周就能完成20万件隔离服的海外订单。

“把产能报给我，我来排订单！”如今，陈伟东挨个向周围11家中小服装企业负责人打电话，带领大家一起“抱团取暖”。

同样得益于主动转型的，还有金鑫轴承科技有限公司。自去年以来，金鑫轴承共投入2500万元进行自动化和智能化改造，这笔费用相当于该企业3年的利润。“原先的生产线改造后，不仅生产效率提升了5倍，良品率也维持在99%以上。”金鑫轴承总经理杨金良指着刚投用半年的6条自动化生产线说。

虽然因疫情停产了将近1个月，但截至目前，金鑫轴承的产值与去年同期相比不减反增。特别是今年刚研发的呼吸机轴承，在短短2个月已为公司揽下4000万元的订单。“就在几天前，我们又接到了国外客户10万套的呼吸机轴承订单！”杨金良说。

商务部研究院国际市场研究所副所长白明表示，面对疫情考验，企业要增强内生动力，拿出优质产品，适应消费升级需要。“外贸企业开拓国内市场时应该适当错位，在自身的强势领域拓展出新的市场，这样才不会对传统的国内市场及国内企业造成冲击。”白明说。

放眼长远，重大合作牵手更紧

微观上，外贸企业是重要的市场经济主体；宏观上，外贸企业维系着中国乃至全球产业链供应链的稳定。

“目前，中国没有出现外资撤离、产业链供应链外迁的情况。面对中国稳定的营商环境、较强的综合竞争优势、超大规模的市场优势和内需潜力，许多跨国公司正考虑在中国扩张产业链。我们将坚定不移扩大对外开放，继续放宽外资市场准入，扩大鼓励外商投资范围，推动国内产业链供应链提质升级，积极构建国内国际双循环相互促进的新发展格局。”日前，商务部新闻发言人高峰在谈及对外经贸合作形势时说。

除了传统的轻工业品进出口，高端装备、工程承包等“走出去”重大合作项目稳步推进，对于稳定外贸发展大局亦十分重要。

厄瓜多尔当地时间6月2日，哈尔滨电气集团有限公司与厄瓜多尔美纳斯3×90MW水电项目业主、监理公司和项目土建移交验收委员会正式签署了土建最终移交纪要，实现向业主的最终移交。这也是由中资企业承建的厄瓜多尔大型水电项目中首个实现土建最终移交的水电站。

哈电集团厄瓜多尔美纳斯项目经理杜中良告诉本报记者，项目主要发电机设备包括水轮发电机、励磁、调速器等系统全部由哈电集团设计、制造和供货，其他辅助系统设备均由中国厂商制造供货。所以，美纳斯项目是“哈电配套”到“哈电制造”的典范工程。

“该项目采用EPC总承包管理模式建设，配置3台单机容量90MW冲击水轮发电机组最大年发电量将达1.29亿千瓦时。作为厄瓜多尔太平洋水系最重要的水利工程之一，这一项目将改善并优化厄瓜多尔电力能源结构，提供更多清洁能源，推动当地经济发展。”杜中良说。

中广核欧洲能源公司依靠外籍员工妥善解决了疫情带来的困难。

前不久，位于法国奎特宝福的风场风机由于主轴承的原因，产生了较大噪声，但受疫情影响，维修工作一时无法展开。为此，中广核欧洲能源公司的外方声学专家克里斯·弗朗索瓦通过“模型计算分析”对噪音发生根源进行了分析，发现风机在面向特定方位时会产生噪声，影响周边居民。

于是，公司采取风机在面向特定方位时自动停机的方式，既避免了噪声影响周边居民造成投诉，也避免了风机全时段停机造成的发电损失。这些举措，有力地维护了中国企业与当地客户的合作关系。

分析人士认为，国际产业链供应链是在经济全球化过程中企业长期选择形成的，集合了全球各经济体的优势，体现了分工与合作。面对疫情带来的影响，中国各界正在凝聚着一股强大合力，共同推动外贸企业“逆水行舟”。

(责编：岳弘彬)