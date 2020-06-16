经济指标 继续改善（新数据 新看点）

全国城镇调查失业率比上月下降0.1个百分点；今年以来服务业生产指数首次实现正增长；高技术产业和社会领域投资增速由负转正……6月15日，国家统计局公布的5月国民经济运行数据显示，主要经济指标继续改善。

“5月份，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，统筹推进疫情防控和经济社会发展成效继续显现，复工复产复商复市全面推进，生产需求继续改善，就业物价总体平稳，积极因素逐步增多，经济继续呈现恢复态势，总体上符合预期。”国家统计局新闻发言人付凌晖说。

看指标——主要经济指标继续改善，经济运行延续复苏态势

“总的来看，5月份主要经济指标继续改善，经济运行延续复苏态势。”发言人介绍。

工业、服务业均实现增长，服务业生产由降转升。5月份，规模以上工业增加值同比增长4.4%，比上月加快0.5个百分点，连续2个月正增长；服务业生产指数由上月同比下降4.5%转为同比增长1.0%；工业用电量增速比上月加快，服务业用电量、铁路货运量由降转升。“按行业看，5月41个工业大类行业的增长面为73.2%。其中，汽车制造业同比增长12.2%，增速为2018年下半年以来各月最高水平。”国家统计局工业司副司长江源介绍。

消费、投资均继续改善，降幅明显收窄。5月份，社会消费品零售总额同比下降2.8%，比上月收窄4.7个百分点，降幅连续3个月收窄。1—5月份，固定资产投资同比下降6.3%，比1—4月份收窄4.0个百分点，高技术产业、社会领域投资均由降转升。“居民外出购物和就餐活动加快恢复，市场销售连续3个月好转。5月商品零售规模已接近去年同月水平。”国家统计局贸易外经司统计师张敏说。

就业、物价保持平稳，民生指标向好。5月，全国城镇调查失业率为5.9%，比上月下降0.1个百分点；居民消费价格同比上涨2.4%，涨幅比上月回落0.9个百分点，扣除食品和能源的核心CPI同比上涨1.1%，涨幅与上月持平。

新动能不断增强，结构持续优化。新消费不断扩大，1—5月份，实物商品网上零售额同比增长11.5%，比1—4月份加快2.9个百分点，数字经济持续升温，“直播带货”等十分火热，助力网上零售加快发展。新产品快速增长，5月份，3D打印设备、智能手表、集成电路圆片、充电桩等产品产量同比增长均在70%以上。新产业发展势头正劲，1—5月份，高技术制造业增加值同比增长3.1%，比1—4月份加快2.6个百分点。

看就业——城镇调查失业率略降，就业压力仍不容忽视

就业是民生之本、财富之源。今年5月份，全国城镇调查失业率比4月份略降0.1个百分点。怎么看待失业率略有下降？

付凌晖表示，党中央、国务院高度重视就业工作，将就业置于“六稳”工作和“六保”任务之首，密切关注疫情对就业形势的影响，全面强化就业优先政策，大力援企稳岗，保持了就业形势的总体稳定。

“城镇调查失业率比4月份略有下降，一是由于经济运行逐步改善。生产需求持续好转，为就业规模扩张、就业保持稳定奠定了基础；二是就业优先政策成效显现。坚持减负、稳岗、扩就业并举，着力稳企业保就业，抓好高校毕业生、农民工等重点群体就业，鼓励多渠道灵活就业，有力保障了就业大局稳定。”付凌晖说，目前员工复岗情况持续好转，国家统计局快速调查显示：5月底6月初，员工复岗率超过80%的规模以上企业比重比上次调查提高1.2个百分点，其中工业、服务业企业比重分别提高0.6、1.7个百分点。

尽管城镇调查失业率略降，但就业压力仍不容忽视。

就业总量压力较大。1—5月份，全国城镇新增就业460万人，同比少增137万人。5月份，全国城镇调查失业率高于上年同期0.9个百分点。

“受疫情影响，企业生产经营困难突出，招聘用工需求下降，一些个体工商户和小微企业恢复较慢，吸纳就业受到一定影响。”付凌晖说。

大学生等重点群体就业压力仍大。5月份，全国20—24岁大专及以上人员调查失业率分别比上月和上年同期上升1.7、3.3个百分点。今年高校毕业生规模达到874万人，创历史新高，随着高校毕业生集中进入劳动力市场，大学生就业压力还可能加大。

“下阶段，要坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，更大力度实施就业优先政策，打好政策组合拳，加强政策协同配合，拓宽重点群体就业渠道，强化民生兜底保障，促进就业形势保持稳定。”付凌晖说。

看未来——推动经济持续复苏有较好的基础和条件

二季度，WTO货物贸易晴雨表指数为87.6，创历史新低；联合国贸易和发展会议预测，二季度全球商品贸易额将比一季度下降26.9%。在世界经贸严重萎缩的背景下，我国经济恢复还有底气吗？

“二季度以来，随着统筹推进疫情防控和经济社会发展成效显现，生产需求持续改善，积极因素累积增多，主要指标与一季度相比明显改善。”付凌晖说，二季度经济恢复既存在有利因素，也面临困难挑战。从后期情况看，推动经济持续复苏有较好的基础和条件。

经济稳步复苏态势明显。目前复工复产复商复市有力有效，工业服务业实现增长，消费投资降幅持续收窄，市场预期总体稳定。5月份，我国制造业采购经理指数为50.6%，非制造业商务活动指数为53.6%，均连续3个月保持在临界点以上。其中，制造业生产经营活动预期指数、非制造业业务活动预期指数分别为57.9%、63.9%，比上月上升3.9、3.8个百分点，保持在较高景气区间。

宏观政策效应继续显现。今年为企业新增减负预计超过2.5万亿元，发行1万亿元抗疫特别国债，新增1万亿元财政赤字规模，货币信贷支持力度加大，这些政策将继续支持后期经济恢复。

“在一系列稳投资政策的作用下，投资项目建设持续加快，投资降幅连续3个月收窄，高技术产业、社会领域投资增速均由负转正。”国家统计局投资司首席统计师丁勇说。

据丁勇介绍，随着稳投资政策的显效发力，投资新开工项目继续呈现向好态势，1—5月份新开工项目计划总投资增长7.9%，增速比1—4月份加快6.8个百分点。从相关指标看，5月份工程机械产品产销两旺，挖掘、铲土运输机械和混凝土机械产量同比分别增长62.1%和42.2%，挖掘机销量同比增长68%。“这些情况均表明未来投资有望延续回升向好态势。”

新动能持续壮大。数字经济全面提速，智能化、科技型产品较快增长，远程办公、在线教育、网络问诊等快速扩张，无人零售、直播带货等新模式不断涌现，将有力支撑经济发展。

“市场活力正持续回升。”张敏透露，5月，批发业、零售业商务活动指数连续第三个月在荣枯线以上，餐饮业商务活动指数连续第二个月在荣枯线以上，住宿业商务活动指数自2月份以来首次上升至荣枯线以上。“综合来看，在居民生活秩序逐步恢复以及各项促消费政策落地显效的共同带动下，市场销售好转态势进一步巩固。下阶段，随着扎实做好‘六稳’工作、全面落实‘六保’任务的持续推进，以及扩大内需战略的实施，消费市场将逐步回归正常。”

《 人民日报 》（ 2020年06月16日 01 版）

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