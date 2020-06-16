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2.5万家参展企业网上展出约180万件出口商品

云端广交会 在线迎客来（经济聚焦）

本报记者  李  刚

2020年06月16日05:07  来源：人民网－人民日报
 

　　核心阅读

　　15日，第127届广交会正式拉开帷幕，这是第一次完全以网络形式举办的广交会，50个网上展区、2.5万家参展企业展出约180万件出口商品。

　　利用数字技术，广交会将各项职能搬到线上，在云端展示中外企业新产品、新技术，让全球参展商和采购商不用见面就可以下订单、做生意，为中外企业创造了互利共赢的新商机。

　　

　　6月15日上午，广州阳光明媚，沿着珠江，东西距离长达1公里的琶洲广交会展馆静悄悄。

　　然而在云端，备受瞩目的第127届广交会盛大开幕。50个网上展区、2.5万家参展企业展出约180万件出口商品，参展企业陆续启动专属展区和专属直播间。进入展商直播大厅，5000多场直播正在同时进行，105个跨境电商综合试验区和6家跨境电商平台链接同步上线……

　　这是一场不同寻常的展会，更是一场展示信心的展会。广交会被誉为中国外贸的“晴雨表”和“风向标”，自1957年创办以来，历经风雨，从未间断。受新冠肺炎疫情影响，广交会推迟两个月并整体上“云”举办，将为全球客商搭建全新的经贸合作平台。“第127届广交会将运用先进信息技术，让中外客商足不出户下订单、做生意。”广交会副主任兼秘书长、中国对外贸易中心主任李晋奇表示。

　　从面对面，到屏对屏

　　“大家好，我今天给大家带来了富有科技含量的空调产品……”在距离广交会展馆30公里外的佛山顺德北滘镇，美的集团不同事业部的直播间已准备就绪。6月15日一大早，美的空调亚太大区的营销“主播”就用英语向海外经销商全面展示了最新产品，在此之前营销人员已经反复进行了多次直播演练。疫情防控期间，美的在国内营销中进行多场直播促销活动，积累了比较丰富的经验。这次“切换”到广交会直播间，主播改说一口流利的英语，同样顺畅地开启了直播流程。

　　与美的同处顺德的格兰仕集团，则借助VR（虚拟现实）等新技术打造沉浸式云展厅，针对全球不同国家和地区消费者开发各具特色的产品，线上参展产品共有100余款，同时还设置了不同的生活场景。

　　“与往届相比，我感觉本届广交会最大的变化是将过去面对面沟通，变成屏对屏沟通。”格兰仕集团副董事长、外贸业务负责人梁惠强介绍，格兰仕的广交会直播团队全部来自企业外贸业务团队，将使用10多种语言轮番直播。

　　“第127届广交会在网上举行，非常时期当有非常之举。”广交会新闻发言人、中国对外贸易中心副主任徐兵表示，受新冠肺炎疫情影响，我国外贸发展面临前所未有的挑战，为了充分发挥广交会的全方位对外开放平台作用，帮助中国企业拓市场，保份额，广交会将充分运用数字技术，在云端展示中外企业新产品，为中外企业创造互利共赢的新商机。

　　据介绍，本届网上广交会主要包括线上展示对接平台、跨境电商专区、直播营销服务三部分内容，为每个企业提供全天候线上直播平台，为参展企业和采购商提供网上推介、供采对接、在线洽谈等服务。

　　本质不变，要求更高

　　据广交会官网介绍，本届广交会50个展区的参展商品分为16大类，包括电子及家电、照明、五金工具、建材、日用消费品等，与往届广交会的分类与组展没有区别；此外，广交会依然沿用过去各省代表团——各市代表团的组织形式，保持了与往届广交会的一致。

　　“3，2，1！各部门就位，开始直播……”在广东省轻工进出口股份有限公司，利伟事业部内一片忙碌。企业外贸负责人马颖琳介绍，为了筹备首次在线上举办的广交会，她和同事们提前拍摄了几十个产品短视频，不但用流利的英语介绍今年的新品，还打算和几位熟悉业务的同事轮番上阵当主播。直到开幕前，不少老客户还不停向他们询问，怎样在线上找到企业的展位。

　　“这其实和往届广交会没有太大区别，以前是客户打电话来找固定展位，现在是找网上的虚拟展位，都是为了第一时间看到企业的产品。”马颖琳说。

　　“客商网上巡馆时，如果有咨询意向，我们就会邀请客商进入视频洽谈室。尽管有时差，我们的工作人员能保证24小时值守。如果有意向签署合作协议，我们隔着屏幕就可以见证签约。”位于东莞茶山镇的新盟食品董事长潘结俭多次参加广交会，他认为虽然本届广交会与往届的形式不同，但本质还是相同的；而且，网上广交会还能节省出差和时间成本，从而吸引更多的新客户资源。

　　不过，新形式之下，对不少企业也提出了更高要求。广东盈拓实业投资有限公司总裁刘宇鹏认为，公司参与网上广交会的主要难点在直播操作、语言沟通、采购商引流等。一些新客户要巡厂考察，掌握企业的真实制造能力，但目前通过“云巡厂”方式较难展示企业的实力，新客户也会产生一些顾虑。对此，企业还在寻找更好的解决办法。

　　智慧展会，加快转型

　　“利用数字化手段把广交会的各项职能搬到线上，让全球参展商和采购商在不见面的情况下也可以下订单、做生意，将直接帮助企业保客户、拓市场。”广交会技术服务商腾讯云总裁邱跃鹏介绍，这些技术和方案，最终都会在线上会展的智能匹配、互动展示、翻译、洽谈、签约等重要环节体现出来。

　　“广交会网上举办是全球贸易界的一大创举，巴黎大区工商会将利用自身渠道与资源积极进行宣传推广。”法国巴黎大区工商会副会长阿兰·安戈铎表示，期待法国中小企业能在本届展会上取得更多收获。“虽然线上展会不能完全代替线下展会，但网上举办广交会是在疫情防控期间帮助企业开拓市场、保持贸易运作的创新举措。”葡萄牙驻广州总领事安德烈·科尔代罗表示，广交会是中国历史最悠久、规模最大、品类最齐全的展会，采购商在此可以找到所需各类产品。

　　来自秘鲁、俄罗斯、约旦等国的代表在线分享参会经验时表示，疫情使全球贸易遭受严重冲击，广交会搬上云端，为他们采购新产品、结识供应商提供了难得的平台，值得期待。这届广交会在网上举办，将有助于降低疫情给全球经济特别是国际贸易造成的影响。

　　“把连续举办63年的广交会整体搬上云端，不是简单的复制，而是全新的发展理念创新和业务流程再造，也是广交会在更深层次上拥抱数字化的全新尝试。”徐兵表示，近年来广交会顺应信息技术快速发展的趋势，稳步推进智慧广交会建设，持续加快数字化转型，此次云端广交会为这一进程按下了快进键。


　　《 人民日报 》（ 2020年06月16日 07 版）
(责编：岳弘彬)
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