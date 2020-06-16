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海南澄迈抓项目、促投资

疫情挡不住发展的脚步

本报记者  朱荣鹏

2020年06月16日05:07  来源：人民网－人民日报
 

　　今年一季度，海南澄迈GDP逆势增长1.8%。剔除房地产后，地区生产总值61.3亿元，同比增长4.4%。

　　攒下“家底”好，不怕“年景”差。近几年，在自贸区（港）建设中，澄迈抓项目、促投资，稳增长、调结构，进一步加快项目建设、优化营商环境、强化基础保障、完善服务体系，有效促进了经济持续健康、高质量发展。

　　澄迈县委副书记、县长司迺超表示，今年，澄迈各相关部门将进一步压实责任，不断优化营商环境，全力做好服务工作，确保经济发展和各项改革措施全面落实。

　　做好港、城、网三篇文章

　　“澄迈有临港（马村港）之便，有‘海澄文’（海口—澄迈—文昌）一体化的互联互通，有成熟的互联网产业基础，这是发展的比较优势，也是发展的聚焦点。”澄迈县发改委主任乔飞说。

　　找准聚焦点，密切关联度。澄迈扬长补短、用自贸区（港）思维，对标国际规则，高起点编制产业规划，全力做好港、城、网三篇文章。

　　围绕港、城、网，加强园区建设，从政策、产业、人才和产城融合四个方面破题，积极布局油气勘探生产服务、高端制造、现代物流等产业，澄迈经济释放出强劲的动力和活力。

　　2019年，澄迈“三驾马车”动力不减。民间投资占固定资产投资的90%，实际利用外资增长5.8倍，非房地产投资占全县固定资产投资比重达62.6%。

　　今年一季度，数字经济一枝独秀。海南生态软件园税收同比增长34.88%，贡献了全县56.5%的税收；新增企业326家，入园企业累计5159家。

　　新兴产业强势崛起，传统产业转型升级。一季度，农林牧渔业保持平稳增长态势。其中，农业增加值同比增长3.1%，渔业增加值同比增长3.8%。

　　优质投资成强力引擎

　　5月初，海南（澄迈）金马现代物流中心园区内，京东澄迈电子商务产业园及运营结算中心建设工地上，工人们避开高温，错时施工。

　　海南（澄迈）金马现代物流中心规划面积16平方公里，2011年在国家实施物流业振兴计划中启动组建。京东是最早一批入驻的大型企业，苏宁、淡马锡丰树集团等紧随其后，为海南物流业注入了新动能。

　　抓住自贸区（港）建设发展新机遇，瞄准世界500强和行业前5企业招商选资，短短几年时间，澄迈“金马”以其区位优势和政策多样、服务多元的投资建设环境，一下子吸引了5家知名大企业落户，集聚效应、总部效应不断显现，已成为海南现代物流业的新高地。

　　优质大企业大项目，是促进发展的强力引擎。2018年，在海南省开展的“百日大招商”活动中，澄迈县引进32个重点项目，总投资达209.7亿元。如今，这些大企业大项目已经成为澄迈不断扩大对外开放、经济持续发展的强劲动力。

　　环境优化促进招商引资

　　“当年，淡马锡丰树集团落户澄迈，从签约到开工建设，只在土地挂牌时来过一趟，其他都是我们代办。”金马现代物流中心管委会土地管理与环境保护部负责人赵一凯说。

　　由“带你去办”到“代你去办”，一字之差，却是政府在服务管理上跨出的一大步。

　　近年来，澄迈加快“放管服”“多规合一”改革，创新探索“极简审批”试点改革，着力打造法治化国际化便利化的营商环境。“不见面审批”、“多证合一、一照一码”、减税降费等一系列举措的落实，提高了政府办事效率，也节约了企业经营成本。

　　今年一季度，为了确保实现全年经济社会发展目标任务，澄迈县在复工复产期间又推出“五张清单”，把项目、企业、任务、责任、享受政策等细化分解，逐项落实到人，做好跟踪服务。

　　良好的营商环境和政务环境，让澄迈在招商引资中魅力四射。2019年，新增各类市场主体7163家，比2018年同期增长21.3%。腾讯生态村、中国游戏数码港等一批重大项目的落地建设，在经济发展中发挥了强有力的调结构、补短板、增后劲作用。

　　疫情，挡不住澄迈发展的脚步。


　　《 人民日报 》（ 2020年06月16日 07 版）
(责编：岳弘彬)
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