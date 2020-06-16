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夏粮生产十七连丰 收获已到九成 量增质优价稳

本报记者  朱  隽  王  浩

2020年06月16日07:44  来源：人民网－人民日报
 

 

　　6月的华北平原，热浪翻腾，麦浪滚滚。联合收割机驰骋田间，黄澄澄的麦粒哗啦啦流进粮袋。

　　“你瞅瞅这小麦，籽多大，今年这丰收跑不了！”河北省高碑店市众茂合作社理事长祖茂堂趁晴好，忙夏收，“亩穗数50万穗左右，亩产1100斤上下，每亩大约能增收100元。”祖茂堂满脸笑容。

　　又是一个丰收年！农业农村部农情调度最新数据显示：截至6月15日，全国夏粮收获已到九成，预计小麦亩产平均提高4公斤，其中冬小麦主产区机收超过2.7亿亩，机收率稳定在96%以上。据农业农村部农情调度和专家实地调查分析，今年夏粮丰收已成定局。

　　习近平总书记指出，“对我们这样一个有着14亿人口的大国来说，农业基础地位任何时候都不能忽视和削弱，手中有粮、心中不慌在任何时候都是真理。”

　　“夏粮生产实现十七连丰，再次证明，我们完全有能力保障粮食和重要农产品供给。只要我们把饭碗牢牢端在自己手中，稳住粮食安全这块压舱石，就能为应对各种风险挑战赢得更大的主动。”农业农村部有关负责人表示。

　　政策稳，人努力，丰收来之不易

　　5万亩小麦颗粒归仓，刘天华的心终于踏实了。这位河南省商水县天华种植专业合作社的负责人感慨：“先是突如其来的疫情打乱了春管节奏，后来麦子遇上条锈病，5月里天又旱，今年的丰收真是来之不易啊！”

　　和刘天华的经历一样，今年的夏粮生产的确是迈过了不少沟坎。局部干旱、暖冬旺长、“倒春寒”、病虫害，田间管理的时候又遭遇了新冠肺炎疫情冲击，“抗灾夺丰收，今年的夏粮丰收不一般。”农业农村部种植业管理司司长潘文博说。

　　夏粮是每年收获的头一茬粮食，对全年粮食生产而言，夺取夏粮丰收是关键一仗。越是面对风险挑战，越要稳住农业这个基本盘，今年打赢夏粮丰收这一仗意义重大。

　　——稳面积，政策是粮食生产的定盘星。

　　为降低疫情给农业生产造成的影响，从中央到地方，一系列超常规政策措施不断加力，确保战疫生产“两不误”。在春管的关键时节，中央及时印发《当前春耕生产工作指南》，指导各地分级分类恢复春耕生产秩序，打通农资供应、农机作业、农民下田等堵点，确保不误农时。继续实施小麦最低收购价政策，给农民吃下“定心丸”，“托牢”了农民种粮积极性。

　　“如今种麦，每亩有125元的农业支持保护补贴，县里每亩有100元的农业社会化服务补助，今年还接了一个优质小麦订单项目，每亩又能多卖100多元。”山东商河县怀仁镇周家集村家庭农场主周荣峰边算账边感叹，“政策这么好，我们都想多种地多打粮。”

　　政策稳，全国夏粮播种面积稳住了。4亿亩播种面积，为夏粮丰收奠定坚实基础。

　　——减损失，防灾抗灾措施精准有力。

　　“今年麦子遇上多年未见的条锈病，多亏防治及时，不仅没减产，每亩还比往年多打200来斤。”陕西省大荔县韦林镇韦留村村民王广说。

　　增产得益于硬措施。针对今年小麦条锈病、赤霉病重发态势，农业农村部门及早制定防控预案，加强监测预警，及时开展统防统治和应急防治，统防统治率达到48.9%，比上年提高8个百分点，基本做到应防尽防。各级财政累计安排小麦病虫防控资金超过16亿元，小麦条锈病累计防治1.97亿亩次，是发生面积的3.3倍；赤霉病防控面积2.74亿亩次、同比增加14%，发病面积2927万亩、同比减少30%。

　　措施实，人努力，全国夏粮单产提升了，每亩产量提高4公斤，增产稳稳到手。

　　风吹苗更壮，雨打麦更香。夏季粮油丰收，稳住了今年粮食生产的开局，稳住了百价之基的粮价，也稳住了百姓的“米袋子”。

　　装备强，技术新，农民用上“金扁担”，量增质优有底气

　　“今年这小麦，一亩至少能打1200斤不说，质量还好。”河南滑县西姜庄村村民陈其兵说，“我种这个优质强筋小麦都是企业订单回收，每斤加价一毛钱，今年种了20亩，能妥妥多收2000多元。”

　　“今年夏粮的一个显著特点是质量继续提升。”农业农村部有关负责人介绍，从品质看，今年冬小麦产量“三因素”呈“一增两平”态势：亩穗数明显增加，穗粒数基本持平，千粒重处于高位水平，一二等麦明显增多。从品种看，专用麦比例高。全国优质强筋弱筋小麦面积占比35.8%，比上年提高2.8个百分点。

　　夏粮量质齐增，离不开科技支撑。今年夏粮生产期间，专家直播课堂，在线会诊……“键对键、网对网、面对面”等多种形式的科技服务，让科学管理措施及时到田入户。与此同时，各地大力推广节药节肥节水等绿色生产技术，河北节水小麦品种首次实现全覆盖，比上年提高16.2个百分点。

　　“种麦还是得相信科技啊！”山东莱阳种粮大户丁信北经营了2000多亩小麦，由于播种时天旱，他一度觉得丰收无望。“多亏了专家手把手教我抗旱节水、防冻抗寒和一喷三防这些技术，亩产突破了800公斤。”

　　夏粮丰收到手，离不开农机助力。中国人民大学农业与农村发展学院教授孔祥智说，“如今，随着机械化和信息化快速推广，农业机械这块短板在渐渐补齐。”

　　6月11日，在河北赵县姚家庄村，光辉农业机械服务专业合作社的农田里麦浪翻滚，一台台收割机来回穿梭。“有了智慧农机，夏收省心多啦！以前需要六七十人同时作业，现在10个机手就够了。”合作社理事长姚风娟竖起大拇指。

　　无人驾驶收割机、植保无人机、农业物联网……给夏粮生产装上高科技的“顺风耳”“千里眼”。据了解，今年三夏，全国有1640万台各类农业机械和320万农机手投入农业生产服务，“一条龙”开展小麦、油菜等作物抢收、秸秆处理、产地烘干等作业。

　　农民用上“金扁担”，进度快、效率高，为确保夏粮“丰收到手”提供了有力支撑。

　　基础牢，后劲足，粮食安全增信心

　　“当前正处于三夏大忙时节，既要抓好麦收扫尾，确保颗粒归仓；也要全力抓好夏播面积落实，加快播种进度，提高播种质量。”农业农村部有关负责人表示，“要努力夺取全面小康之年粮食和农业丰收。”

　　夏粮的这份“高分答卷”为今年全年粮食再获丰收注入信心。

　　全年粮食的大头是秋粮。来自农业农村部消息显示，今年春播任务圆满完成。预计今年春播粮食面积9.1亿亩，比去年增加700多万亩，其中早稻面积增加470万亩。目前春播作物出苗长势较好，早稻大部分处于孕穗抽穗期，东北地区玉米、水稻、大豆苗齐苗壮、长势好于去年，广袤田野孕育着丰收的希望。

　　夏粮的这份“高分答卷”同样为保障粮食安全增添底气。

　　“粮食安全的根基是‘能力安全’。实施‘藏粮于地’‘藏粮于技’战略，既需要高标准的耕地作为基础支撑，也需要充分发挥新型经营主体的作用。”国务院发展研究中心农村经济研究部部长叶兴庆认为。

　　地力越来越有劲，粮食安全基础更牢。

　　“过去春怕旱，秋怕涝，现在渠相连、水畅通，望天田变吨粮田。”江西余干县东河村村民章兴发打心眼里高兴。一个高标准农田项目落户，改宽、硬化渠道，解决了全村农田的灌排难题。

　　稳住耕地，数量不减，质量提升。严守18亿亩耕地红线，全面落实15.46亿亩以上永久基本农田特殊保护制度，确保粮食播种面积稳定在16.5亿亩，到2020年建成8亿亩高标准农田。这些硬杠杠，为保障粮食等重要农产品有效供给提供了基础支撑。

　　新型主体越来越强，粮食生产后劲更足。

　　“以前自己种这10亩地，麦收之后旋耕、整地再播种，起码得20天。现在合作社‘一条龙’作业服务，全下来就用了两天时间，省时又省心。”山东兰陵县金发合作社社员林传玉高兴地说。

　　谁来种地、怎么种地？截至目前，全国依法登记的农民合作社达221.5万家，辐射带动了全国近一半的农户。从事粮食产业的合作社约占合作社总数的18%，越来越多的新型经营主体挑起了保障粮食安全的大梁。

　　农业农村部部长韩长赋表示，今年我国将确保谷物面积稳定在14亿亩以上，口粮面积稳定在8亿亩以上，粮食产量稳定在1.3万亿斤以上，确保“谷物基本自给、口粮绝对安全”，牢牢端稳饭碗，我们这个有着14亿人口的大国就有了应对各种风险挑战的更强大底气。


　　《 人民日报 》（ 2020年06月16日 07 版）

(责编：李都也(实习生)、李栋)
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