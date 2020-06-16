法德数字支付增长迅速

法国《世界报》近日报道指出，受新冠肺炎疫情影响，越来越多人开始选择数字支付作为付款方式。分析人士指出，这为金融业转型提供了契机，加速数字支付技术创新发展。

法兰西银行业务总经理埃里克·拉库雷格称，法国实施“封城令”期间，居民从银行提取纸币的频率同比下降了50%，金额减少了40%，是过去15年以来的最低水平。自5月11日法国开启“解封”进程、商店逐步恢复营业以来，从自动提款机取款的频率同比下降了10%，金额下降了20%。

与此形成鲜明对照的是，数字支付发展势头迅猛：统计数据显示，4月份，60%的银行卡支付都是通过无接触方式进行的，同比上升了15%。德国情况也与法国相似，近几周来银行卡无接触支付的比例超过50%，去年12月，这个比例仅为35%。

国际清算银行4月发布的研究报告指出，无接触支付方式在部分国家正被广泛推荐。据了解，欧洲多个国家将无接触付款上限从30欧元提高到了50欧元。除银行卡外，智能手机电子钱包也成为当下不少年轻人喜欢的支付方式。法国电信公司推出的移动支付业务——Orange支付已经应用于17个国家和地区，自3月最后一周以来，其交易数量已经增长了20%。疫情期间，线上购物在世界各国迅猛发展，也为移动支付发展带来契机。法国《电子商务》网站预测，2020年法国零售电子商务销售额预计将增长17.1%。

“这些年来，现金的使用率已经下降很多，疫情加速了这一进程。”法国支付服务集团Worldline首席执行官吉勒·格拉皮内表示：“电子商务的活跃程度是传统零售的5—6倍，再加上线上视听业务的快速发展，越来越多的商家建议用户使用数字支付。疫情下，这一安全方便的支付方式将会受到更多人青睐。”

有专家指出，对法国、德国等人口老龄化程度较高的国家而言，支付习惯的改变不会一蹴而就，短期内现金支付不会消失。拉库雷格分析说，欧洲国家对数字金融交易基础设施建设一直采取比较谨慎的态度，目前欧盟也没有数字支付领域的大型技术或金融企业。但人们的支付习惯正在改变，这将推动传统金融向数字支付转型，也为数字新技术应用到金融领域提供了契机。

（本报巴黎6月15日电）

《 人民日报 》（ 2020年06月16日 17 版）

(责编：李都也(实习生)、李栋)