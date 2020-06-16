人民网>>财经

法德数字支付增长迅速

本报驻法国记者  刘玲玲

2020年06月16日07:45  来源：人民网－人民日报
 

　　法国《世界报》近日报道指出，受新冠肺炎疫情影响，越来越多人开始选择数字支付作为付款方式。分析人士指出，这为金融业转型提供了契机，加速数字支付技术创新发展。

　　法兰西银行业务总经理埃里克·拉库雷格称，法国实施“封城令”期间，居民从银行提取纸币的频率同比下降了50%，金额减少了40%，是过去15年以来的最低水平。自5月11日法国开启“解封”进程、商店逐步恢复营业以来，从自动提款机取款的频率同比下降了10%，金额下降了20%。

　　与此形成鲜明对照的是，数字支付发展势头迅猛：统计数据显示，4月份，60%的银行卡支付都是通过无接触方式进行的，同比上升了15%。德国情况也与法国相似，近几周来银行卡无接触支付的比例超过50%，去年12月，这个比例仅为35%。

　　国际清算银行4月发布的研究报告指出，无接触支付方式在部分国家正被广泛推荐。据了解，欧洲多个国家将无接触付款上限从30欧元提高到了50欧元。除银行卡外，智能手机电子钱包也成为当下不少年轻人喜欢的支付方式。法国电信公司推出的移动支付业务——Orange支付已经应用于17个国家和地区，自3月最后一周以来，其交易数量已经增长了20%。疫情期间，线上购物在世界各国迅猛发展，也为移动支付发展带来契机。法国《电子商务》网站预测，2020年法国零售电子商务销售额预计将增长17.1%。

　　“这些年来，现金的使用率已经下降很多，疫情加速了这一进程。”法国支付服务集团Worldline首席执行官吉勒·格拉皮内表示：“电子商务的活跃程度是传统零售的5—6倍，再加上线上视听业务的快速发展，越来越多的商家建议用户使用数字支付。疫情下，这一安全方便的支付方式将会受到更多人青睐。”

　　有专家指出，对法国、德国等人口老龄化程度较高的国家而言，支付习惯的改变不会一蹴而就，短期内现金支付不会消失。拉库雷格分析说，欧洲国家对数字金融交易基础设施建设一直采取比较谨慎的态度，目前欧盟也没有数字支付领域的大型技术或金融企业。但人们的支付习惯正在改变，这将推动传统金融向数字支付转型，也为数字新技术应用到金融领域提供了契机。

　　（本报巴黎6月15日电）  


　　《 人民日报 》（ 2020年06月16日 17 版）
(责编：李都也(实习生)、李栋)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

推荐阅读

3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉　　新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】

财经

压减数千亿涉企收费举措细则将出　　进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】

财经

一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降　　今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】

财经

一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%　　中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】

财经

人社部：6248亿余元养老金到账运营　　人社部：6248亿余元养老金到账运营 回应“2035年养老金将要用光”时称，能够保证长期按时足额发放 新京报讯 (记者马瑾倩 吴为)昨日，人社部召开2019年第一季度新闻发布会。就媒体求证“2035年养老保险金将要用光”…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved