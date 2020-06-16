近2.6万家企业参展“网上广交会”

6月15日，第127届广交会正式拉开帷幕。图为参展企业员工在排练直播。

新华社发

6月15日至6月24日，第127届广交会在网上举行，来自全球的参展商和采购商足不出户谈生意、做买卖。这也是中国首次将广交会整体性“搬上云端”。

本届广交会会期10天，保持24小时不间断，按16大类商品设置50个展区，海内外近2.6万家企业参展，180万件展品同期上线展示。

本届网上广交会为参展企业和采购商提供网上推介、供采对接、在线洽谈等服务。参展企业还可以通过直播、图片、视频、3D等格式上传展品。

本届广交会继续设立进口展，来自“一带一路”沿线的参展企业、参展产品数量占比分别为72%和83%。产品主要涉及电子家电、建材五金、面料家纺、家居用品、食品饮料等，推动“一带一路”沿线企业开拓中国和全球市场。

（综合新华社消息）

(责编：李都也(实习生)、李栋)