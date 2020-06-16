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5月主要经济指标企稳 全面回归常态仍需更大努力

2020年06月16日07:53  来源：北京商报
 

　　“二季度以来，随着统筹推进疫情防控和经济社会发展成效显现，生产需求持续改善，积极因素累积增多，主要指标与一季度相比明显改善。” 国家统计局新闻发言人付凌晖解读5月国民经济运行情况时称。6月15日，国家统计局发布5月国民经济数据，从就业、消费、投资等主要指标看，我国经济继续呈现恢复态势。

　　不过，付凌晖强调，从当月看不少指标低于上年同期水平，从累计看多数指标仍在下降，表明疫情冲击损失尚需弥补，经济还未回归正常水平。当前境外疫情对世界经济的巨大冲击继续发展演变，外部风险挑战明显增多，国内经济恢复仍面临压力，推动经济全面回归常态化增长需付出更大努力。

　　失业率下降0.1个百分点

　　疫情之下，就业形势不容乐观。最新数据显示，5月全国城镇调查失业率为5.9%，比上月下降0.1个百分点。

　　据付凌晖介绍，调查失业率比4月略有下降的主要原因有三个方面：经济运行逐步改善；就业优先政策成效显现；员工复岗情况持续好转。

　　例如，5月规模以上工业增加值同比实际增长4.4%，连续两个月增长，服务业生产由降转升。生产需求持续好转，为就业规模扩张、就业保持稳定奠定了基础。调查数据显示，5月底6月初，员工复岗率超过80%的规模以上企业比重比上次调查提高1.2个百分点，其中工业、服务业企业比重分别提高0.6个、1.7个百分点。

　　不过，尽管调查失业率略降，但就业压力仍不容忽视。付凌晖特别指出，目前就业总量压力较大。受疫情影响，企业生产经营困难突出，招聘用工需求下降，一些个体工商户和小微企业疫后恢复较慢，吸纳就业受到一定影响。1-5月，全国城镇新增就业460万人，同比少增137万人。5月，全国城镇调查失业率也高于上年同期0.9个百分点。

　　同时，就业不充分现象较为明显。5月约1.2%的就业人员处于在职未就业状态，高于往年正常水平；企业就业人员周平均工作时间比上年同期减少0.2小时。其中，大学生等重点群体就业压力仍大。全国20-24岁大专及以上人员（主要为新毕业大学生）5月调查失业率分别比上月和上年同期上升1.7个、3.3个百分点。今年高校毕业生规模达到874万，创历史新高，随着高校毕业生集中进入劳动力市场，大学生失业率可能继续上升。

　　付凌晖表示，下阶段，要加强政策协同配合，拓宽重点群体就业渠道。

　　消费投资增速降幅收窄

　　作为撬动国民经济的有力杠杆，消费增速降幅已在持续收窄。 5月，社会消费品零售总额同比名义下降2.8%，在4月收窄8.3个百分点的基础上，再次收窄4.7个百分点。

　　国家统计局贸易外经司统计师张敏也指出，在中央和地方出台的稳定和促进汽车消费政策带动下，居民购车和换车需求持续释放，汽车市场销售回暖。

　　另一方面，此前多地发放消费券在“五一”小长假期间集中显效。 “整个5月，消费券下发额度或接近90亿元，考虑到消费券杠杆率在8-10倍之间，可带动5月社零额约700亿-900亿元左右，对社零额增速的带动作用不容忽视。”华创固收团队分析表示。

　　扩大有效投资同样成为扩内需的重要保障。数据显示，前5月，全国固定资产投资近20万亿元，同比降幅较前4月收窄4个百分点。

　　国家统计局投资司首席统计师丁勇分析表示，民生领域投资呈现正增长，高技术领域投资也由降转增；基础设施投资同比降幅明显收窄，以6.3%的同比降幅较前4月收窄5.5个百分点。

　　浙商证券首席宏观经济学家李超认为，二季度基建投资累计有望同比转正，全年投资或将达到两位数正增长。“新型基础设施、5G建设应用、推广新能源汽车等有效投资有助于激发消费新业态、促进产业升级；老旧小区改造规模大幅增加，新型城镇化有望加速，交通、水利等重大工程建设持续发力，有助于拉动传统行业的增长。”

　　6月表现至关重要

　　“二季度经济恢复既存在有利因素，也面临困难挑战，经济增长能否转正还要看6月经济恢复情况如何。”付凌晖说。

　　从生产端看，1-5月规模以上工业增加值同比下降2.8%，降幅比一季度收窄5.6个百分点；服务业生产指数下降7.7%，收窄4个百分点，其中5月实现了正增长。

　　付凌晖提到，从后期情况看，推动经济持续复苏有较好的基础和条件。一是经济稳步复苏态势明显。复工复产复商复市有力有效，工业服务业实现增长，消费投资降幅持续收窄，市场预期总体稳定。二是宏观政策效应继续显现。今年为企业新增减负预计超过2.5万亿元，发行1万亿元抗疫特别国债，新增1万亿元财政赤字规模，货币信贷支持力度加大，这些政策将继续支持后期经济恢复。三是新动能持续壮大。数字经济全面提速，智能化、科技型产品较快增长。

　　财信证券首席经济学家伍超明在接受北京商报记者采访时也指出，尽管短期内制造业改善空间有限，但作为逆周期调节的重要抓手，未来基建投资增速将迎来快速反弹，全年增速有望实现8%以上的高增长。

　　但是，付凌晖也提到，“近期，国内部分地区疫情形势有所变化，对经济的影响尚有不确定性”。同时，他指出，境外疫情肆虐，世界经贸严重萎缩。二季度，WTO货物贸易晴雨表指数为87.6，创历史新低；联合国贸易和发展会议预测，二季度全球商品贸易额将比一季度下降26.9%。

(责编：李都也(实习生)、李栋)
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