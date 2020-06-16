MLF缩量续作利率未变 6月“降息”落空？

提前预告后，央行MLF（中期借贷便利）操作于月中如期而至，缩量续作的同时也打破了市场此次MLF“降息”的预期。来自央行官网消息显示，6月15日，为维护银行体系流动性合理充裕，央行开展了为期一年的2000亿元MLF操作，充分满足了金融机构需求，本次操作中标利率为2.95%，持平上次。基于MLF的锚定作用，有市场人士认为，6月LPR（贷款市场报价利率）下降的可能性大大降低，不过，伴随着掣肘货币政策宽松的因素正在减弱，6月仍是一个有利于引导“降息”的时间窗口。

2000亿，MLF缩量续作

根据Wind数据显示，本月于6日（非工作日顺延至8日）及19日，分别有5000亿元和2400亿元MLF到期，合计到期7400亿元。央行曾于6月8日预告MLF操作称，“央行将于6月15日左右对本月到期的MLF一次性续作，具体操作金额将根据市场需求等情况确定”。

在央行提前预告之下，市场对于本次MLF续作预期明确，关注的焦点在于操作量如何以及是否会降息。目前来看，在市场流动性整体较为宽松、落实防止资金空转套利工作要求以及前期对冲部分MLF操作的情况下，本次MLF进行缩量续作2000亿元。

回顾4月至5月，央行逆回购长时间未见踪影，5月26日重启后至今，逆回购操作回归“常态”，尤其是上周（6月8日-12日），操作频率明显升高，周内每个交易日分别操作了1200亿元、600亿元、600亿元、800亿元、1000亿元，合计一周操作了4200亿元，与到期逆回购和MLF进行“对冲”。根据Wind数据显示，上周公开市场货币净投放为2000亿元。

苏宁金融研究院研究员陶金对北京商报记者表示，MLF缩量的背后是根据当前市场流动性和经济形势的相机抉择。银行体系流动性依然较为宽松，上周DR007（银行间市场上存款类机构7天期债券质押式回购利率）降至2%以下，仍然处于历史较低水平。如果流动性短期内紧缩，再及时操作。

在央行公布MLF操作后，来自中国货币网10时30分的数据显示，6月15日，DR007的加权利率继续下调报1.8149%，最新利率为1.8060%。

防止资金空转套利

本次操作的另一关注点在于MLF利率是否会调降。今年上半年央行曾两次调整MLF利率，分别为2月17日一年期MLF调降10基点至3.15%，4月15日一年期MLF调降20基点至2.95%。6月15日MLF利率较上次保持不变。

在陶金看来，利率不变的背后有货币政策取向的原因。首先，从发电量、快递业务量、汽车销量以及钢铁产量等代表性指标来看，实体经济恢复速度略好于预期，货币政策相机抉择，投放力度略有控制。其次，银行体系流动性依然较为宽松。

事实上，近期货币政策充分展现了“灵活适度”的特点，4月以来，资金利率大幅下行而出现“空转套利”等现象。对此，今年5月22日，国务院总理李克强在作政府工作报告时提出，要加强监管，防止资金空转套利。同时表示，金融机构与贷款企业共生共荣，鼓励银行合理让利。而后，在逆回购灵活操作的影响下，银行间市场资金利率明显上升，DR007由5月22日的1.4472%最高升至5月28日的2.2460%，近日利率略有回调。

建银投资咨询分析师王全月对北京商报记者表示，本次缩量续作MLF及利率不变继续释放央行落实政府工作报告提出的“防止资金空转套利”的工作要求。可以看到，5月下旬以来，银行间市场短期资金价格较4、5月明显回升；成交量上，银行间三大品种6月以来日均成交量约5.7万亿元，较4、5月的峰值下降了近2万亿元。“量降价升”，显示出防止资金空转套利已经取得一定成效，本次操作有助于巩固前期工作成果。

LPR下调几率几何

因MLF对于后续的LPR具有锚定作用，业内认为本月LPR调降概率也有所下降，不过对于当月“降息”预期仍存分歧。

陶金指出，由于LPR报价前的MLF操作利率具有越来越强的信号效应，因此本月LPR的报价大概率不会下调。

王全月指出，虽然6月LPR下降的可能性正在缩小，但仍存在可能性。一方面是降息降准的大趋势尚未转向；另一方面，掣肘货币政策宽松的因素正在减弱，如5月CPI大幅回落、汇率触底反弹、银行间市场降温等。对于在“多重目标间寻找动态平衡”的央行来说，6月仍是一个有利于引导LPR下探的时间窗口。同时从操作角度看，LPR公布前仍有逆回购与MLF到期可供央行续作，达到“降息但不增加流动性”的效果。综合判断，6月LPR仍存在下降的可能性。

对于后续的货币政策，陶金表示，5月的代表性经济数据表明复工复产正在有序推进，经济复苏情况较为良好。未来若全球疫情出现拐点，主要发达国家经济活动开始恢复，则对国内经济复苏是一个利好。货币政策继续明显宽松的必要性将降低，降准和降息的概率也在降低。但近期国内外疫情的反复，将影响货币政策的既定力度和节奏，也增加了政策市场预期的波动。

陶金还表示，不论疫情如何演变，预计未来货币政策将继续聚焦于将资金引导入实体经济，尤其是针对小微企业、扶贫等政策重点群体的支持，因此新的定向市场操作仍然是可期的。

(责编：李都也(实习生)、李栋)