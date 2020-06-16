中介搭桥 购物外衣下的现金贷重燃

随着用户借款需求的不断攀升，地下借贷市场重燃，这一次玩家们绞尽脑汁不断对项目进行着“创新、改进”。北京商报记者近日在调查中发现，一些现金贷玩家改变了生存逻辑，以中介为依托换了一身铠甲，重新附体在各大隐蔽的App上。这些现金贷产品大多披着消费购物的外衣，有部分借款“口子”再次利用“手机回租”的模式试图绕过现金贷监管。在分析人士看来，此类业务本身在贷款资质、资金来源、贷款投向等方面容易产生各类风险隐患。

中介搭桥的引流生意

月赚近15万

“之前监管比较严，不好借款，四处找不到口子。”网贷借款人刘宇（化名）向北京商报记者透露，“但近两个月情况有了转变，又能轻松借到钱了。”刘宇口中提到的“轻松借款”从何而来？带着疑问记者进行了详细调查。

疫情之下，随着用户底层借款需求的提高，“撸贷”大军再一次重出江湖，而这一次出现的方式更为隐蔽。“独家首发，最新黑口子，人人5000元起，包下款包到账，无视黑白，有钱速度砸！”在一个近500人的社交群里，有不少中介人士在不断刷屏相同的广告语，“揭秘网贷不良消除的秘密”“白户撸口子实操攻略”“疫情期间，借不到钱怎么办？”这些话题被包装成一个个课程打包出售，每份课程的售价在50-70元不等。

当表达了想借款的诉求后，一位自称“导师”的推介人员找到了记者，他声称，只要加入平台学习，就可以提供最新的“撸口子”攻略，平台有近百个App可以借款，且100%下款，但需要注意的是，用户想要借款的前提条件就是需要成为平台的会员，他向记者透露称，“成为会员后，就可以通过语音+文字+图片的方式授课，来指导会员进行借款操作，每条语音分享完之后，会把这段分享的内容以文字或者图片的形式总结出来，方便学员对课程内容的理解更加深透”。

然而“一对一”指导价格并不便宜，线上学员统一报名费用为998元，由平台“导师”负责授课，直到会员最终成功申请到贷款。记者从这位“导师”处了解到，由于疫情期间借款需求加大，平台每天报名的学员都在5人左右，这也成为一个赚钱的“好生意”，保守估计，平台一个月通过引流变现的费用就接近15万元。

针对中介搭桥，撸贷大军重出江湖的原因，麻袋研究院高级研究员苏筱芮在接受北京商报记者采访时表示，首先是供给方，即现金贷玩家们存在侥幸心理，企图通过瞒天过海的方式挣快钱；其次是需求方，原本次级贷款市场就有资金需求，疫情期间更加剧了这种情况。

“手机转卖”绕过监管

实质为现金贷业务

在中介的话术诱导下，“人人都可贷、百分百放款”的大额现金贷让不少借款人心动，但北京商报记者进一步调查却发现，有部分借款平台再次利用“手机回租”模式试图绕过现金贷监管。

一家名为“玩卡”的平台，主要向借款人提供极速贷款、视频课程、信用查询、推广返佣等服务，它就像一个超市，将近百条隐蔽的借款“口子”聚集在这里，普通用户只要进入借款频道就可以进行操作，有一些资质不好的借款人可以充值298元成为VIP，充值后平台会提供更多的撸贷“口子”进行借款，还可享受网贷提额技术、网贷操作技术实战分析等指导。

北京商报记者以普通借款人的身份调查后发现，这些现金贷产品大多披着消费购物的外衣吸引用户借款，以平台最新推介的“创美优品”口子为例，该平台在App的介绍为“生活购物”平台，从可贷款的额度来看，根据智能信用评定，“创美优品” 最高可申请额度为3万元，可借周期为3-12期。北京商报记者注册并尝试借款后发现，“创美优品”的审核流程较为简单，只需要提供身份证、姓名、银行卡信息、手机运营商密码即可，在提交信息后，记者获得了5500元的信贷额度。

要想拿到这笔借款就需要“直接一键转卖”，首先在平台领取借款额度，再根据额度选择同等价位的手机产品，点击“租赁”，在提交一系列资料后，联系一键转卖服务商才可以进行提现。回收操作是由第三方平台提供的商品回收服务，具体来看，用户在“创美优品”购买的商品可一键出售给第三方平台兑换成现金，一般当天即可放款到账，和此前手机回租幌子下的现金贷套利操作类似。

对于此类手机回租模式，在分析人士看来，名义上是手机回收，实际却很少开展手机回收业务，以用户撤销合同并退回预付款双倍返还本金等方式，或者以评估费等方式平台获取借款资金，不仅暗藏合规风险，用户隐私安全也难以保障。

零壹研究院院长于百程表示，以手机回租为例，在2018年监管方高压打击现金贷之时就出现过，虽然名义是回租，但如果没有真实回租业务，穿透看实质开展的就是现金贷类业务。此类业务本身在贷款资质、资金来源、贷款投向、利率、催收等方面也容易产生各类风险隐患。

苏筱芮直言，此类模式对现金贷玩家和借款人都有风险，对于现金贷玩家来说，面向的客群大多是“撸口子”的低端用户，放出去的钱很可能收不回来，又没有正规征信系统的记录作为保障。对于借款人来说，这样的借款方式需要支付高昂的手续费、利息等，容易陷入恶性债务循环。

对借款模式存风险等问题，北京商报记者尝试联系“创美优品”进行询问，但电话始终未有人接听。

牟取暴利下的风险游戏

建议穿透规范

随着近几年监管对于现金贷行业的整治，不仅不少违规现金贷平台被清理，链条背后包括助贷、大数据服务商、催收等均遭受较大打击。

对于地下现金贷的重燃，于百程表示，此类现金贷业务隐蔽性强，虽规模不大，但风险和影响依然不小。监管方应联合工商、网监等部门，充分发挥社会监督作用，对此类业务进行穿透规范，以避免监管套利。具体来说，一方面要进一步细化落地监管方案，在市场准入、渠道监管等方面多管齐下；另一方面加强市场借款人教育，针对合理的借款需求，鼓励更多的机构提供合法产品。

苏筱芮进一步建议，对监管来说，应加大对非法放贷行为的打击广度和深度，通过修改完善法律法规的方式，对以身试法者给予重刑严惩。放开次级借贷市场的口子，即予以合法化，但前提是要求机构自负盈亏、公开透明，逻辑是高收益覆盖高风险。鼓励正规金融机构试水下沉客群，向受影响的消费者和小微企业提供小额贷款，以支持他们渡过疫情难关。

(责编：李都也(实习生)、李栋)