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科前生物等7家企业科创板IPO掉队 四公司问询函回复"难产"

董亮 马换换

2020年06月16日07:58  来源：北京商报
 
原标题：科前生物等7家企业科创板IPO掉队

　　中芯国际将于6月19日“闪电”上会一事刷新了科创板IPO纪录，与此同时，哪些企业掉队也引发了市场关注。经上交所、证监会官网统计，云南北方奥雷德光电科技股份有限公司（以下简称“奥雷德”）等4家企业卡在了首轮问询函回复这一关，上述企业IPO状态均在今年4月变更为已问询，但截至6月14日还未披露回复；武汉科前生物股份有限公司（以下简称“科前生物”）等3家企业则卡在了“最后100米”，均在2019年提交了注册申请，但截至目前仍未生效。

　　四公司问询函回复“难产”

　　纵观目前进入已问询阶段的IPO企业，奥雷德、北京青云科技股份有限公司（以下简称“青云科技”）、深圳新益昌科技股份有限公司（以下简称“新益昌”）、艾索信息股份有限公司（以下简称“艾索信息”）等4家公司早已超一个月未进行首轮问询函回复。

　　据上交所官网显示，今年4月7日艾索信息科创板IPO获得受理，之后在4月30日公司审核状态变更为已问询。截至6月14日，艾索信息尚未对外披露公司首轮问询函回复。新益昌则在今年4月3日IPO获得受理，同样在4月30日进入已问询阶段，但也尚未对问询函进行回复。

　　与艾索信息、新益昌相同，青云科技IPO审核状态也在今年4月30日变更为已问询。不难看出，上述三股均已一个半月未对问询函进行回复。

　　奥雷德则较上述3家企业更早进入已问询阶段。上交所信息显示，今年3月30日奥雷德科创板IPO获得受理，之后在今年4月16日公司审核状态变更为已问询。截至6月14日，奥雷德进入已问询阶段已近两个月。对于公司迟迟未披露首轮问询函回复的原因，北京商报记者向奥雷德方面发去采访函，但截至记者发稿，对方并未回复。

　　按所属Wind行业一级分类来看，新益昌属于工业，青云科技、艾索信息、奥雷德3家企业则属于信息技术行业。其中，奥雷德主要从事OLED微型显示器及其配套产品的研发、设计、生产和销售业务，公司主要产品为OLED微型显示器，占报告期各期主营业务收入的95%以上。

　　上述4家企业，青云科技拟募资额最高，达11.88亿元；奥雷德、艾索信息、新益昌分别拟募资5.05亿元、4.24亿元、5.52亿元。

　　针对上述4家企业问询回复“难产”的情况，著名经济学家宋清辉对北京商报记者表示，按目前的节奏来看，上述企业显然已经“落后”，但也并不意味着企业本身存在问题。

　　三公司迟迟未能注册生效

　　提交注册后却迟迟不能生效，这让科前生物、无锡德林海环保科技股份有限公司（以下简称“德林海”）、深圳市创鑫激光股份有限公司（以下简称“创鑫激光”）3家企业的科创板IPO出现掉队。

　　根据证监会官网最新披露的“科创板申请注册企业基本情况表”显示，科前生物、德林海、创鑫激光3家企业的注册状态仍在“进一步问询中”，而上述3家企业分别在2019年10月28日、2019年12月24日、2019年12月27日就提交了注册申请。

　　首先来看德林海，公司在2019年6月3日科创板IPO获得受理，之后在当年7月2日进入已问询，12月9日上会获得通过，12月24日便提交了注册申请。对照同期IPO受理企业来看，德林海在受理-提交注册的路上走得并不快，但还算稳。未曾料到，提交注册之后，德林海的IPO之路开始停滞不前。

　　创鑫激光则系科创板早期受理企业，2019年4月2日就出现在了上交所受理企业一览，但排队逾一年，因注册没有生效，公司也尚未登陆资本市场。招股书显示，创鑫激光成立于2004年，是国内首批成立的光纤激光器制造商之一，专业从事光纤激光器的研发、生产和销售。据创鑫激光介绍，公司目前是国内市场销售额排名第二的国产光纤激光器制造商，国内市场占有率12.3%。

　　在上述3家迟迟未能注册生效的企业中，科前生物关注度最高，公司IPO在2019年3月22日获得受理，系科创板9家首批受理企业之一。而对比当下其他科创板首批受理企业，除了IPO终止的之外，睿创微纳、容百科技两股均作为科创板首批上市企业在2019年7月22日登陆A股，最晚上市的江苏北人也在2019年12月11日登陆资本市场。

　　投融资专家许小恒在接受北京商报记者采访时表示，IPO企业在提交注册申请后，证监会会下发反馈意见，待企业回复落实函后才会被注册生效。针对相关问题，记者向科前生物方面发去采访函，但对方并未回复。

　　大部分企业IPO进程快

　　从目前的IPO申报项目来看，大多数企业均在一个月左右就能完成首轮问询函回复，快则半个月。在注册阶段，大部分企业最迟在提交注册后两个月内注册生效。

　　首先来看IPO企业首轮问询函回复情况，以汉弘集团、恒玄科技等公司为例，汉弘集团在5月7日进入已问询阶段，之后在6月9日便回复了首轮问询函；恒玄科技在5月14日获得问询，时隔不足一个月，公司在6月11日披露了首轮问询函回复；艾力斯医药在5月8日变更为已问询状态，6月8日回复了首轮问询函；绿的谐波则在4月28日进入已问询阶段，公司分别在5月21日、6月7日披露了首轮问询函回复、二轮问询函回复，目前绿的谐波已被安排上会，将在6月17日接受科创板上市委的审核。

　　不难看出，在已问询-首轮问询回复这一关，奥雷德等4家企业已耗时较长。

　　在提交注册-注册生效这一关，各公司历时不一，大部分企业在一个月左右注册生效，时间跨度最长的基本也在两个月内。

　　以最新注册生效的企业为例，山大地纬在5月11日提交注册，6月11日注册生效；云涌科技在5月15日提交注册，6月10日注册生效；皖仪科技在5月7日提交注册，6月3日注册生效；国盛智科在5月8日提交注册，5月28日注册生效。

　　值得一提的是，市场上也有历时逾半年注册生效的案例。诸如，国盾量子在2019年11月25日提交注册，但公司在今年6月4日才注册生效。

　　随着中芯国际加入科创板IPO，科创板IPO多阶段的速度也被刷新。上交所官网显示，中芯国际科创板IPO在6月1日获得受理，之后在6月4日便进入已问询状态，6月7日回复了首轮问询函，根据安排，中芯国际将于6月19日上会。整体来看，中芯国际从受理到上会仅用时不足20天，公司“闪电”上会速度刷新了科创板纪录。

(责编：李都也(实习生)、李栋)
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