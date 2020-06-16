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网上零售势头强劲 5月国民经济指标持续改善

赵语涵

2020年06月16日08:01  来源：北京日报
 
原标题：5月国民经济指标持续改善

　　本报记者 赵语涵

　　昨天，国家统计局发布5月国民经济运行情况，国家统计局新闻发言人付凌晖表示，5月份，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，统筹推进疫情防控和经济社会发展成效继续显现，复工复产复商复市全面推进，生产需求继续改善，就业物价总体平稳，积极因素逐步增多，经济继续呈现恢复态势。

　　经济新动能逆势增长势头强

　　今年疫情暴发以来，直播带货吸引了越来越多人尝试，以网上零售为代表的经济新动能逆势增长势头强劲。

　　国家统计局数字显示，随着数字经济持续升温，“直播带货”等异常火热，1至5月份，网上商品零售额同比增长11.5%，比1至4月份加快2.9个百分点；占社会消费品零售总额比重达24.3%，比上年同期提高5.4个百分点。

　　除了网上零售，经济新动能中的高技术产业也发展向好。1至5月份，高技术制造业增加值同比增长3.1%，比1至4月份加快2.6个百分点。同时，新产品快速增长。5月份，3D打印设备、智能手表、充电桩等产品产量同比增长均在70%以上。

　　服务业生产指数由负转正

　　除经济新动能外，工业、服务业也同样在复苏。5月份，规模以上工业增加值同比增长4.4%，比上月加快0.5个百分点，连续2个月正增长。41个工业大类行业中，30个行业增加值实现增长，增长面提高至73.2%。

　　服务业方面，5月份，服务业生产指数同比增长1.0%，上月为下降4.5%，实现今年以来首次正增长。对此，付凌晖解析原因称，信息、金融、房地产等行业较快增长对服务业带动作用明显，上述三个行业合计拉动服务业生产指数增长3.1个百分点。

　　同时，批零住餐等行业恢复势头明显也成为推动服务业复苏的关键。复工复产复商复市持续推进，前期受冲击较大的批发零售、住宿餐饮等生活性服务业明显恢复。5月份，批发和零售业、住宿和餐饮业、租赁和商务服务业生产指数同比降幅分别比上月收窄4.5、12.0、4.1个百分点。

　　此外，关于物价和就业这两个民生热点问题，进入5月以来，居民消费价格（CPI）同比上涨2.4%，重回2时代，其中猪肉价格环比下降超8%；全国城镇调查失业率环比下降0.1%。

　　调查失业率如何实现下降？付凌晖分析，主要原因包括经济运行逐步改善、就业优先政策成效显现、员工复岗情况持续好转等。但同时，他表示，就业总体压力仍较大。受疫情影响，企业生产经营困难突出，招聘用工需求下降，一些个体工商户和小微企业疫后恢复较慢，吸纳就业受到一定影响。1至5月份，全国城镇新增就业460万人，同比少增137万人。

　　疫情局部反弹不影响整体经济复苏

　　近期，北京新增本土新冠肺炎病例，疫情出现反弹情况。付凌晖表示，二季度以来，随着统筹推进疫情防控和经济社会发展成效显现，生产需求持续改善，积极因素累积增多，主要指标与一季度相比明显改善。但同时也应看到，目前境外疫情肆虐，世界经贸严重萎缩，国内部分地区疫情形势有所变化，对经济的影响尚有不确定性。“二季度经济恢复既存在有利因素，也面临困难挑战，经济增长能否转正还要看6月份经济恢复情况如何。”付凌晖说。

　　尽管近期北京出现了疫情反弹，但付凌晖认为，从后期情况看，推动经济持续复苏有较好的基础和条件。经济稳步复苏态势明显，工业服务业实现增长，消费投资降幅持续收窄，市场预期总体稳定。宏观政策效应继续显现。今年为企业新增减负预计超过2.5万亿元，发行1万亿元抗疫特别国债，新增1万亿元财政赤字规模，货币信贷支持力度加大，这些政策将继续支持后期经济恢复。

(责编：李都也(实习生)、李栋)
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