“贷”来真金白银 小微企业复工复产有底气

编者按：

税务部门将企业纳税信用推送给银行，在依法合规和企业授权的情况下，将企业部分纳税信息提交给银行。银行利用这些信息优化信贷模型，为守信小微企业提供税收信用贷款。“银税互动”是税务和银保监部门于2015年面向诚信的小微企业创新开展的融资支持活动。今年以来，受疫情影响，不少企业在复工复产的过程中面临资金周转压力，“银税互动”有效帮助企业缓解复工复产的资金难题，为小微企业“贷”来生机，国家税务总局数据显示，一季度，已发放“银税互动”贷款75万笔，超过2019年的一半。

人民网财经频道特别推出“银税互动‘贷’来生机”系列财经观察，关注全国各级税务部门发挥“银税互动”平台作用，将纳税信用“变现”为真金白银，在助力小微企业复工复产、促消费稳经济,以及为外贸企业“活血送氧”的具体举措。

小微企业是吸纳就业的“主力军”，能够有效激励创新、带动投资、促进消费。在中国，小微企业数量庞大，抗风险能力偏弱，自新冠肺炎疫情发生以来，现金流吃紧、短期内贷款偿还能力下降、融资需求增大……

当前，小微企业复工复产复销仍然面临挑战。

在今年全国两会上，政府工作报告12次提及小微企业，明确将通过减免税费，加强对中小微企业的金融支持，放宽经营场所限制等多种举措，大力扶持小微企业。

增强小微企业的生命力，资金“活水”是关键。而银税互动正是将纳税信用变现为真金白银，及时给中小微企业“供氧”。

“资金问题是企业复产的关键问题，资金活了，机器才能转得动。”近日，中山市博美电子科技有限公司（下称“博美电子”）财务人员陈先生表示。

春节前，博美电子向位于湖北的供货商采购了一批DVD/CD激光头，用于组装成DVD/CD机芯出货给客户。按照购销合同中的结算约定，博美电子将于今年4月底支付货款给在鄂供货商。处于疫情中心的鄂企停产了两个多月。停工停产期间各项费用却不“停摆”，场地租金、员工工资、贷款还款本金利息等费用支出让企业负责人十分发愁。

“纳税信用换贷，这次真是雪中送炭。”陈先生介绍，企业刚复工，税务部门和银行工作人员就主动联系企业，在了解到博美电子及其在鄂供货商的资金之困后，与博美电子商定了贷款支持方案，并为企业开通绿色通道，仅用一天时间，就为企业发放了300万元的信用贷款，目前，博美电子与该在鄂供货商都已顺利复工。

在湖北，受疫情影响，很多中小微企业和博美电子在鄂的供货商一样，刚刚复工就陷入资金紧张、订单流失、供应链受阻等困境。

今年4月，国家税务总局与银保监会联合印发《关于发挥“银税互动”作用助力小微企业复工复产的通知》，通知明确，对于受疫情影响严重的湖北省，将受惠企业的范围进一步延伸到纳税信用C级。据统计，今年前5个月，湖北省有10090户中小微企业获得“银税互动”贷款15332笔，贷款金额达68.76亿元。

在南京，作为一家主营医疗器械制造、销售的企业，南京本元健康科技有限公司一面为了抗疫工作的需要，订单数量有所增多，让企业不得不开足马力组织生产；另一方面，受新冠肺炎疫情影响，企业销售的产品经常存在回款难、回款慢等问题，如果不能解决资金流缺口，企业发展将举步维艰。

在南京税务部门的帮助下，本元科技以B级的纳税信用评级，成功申请到“线上鑫联税”贷款20万元。法人代表唐城表示，“通过电脑网银，线上申请到了贷款，我们的生产这才跟着资金一起转了起来。”

在北京，今年一季度，近3000户京企通过“银税互动”平台作用获贷171亿元。北京市税务局党委书记、局长李亚民表示，税务部门与银行合作开展的“银税互动”成效显著，帮助诚信纳税的中小微企业便捷获得资金支持。

一子落，全盘活。这场由税务、银行、上下游企业共同配合的资金“输血”接力跑还在全国各地继续，银税携手“贷”来的资金“活水”不仅解了一户户中小微企业 “钱紧”之困，更有助于疏通产业链堵点，扶助更多的中小微企业活下来、留下来、好起来。

(责编：车柯蒙、李栋)