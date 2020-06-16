国家统计局：5月份经济运行延续复苏态势

5月国民经济运行延续复苏态势。国家统计局6月15日发布的数据显示，5月份全国规模以上工业增加值同比增长4.4%，增速比4月份加快0.5个百分点；环比增长1.53%。

员工复岗情况持续好转

国家统计局新闻发言人付凌晖透露，5月份，全国城镇调查失业率为5.9%，比上月下降0.1个百分点。付凌晖表示，调查失业率比4月份略有下降的主要原因：一是经济运行逐步改善。生产需求持续好转，为就业规模扩张、就业保持稳定奠定了基础。5月份，规模以上工业增加值同比连续2个月增长，服务业生产由降转升，社会消费品零售总额当月降幅和固定资产投资累计降幅均连续收窄。二是就业优先政策成效显现。坚持减负、稳岗、扩就业并举，着力稳企业保就业，抓好高校毕业生、农民工等重点群体就业，鼓励多渠道灵活就业，有力保障了就业大局稳定。三是员工复岗情况持续好转。快速调查显示，5月底6月初，员工复岗率超过80%的规模以上企业比重比上次调查提高1.2个百分点，其中工业、服务业企业比重分别提高0.6、1.7个百分点。

全年CPI很大可能“前高后低”

物价方面，5月份，居民消费价格同比上涨2.4%，涨幅比上月回落0.9个百分点；其中食品价格上涨10.6%，回落4.2个百分点。

付凌晖指出，5月份居民消费价格涨幅回落主要由于部分食品价格回落较多。5月份，CPI同比上涨2.4%，涨幅比上月回落0.9个百分点，2月份以来持续回落。CPI涨幅回落从结构上看主要是受食品价格变化的影响。今年以来，各地高度重视农产品生产，落实“米袋子”省长负责制、“菜篮子”市长负责制，大力恢复生猪生产，取得积极成效。5月份，食品价格同比上涨10.6%，涨幅连续回落；其中，猪肉价格上涨81.7%，连续3个月回落；鸡蛋、鲜菜价格分别下降14.5%、8.5%，比上月扩大11.1、4.8个百分点。

付凌晖认为，后期市场价格稳中有降可能性较大。尽管在一系列促消费政策带动下，市场活跃度有所提升，商品零售和餐饮服务均有改善，市场需求逐步回暖，对物价产生一定上拉作用，但保持物价总体稳定或稳中有降的条件较多：一是我国粮食生产总体稳定，夏粮丰收在望，为稳定食品价格打下坚实基础；二是生猪生产增加，猪肉价格对CPI推升作用回落；三是工业品价格低位运行，国际大宗商品价格下降明显，对消费品价格传导较弱；四是翘尾因素影响也在回落，二、三、四季度，翘尾因素对CPI的影响将呈逐季回落态势。综合来看，全年居民消费价格稳中有降、“前高后低”可能性较大。

二季度中国经济能否转正？

付凌晖解读称，二季度以来，生产需求持续改善，积极因素累积增多，经济运行主要指标与一季度相比明显改善。1-5月份，规模以上工业增加值同比下降2.8%，降幅比一季度收窄5.6个百分点；服务业生产指数下降7.7%，收窄4.0个百分点，其中5月实现了正增长；社会消费品零售总额下降13.5%，收窄5.5个百分点；固定资产投资（不含农户）下降6.3%，收窄9.8个百分点。他表示，境外疫情肆虐世界经贸严重萎缩。二季度，WTO货物贸易晴雨表指数为87.6，创历史新低；联合国贸易和发展会议预测，二季度全球商品贸易额将比一季度下降26.9%。与此同时，国内接触型聚集型消费受到制约，制造业投资动力不足，企业生产经营困难。1-5月份，制造业投资同比下降14.8%；1-4月份，规模以上工业企业利润下降27.4%。近期，国内部分地区疫情形势有所变化，对经济的影响尚有不确定性。

他总结称，上述情况说明二季度经济恢复既存在有利因素，也面临困难挑战，经济增长能否转正还要看6月份经济恢复情况如何。 文/本报记者 李岩

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5月份新房价格环比涨幅有所扩大

本报讯（记者 张钦）国家统计局昨天发布的最新一期住宅价格数据显示，5月份， 70个大中城市房地产市场总体稳定，价格略有上涨。

初步测算，5月份北京、上海、广州、深圳4个一线城市的新建商品住宅销售价格比4月份分别上涨0.5%、0.8%、0.3%和0.6%，整体涨幅0.7%，涨幅有所扩大。31个二线城市新建商品住宅销售价格环比上涨0.6%，涨幅比4月份也扩大了0.1个百分点。35个三线城市新建商品住宅销售价格环比分别上涨0.7%，涨幅比4月份也扩大了0.1个百分点。

在二手住宅方面，北京、上海、广州和深圳二手住宅销售价格环比上涨1.1%，涨幅与4月份相同。其中，北京、上海、广州和深圳分别上涨1.8%、0.6%、0.4%和1.6%。二线、三线城市二手住宅销售价格环比上涨0.4%和0.3%。与去年同期相比，一线城市二手住宅销售价格同比上涨4.1%，涨幅比4月份扩大1.1个百分点，二线城市和三线城市二手住宅价格同比上涨2.0%和2.1%。

(责编：李都也(实习生)、李栋)