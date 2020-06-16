人民网>>财经

国家统计局：5月份经济运行延续复苏态势

2020年06月16日08:04  来源：北京青年报
 

5月国民经济运行延续复苏态势。国家统计局6月15日发布的数据显示，5月份全国规模以上工业增加值同比增长4.4%，增速比4月份加快0.5个百分点；环比增长1.53%。

员工复岗情况持续好转

国家统计局新闻发言人付凌晖透露，5月份，全国城镇调查失业率为5.9%，比上月下降0.1个百分点。付凌晖表示，调查失业率比4月份略有下降的主要原因：一是经济运行逐步改善。生产需求持续好转，为就业规模扩张、就业保持稳定奠定了基础。5月份，规模以上工业增加值同比连续2个月增长，服务业生产由降转升，社会消费品零售总额当月降幅和固定资产投资累计降幅均连续收窄。二是就业优先政策成效显现。坚持减负、稳岗、扩就业并举，着力稳企业保就业，抓好高校毕业生、农民工等重点群体就业，鼓励多渠道灵活就业，有力保障了就业大局稳定。三是员工复岗情况持续好转。快速调查显示，5月底6月初，员工复岗率超过80%的规模以上企业比重比上次调查提高1.2个百分点，其中工业、服务业企业比重分别提高0.6、1.7个百分点。

全年CPI很大可能“前高后低”

物价方面，5月份，居民消费价格同比上涨2.4%，涨幅比上月回落0.9个百分点；其中食品价格上涨10.6%，回落4.2个百分点。

付凌晖指出，5月份居民消费价格涨幅回落主要由于部分食品价格回落较多。5月份，CPI同比上涨2.4%，涨幅比上月回落0.9个百分点，2月份以来持续回落。CPI涨幅回落从结构上看主要是受食品价格变化的影响。今年以来，各地高度重视农产品生产，落实“米袋子”省长负责制、“菜篮子”市长负责制，大力恢复生猪生产，取得积极成效。5月份，食品价格同比上涨10.6%，涨幅连续回落；其中，猪肉价格上涨81.7%，连续3个月回落；鸡蛋、鲜菜价格分别下降14.5%、8.5%，比上月扩大11.1、4.8个百分点。

付凌晖认为，后期市场价格稳中有降可能性较大。尽管在一系列促消费政策带动下，市场活跃度有所提升，商品零售和餐饮服务均有改善，市场需求逐步回暖，对物价产生一定上拉作用，但保持物价总体稳定或稳中有降的条件较多：一是我国粮食生产总体稳定，夏粮丰收在望，为稳定食品价格打下坚实基础；二是生猪生产增加，猪肉价格对CPI推升作用回落；三是工业品价格低位运行，国际大宗商品价格下降明显，对消费品价格传导较弱；四是翘尾因素影响也在回落，二、三、四季度，翘尾因素对CPI的影响将呈逐季回落态势。综合来看，全年居民消费价格稳中有降、“前高后低”可能性较大。

二季度中国经济能否转正？

付凌晖解读称，二季度以来，生产需求持续改善，积极因素累积增多，经济运行主要指标与一季度相比明显改善。1-5月份，规模以上工业增加值同比下降2.8%，降幅比一季度收窄5.6个百分点；服务业生产指数下降7.7%，收窄4.0个百分点，其中5月实现了正增长；社会消费品零售总额下降13.5%，收窄5.5个百分点；固定资产投资（不含农户）下降6.3%，收窄9.8个百分点。他表示，境外疫情肆虐世界经贸严重萎缩。二季度，WTO货物贸易晴雨表指数为87.6，创历史新低；联合国贸易和发展会议预测，二季度全球商品贸易额将比一季度下降26.9%。与此同时，国内接触型聚集型消费受到制约，制造业投资动力不足，企业生产经营困难。1-5月份，制造业投资同比下降14.8%；1-4月份，规模以上工业企业利润下降27.4%。近期，国内部分地区疫情形势有所变化，对经济的影响尚有不确定性。

他总结称，上述情况说明二季度经济恢复既存在有利因素，也面临困难挑战，经济增长能否转正还要看6月份经济恢复情况如何。 文/本报记者 李岩

相关新闻

5月份新房价格环比涨幅有所扩大

本报讯（记者 张钦）国家统计局昨天发布的最新一期住宅价格数据显示，5月份， 70个大中城市房地产市场总体稳定，价格略有上涨。

初步测算，5月份北京、上海、广州、深圳4个一线城市的新建商品住宅销售价格比4月份分别上涨0.5%、0.8%、0.3%和0.6%，整体涨幅0.7%，涨幅有所扩大。31个二线城市新建商品住宅销售价格环比上涨0.6%，涨幅比4月份也扩大了0.1个百分点。35个三线城市新建商品住宅销售价格环比分别上涨0.7%，涨幅比4月份也扩大了0.1个百分点。

在二手住宅方面，北京、上海、广州和深圳二手住宅销售价格环比上涨1.1%，涨幅与4月份相同。其中，北京、上海、广州和深圳分别上涨1.8%、0.6%、0.4%和1.6%。二线、三线城市二手住宅销售价格环比上涨0.4%和0.3%。与去年同期相比，一线城市二手住宅销售价格同比上涨4.1%，涨幅比4月份扩大1.1个百分点，二线城市和三线城市二手住宅价格同比上涨2.0%和2.1%。

(责编：李都也(实习生)、李栋)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉　　新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】

财经

压减数千亿涉企收费举措细则将出　　进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】

财经

一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降　　今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】

财经

一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%　　中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】

财经

人社部：6248亿余元养老金到账运营　　人社部：6248亿余元养老金到账运营 回应“2035年养老金将要用光”时称，能够保证长期按时足额发放 新京报讯 (记者马瑾倩 吴为)昨日，人社部召开2019年第一季度新闻发布会。就媒体求证“2035年养老保险金将要用光”…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved