原标题：5月楼市回暖 北京二手房价环比领涨

15日，国家统计局发布2020年5月70个大中城市新建商品住宅销售价格指数显示，在生产生活秩序持续恢复，住房需求得到进一步释放，5月份商品住宅销售价格环比略有上涨。

初步测算，4个一线城市新建商品住宅销售价格环比上涨0.7%，涨幅比上月扩大0.5个百分点。其中，北京、上海、广州和深圳分别上涨0.5%、0.8%、0.3%和0.6%；二手住宅销售价格环比上涨1.1%。值得注意的是，北京、深圳两地二手住宅价格环比涨幅分别高达1.8%、1.6%，领涨二手住宅价格涨幅。

31个二线城市新建商品住宅销售价格环比上涨0.6%，涨幅比上月扩大0.1个百分点；二手住宅销售价格环比上涨0.4%，涨幅与上月相同。35个三线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格环比分别上涨0.7%和0.3%，涨幅比上月均扩大0.1个百分点。

从同比来看，一线城市新建商品住宅销售价格同比上涨2.9%，涨幅与上月相同；二手住宅销售价格同比上涨4.1%，涨幅比上月扩大达1.1个百分点。

中原地产首席分析师张大伟表示，5月房价复苏。从全国70大中城市房价数据看，新建住宅有57个城市房价上涨，这与2019年三季度最高点持平。二手房方面，上涨城市为41个，也是2019年9月以来的最高点。

“5月房价整体涨幅微升的态势较为明显。”58安居客房产研究院分院院长张波表示，市场恢复的节奏好于预期，尤其是二手市场整体复苏的力度明显超过4月，在一线城市带动下，二三线城市二手房整体涨幅持续扩大。

作为5月二手房住宅价格涨幅领涨的北京更是明显。中原地产数据显示，受疫情后积压需求变现，叠加西城学区房成交井喷影响，5月北京二手房成交量单月达到2.1万套，二手住房价格环比上涨1.8%。

北京一位中介表示，5月下旬以来，业主涨价意愿强烈。目前部分业主认为疫情后购房者集中购房热情下房价会迎来普涨。但也就是在这样的心理预期下，二手房价格谈价空间明显减小。但他认为，现在报价较高的房源均是有价无市。

上海易居房地产研究院研究员王若辰表示，目前货币环境较为宽松，房价有一定上涨的动力，但信贷政策和调控政策仍然严格，房价短期快速上涨脱离合理区间的可能性不大。

诸葛找房分析报告也认为，6月随着国内外疫情出现反复，预计6月市场需求延缓释放，各城市价格上涨动力不足。张大伟也表示，6月市场会有所减弱。

(责编：李都也(实习生)、李栋)