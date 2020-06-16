IMF将进一步下调2020年全球经济增长预期

据外媒报道，当地时间6月14日，国际货币基金组织（IMF）总裁格奥尔基耶娃表示，对于2020年全球经济展望，预计将从4月预测的萎缩3%进一步下调。IMF将于6月24日发布新的预测。

格奥尔基耶娃表示，“由于受到疫情的影响，实体经济遭到重创。根据最新数据，我们可能会进一步向下修正。数据说明，大多数国家的表现比我们预期的要差，目前只有少数国家的状况改善，但不足以支撑增长，也不足以改变总体方向。”

据《联合早报》报道，国际货币基金组织首席经济学家戈皮纳特6月13日在第七届亚洲货币政策论坛发表视讯演讲时说，目前全球多达75％的经济体已进入不同程度的重启，然而新冠肺炎疫情会对经济造成多大的伤痕、将持续多久，仍是未知数。

戈皮纳特表示，一些领域如旅游和交通几近停摆，人力资源须进行跨领域重新配置。企业面临倒闭，疫情可能改变消费习惯，种种因素都将影响复苏步伐。

戈皮纳特同时警告称：“在没有疫苗的情况下重启，各国将面临第二、第三波疫情威胁。一些行业难再生存，员工必须转行。各国也须做艰难决策，应拯救哪些系统性重要的企业，哪些可能被牺牲。”

IMF在4月中发布季度的《世界经济展望报告》预测全球经济今年将萎缩3％。世界银行上周发布半年度《全球经济展望》则预测，今年全球经济将萎缩5.2%，是第二次世界大战以来最严重的衰退。

与此同时，全球多国进一步重启经济。法国总统马克龙14日发表全国电视讲话，宣布法国将进入“解禁新阶段”，全面复工复课并加快经济复苏。从15日起，法国除海外属地马约特岛和法属圭亚那外，其他地区均将成为疫情较轻的“绿色区域”，这些区域内的咖啡馆和餐馆可以重新开放。此前据法国政府预计，作为欧元区第二大经济体，2020年法国经济将萎缩11%。

英国财政大臣苏纳克14日说，英国政府正在考虑对保持2米社交距离、入境旅客隔离14天等规定作出调整，以促进经济尽快恢复。苏纳克表示，英国可能与特定国家建立旅行通道。这意味着从这些国家出发、入境英国的旅客不需要隔离14天。

英国零售商协会（BRC）15日表示，英国零售业5月客流量较去年同期锐减81.6%，因为大部分非食品商品由于疫情封锁措施仍然关闭。英国零售商协会CEO狄金森警告称，重新开放非必要商店不太可能立即缓解三个月来一直面临巨大压力的零售商的压力。

此外，随着美国进一步推进复产复工，多州正面临疫情反弹。14日，美国亚拉巴马州连续第四天新增病例创纪录。美国达拉斯联邦储备银行行长卡普兰表示，虽然未来几个月美国就业人数将会增加，但年底前失业率将维持在较高水平。预计年底失业率将在8%或以上。

(责编：李都也(实习生)、李栋)