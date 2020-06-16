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喜茶5批次产品检出微生物污染、菌落总数超标 负责人被约谈官微致歉

2020年06月16日08:24  来源：中国网
 

　　中国网财经6月15日讯(记者陈琼 见习记者贾玉静)近日，南京市玄武区市场监督管理局启动“夏日冷饮”专项检测，抽检16批次果茶(奶茶)和6批次食用冰，涉及喜茶、奈雪、都可、一点点等品牌。结果显示，喜茶旗下5批次产品抽检不合格，其中4批次饮品存在微生物污染、1批次食用冰菌落总数超标。

　　据南京市玄武区市场监管局食品科科长罗亚玲介绍，出现菌落总数超标，可能是制冰机的设施设备或者餐饮制作场所环境、以及人员操作不规范等原因造成的。

　　南京市玄武区市场监管局表示，抽检结果说明，涉事喜茶门店存在一定食品安全风险，如果不予重视，消费者食用相应产品后，很可能会引起胃肠道不适等。目前，对于抽检发现的问题，市场监管部门已经第一时间通报喜茶管理方，并约谈相关负责人，要求加强环境卫生的洗消和人员管理。

　　针对以上问题，喜茶6月13日在其官微发布“关于南京门店饮品及冰块抽检的说明”，就食品安全与卫生管控问题向消费者致歉。喜茶称，初步了解主要的原因是门店操作不规范导致，如取冰时把使用过的冰铲直接放置在冰块上，制作饮品时冷藏牛奶放置在常温状态中时间太久等。

　　喜茶表示，目前公司正进行5项整改，包括：第一时间对涉事门店进行整改，对门店其他重要食安环节进行彻底排查。除门店自身做彻底清消毒外，请第三方专业消杀消毒公司到店进行消毒作业，同时对南京15家门店马上开展自查；在目前制冰机门店每周清洁消毒一次的基础上，安排制冰机厂家专业人士每季度增加一次拆机深度清洁。本周内完成全国所有门店的制冰机与冰块质量专项检查，排查和整治高风险门店，同时再次对门店设备管理员做制冰机操作培训，加强门店制冰机管理的标准，并定期由总部和第三方检测单位到门店进行现场检查和校准；再次加强门店冰块及奶制品使用规范；重新宣导洗手消毒规范，并在日常营运过程中追踪落实；积极配合政府的后续食安调查，同时向大家透明公开门店食安状况。

　　对此，多数消费者仍表示不满意。中国网财经记者在该微博评论区看到，网友纷纷留言称喜茶多地门店同样存在店内酸臭、水果腐烂、苍蝇多等卫生问题，甚至有网友反应称“曾看到店员在做一款名为多肉葡萄的饮品时，将掉进去的苍蝇挑出去继续制作”，针对上述评论，喜茶多未予回应。

　　事实上，喜茶并非首次因食品安全问题引发舆论关注。

　　2018年12月，有消费者在喜茶上海兴业太古汇店的外卖订单中喝出疑似“透明指套”异物，彼时，喜茶质疑系不正规的跑腿员在送货过程中导致；2019年1月，喜茶西安赛格店被曝内部环境脏乱差，事发后，喜茶解释称“环境卫生问题系跨年期间客流量剧增、工作人员未能及时清理垃圾桶等原因造成，而其产品本身的食品安全是绝对有保障的”；2019年4月，喜茶厦门万象城店被市场监管部门查出容器ATP指数严重超标，时隔多日后，喜茶官微发布声明称“整改后各项指标均已达标”；2019年5月，有消费者在喜茶苏州圆融店的外送饮品中喝出苍蝇，经相关部门到店检查并确认存在卫生问题后，喜茶发布通报表示接受整改。

　　值得注意的是，喜茶每度因食品安全、卫生安全等问题发文致歉后，均有消费者留言“喜茶扩张太快了”“希望保持初心专注产品”。公开资料显示，喜茶2019年在43个城市开设390家门店，目前在全国拥有约460余家直营门店。据喜茶方面透露，今年4月已在多个城市新开16家门店，预计年底门店总数将达到800家。高速扩张之下，喜茶能否兑现食品卫生安全管控承诺，仍需拭目以待。

(责编：李栋、毕磊)
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