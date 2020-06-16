楼市复苏:一二三线价格齐涨 北京二手房涨幅第一

“住房需求得到进一步释放，70个大中城市房地产市场总体稳定，价格略有上涨。”国家统计局城市司首席统计师孔鹏如是解读今年5月份商品住宅销售价格变动情况。

国家统计局15日公布的数据显示，70个大中城市中，一二三线城市新房销售价格环比涨幅均略有扩大，二手住宅涨幅与上月相同或微扩。其中，一线城市涨幅领跑，北京、深圳二手房销售价格环比涨幅分别为1.8%、1.6%，居70城第一、二位。

今年前5个月，虽然全国商品房销售面积、销售额均同比下降超10%，但降幅已经比1-4月份收窄。分月份看，5月份全国商品房销售面积、销售额均出现疫情以来的首次同比正增长。业内人士称，随着疫情对经济活动的影响逐渐减少，房地产市场开始全面复苏。

房价上涨城市数量连增4个月 楼市复苏

国家统计局数据显示，5月，70个大中城市中，新建商品住宅销售价格环比上涨的城市数量达到57个，二手住宅价格环比上涨的城市数量为41个。

梳理发现，这是新房、二手房销售价格环比上涨的城市数量连续第4个月回升。今年2月-5月，新房价格环比上涨的城市数量分别为21个、38个、50个、57个，二手住宅分别为14个、32个、37个、41个。

中原地产首席分析师张大伟称，新房价格环比上涨的城市数量达57个，这与2019年第三季度的最高点持平；二手房销售价格环比上涨的城市数量，达到了2019年9月以来的最高点。

“简单计算，相当于70%城市的房价都出现上涨，这是最近7个月来的最高点，与2019年12月持平。这一数据虽然低于2019年第三季度，但继续上行的趋势已经出现。”张大伟对中新经纬客户端说，5月份的数据表明，全国市场正在持续复苏，并基本回到疫情前的水平，市场整体走出了低迷状态。

易居研究院智库中心研究总监严跃进认为，5月份各地房地产交易超乎预期得好，尤其是部分大城市。另外，各地对新房预售证的管控明显放松，高端项目的增加，也影响到价格涨幅。

一线城市价格涨幅领跑 北京力压深圳

分城市类别看，孔鹏称，各线城市新建商品住宅销售价格环比涨幅均略有扩大，二手住宅涨幅与上月相同或微扩。初步测算，4个一线城市、31个二线城市、35个三线城市新房销售价格分别环比上涨0.7%、0.6%、0.7%，二手住宅销售价格分别环比上涨1.1%、0.4%、0.3%。

严跃进指出，5月份楼市的最大亮点在于一线城市，其涨幅是最大的。一线城市近期的市场交易总体不错，尤其是豪宅项目交易情况较好，会带动此类城市房价的上涨。

一线城市二手房价格环比上涨1.1%，严跃进称，这是2017年4月以来一线城市二手房的价格涨幅首次超过1%，“一般来说，我们会把超过1%的涨幅认定为房价过热，因此，后续要对一线城市的二手房价格进行管控，尤其是学区房价格。还要注意的是，一线城市房价的上涨，容易引起预期变动，进而会对其他城市的房价产生影响。”

4个一线城市中，北京、深圳涨幅明显，分别达到1.8%、1.6%，位居70城第一、二位。中原地产研究中心称，5月份北京二手房实际成交量达到2.1万套，主要与疫情期间积压的需求迅速释放、西城区学区房成交量井喷有关，这使得二手房价格上涨明显。

因为去年二手房税费的调整，加上其他诸多利好因素，深圳的房地产市场持续火爆。二手房方面，2019年9月至今，深圳二手房销售价格环比涨幅分别位列70城第5位、5位、3位、2位、4位、3位、1位、2位、2位。

严跃进称，北京二手房价格涨幅超过深圳，有一定的偶然性。北京学区房政策突然调整，导致5月份的交易量大增，涨幅有所扩大，而深圳市场的持续火热，在5月得到一定的监管，因此涨幅略有回调，这才使得北京的涨幅大于深圳。

严跃进预计，在当前情况下，调控政策或许不会迅速收紧，北京、深圳的市场会继续保持一定热度。中原地产研究中心也称，到6月份，北京二手房市场的热度将有所减弱，但价格仍会持续上涨。

商品房销售面积降幅收窄 5月出现反弹

15日，国家统计局还公布了今年1-5月份全国房地产开发投资和销售情况。

数据显示，1-5月，全国商品房销售面积约4.87亿平方米，同比下降12.3%，降幅比1-4月份收窄7.0个百分点。商品房销售额约4.63万亿元，下降10.6%，降幅比1-4月份收窄8.0个百分点。严跃进认为，商品房销售面积虽然仍呈现负增长态势，但跌幅快速收窄，表明5月份的交易情况较好。

单看5月数据，当月全国商品房销售面积约1.47亿平方米，相较于2019年5月的1.34亿平方米上涨了9.66%；全国商品房销售额约1.44万亿元，相较于2019年5月的1.26万亿元上涨了14.04%。今年1-2月、3月、4月的商品房销售面积与销售额，均低于去年同期。

“5月份的成交数据出现同比上涨，这是疫情以来的第一次，疫情的影响正在快速过去。”张大伟说。

从企业层面看，1-5月份，房地产开发企业土地购置面积4752万平方米，同比下降8.1%，降幅比1-4月份收窄3.9个百分点；土地成交价款2429亿元，增长7.1%，增速提高0.2个百分点。

58安居客房产研究院分院院长张波认为，房企拿地在向一二线城市聚集，高溢价率地块也在增多。部分城市在土地政策上有所放松，包括付款、准备金等层面，在一定程度上提升了房企拿地的意愿。同时，部分城市市场交易加快复苏，企业在快速获取预售资金的同时，在土地市场上表现会更为积极。

此外，今年前5个月，全国房地产开发投资、房地产开发企业到位资金等数据虽仍是负增长，但均出现降幅收窄的趋势。

放松调控空间有限 6月楼市或高位运行

国家统计局数据显示，5月份，房地产开发景气指数为99.35，比4月份提高0.49点。58同城、安居客购房者行为信息亦显示，5月份购房者信心指数为107.2，环比上升4.4%；有超60%的购房者认为今年的楼市调控政策会保持稳定；39.1%的购房者认为今年成交套数同比将上涨；61.7%的购房者认为一二线城市短期内房价稳定，未来还会上涨。

张波指出，在房住不炒、因城施策的大背景下，各地对放松楼市调控依然会保持谨慎态度，尤其是针对需求侧的政策，例如首付比例、限购、限贷等，松动空间十分有限。预计今年热点城市和区域的楼市交易依然会走出新高峰，但城市间的量价分化会持续。

中原地产研究中心统计数据显示，5月份各地出台房地产市场调控政策的次数明显减少，仅为35次，而1-4月份合计为238次。张大伟称，6月份的楼市会继续高位运行，全年市场的成交量依然有望接近2019年的历史最高纪录。

严跃进说：“根据国家统计局公布的销售金额和销售面积计算，1-5月份全国商品房销售均价为9500元/平方米，同比涨幅为1.9%。就房价走势看，实际上已经走出过冷区间，至少随着市场交易的反弹，房价下跌的空间不大。今年购房需求比较强劲，使得房价涨易跌难，但类似涨幅相对可控，市场不必过虑。”

(责编：李栋、毕磊)