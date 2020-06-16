交通运输部：保通保畅、保供保运 全力做好疫情防控

人民网北京6月16日电 （记者乔雪峰） “杜绝麻痹思想、厌战情绪、侥幸心理、松劲心态，时刻绷紧疫情防控这根弦。”6月15日，交通运输部召开应对新冠肺炎疫情工作领导小组会议，会议指出，要切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，慎终如始、坚定信心，切实做好北京市近期聚集性疫情防控相关工作，落实好常态化防控交通运输措施，继续抓好“外防输入、内防反弹”工作，为打赢疫情防控的人民战争、总体战、阻击战认真履职尽责。
会议强调，近日，北京市发生的聚集性疫情与新发地农产品批发市场高度关联，市场人员密集、流动性强，疫情扩散的风险很高。交通运输行业要保持清醒头脑，及时采取坚决果断措施，把疫情防控工作举措落到实处，切实防止疫情扩散蔓延。
会议要求，要坚持底线思维，把困难和问题想得更多一些，把措施和准备做得更充足一些，发扬连续作战、不怕疲劳、不畏艰苦的作风，在总结前期经验的基础上，在疫情防控工作中充分体现人民交通为人民，加快建设交通强国，提升治理体系和治理能力现代化水平，全力做好有关工作。
一要高度重视疫情出现的新情况，做好打大仗、打硬仗、打持久战的准备，全力抗击疫情，保通保畅、保供保运、保机关运行安全稳定。继续支持做好北京疫情防控各项工作。
二要加强对北京市及其周边省市交通运输工作的指导，加强交通工作一线人员防护，加强督促落实，因时因势做好疫情防控措施的调整完善。
三要加强部机关、部属单位自身防控工作，实行各部门、各单位一把手负责制，加强预防、查漏补缺、建立清单、做好排查，确保各项防控措施严格落实到位。铁路、民航、邮政部门要结合自身实际，做好相关防控工作。
四要继续抓好“外防输入、内防反弹”工作，继续实行公路水运口岸“货开客关”政策，落实好交通运输工具、场站、人员防疫措施，统筹做好常态化疫情防控和经济社会发展工作。
五要高度重视交通运输安全生产和行业稳定工作，落实防汛防洪防台风防地质灾害措施，深刻吸取事故教训，坚决遏制重特大事故发生。
六要统筹抓好当前交通运输各项重点工作。加快构建国际物流供应链体系，优化稳定我国国际物流供应链，保障“进口货物进得来、出口货物出得去”。统筹做好落实扩大内需战略，抓好提高有效投资，进一步提升服务质量。
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