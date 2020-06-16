财政部发行两期共1000亿元抗疫特别国债

人民网北京6月16日电 （任妍）日前，记者从财政部获悉，为筹集财政资金，统筹推进疫情防控和经济社会发展，财政部发布通知明确，决定发行2020年抗疫特别国债(一期)和2020年抗疫特别国债(二期)。

根据通知，一期国债为5年期固定利率附息债，竞争性招标面值总额500亿元；二期国债为7年期固定利率附息债，竞争性招标面值总额500亿元。两期国债定于6月18日招标，6月19日开始计息，招标结束至6月19日进行分销，6月23日起上市交易。

据悉，抗疫特别国债是为应对新冠肺炎疫情影响，由中央财政统一发行的特殊国债，不计入财政赤字，纳入国债余额限额，全部转给地方主要用于公共卫生等基础设施建设和抗疫相关支出。

今年《政府工作报告》中指出，财政赤字规模比去年增加1万亿元，同时发行1万亿元抗疫特别国债，上述2万亿元全部转给地方，建立特殊转移支付机制，资金直达市县基层、直接惠企利民，主要用于保就业、保基本民生、保市场主体，包括支持减税降费、减租降息、扩大消费和投资等。

对此，北京大学经济学院教授刘怡认为，提高赤字率和发行抗疫特别国债是集中精力做好“六稳”工作、落实“六保”任务、实现政策有为和推动经济高质量发展的重要制度安排。

全国政协委员、原保监会副主席周延礼表示，特别国债直接发放到市县，链条比较长，要确保资金都能安全平稳地用到刀刃上、不被挪用，难度不小。他认为，重要的是要加强财政监管，确保资金用到位，用得精准。

具体通知内容如下：

财政部办公厅关于2020年抗疫特别国债（一期）发行工作有关事宜的通知：

一、发行条件

（一）品种和数量。本期国债为5年期固定利率附息债，竞争性招标面值总额500亿元，不进行甲类成员追加投标。

（二）日期安排。2020年6月18日招标，6月19日开始计息，招标结束至6月19日进行分销，6月23日起上市交易。

（三）兑付安排。本期国债利息按年支付，每年6月19日（节假日顺延，下同）支付利息，2025年6月19日偿还本金并支付最后一次利息。

（四）竞争性招标时间。2020年6月18日上午10:35至11:35。

（五）发行手续费。承销面值的0.1%。

二、竞争性招标

（一）招标方式。采用修正的多重价格（即混合式）招标方式，标的为利率。

（二）标位限定。投标剔除、中标剔除和每一承销团成员投标标位差分别为75个、15个和30个标位。

三、发行款缴纳

中标承销团成员于2020年6月19日前（含6月19日），将发行款缴入财政部指定账户。缴款日期以财政部指定账户收到款项为准。

收款人名称：中华人民共和国财政部

开户银行：国家金库总库

账号：270—207701—1

汇入行行号：011100099992

四、其他

除上述有关规定外，本期国债招标工作按《2020年记账式国债招标发行规则》执行。

财政部办公厅关于2020年抗疫特别国债（二期）发行工作有关事宜的通知

一、发行条件

（一）品种和数量。本期国债为7年期固定利率附息债，竞争性招标面值总额500亿元，不进行甲类成员追加投标。

（二）日期安排。2020年6月18日招标，6月19日开始计息，招标结束至6月19日进行分销，6月23日起上市交易。

（三）兑付安排。本期国债利息按年支付，每年6月19日（节假日顺延，下同）支付利息，2027年6月19日偿还本金并支付最后一次利息。

（四）竞争性招标时间。2020年6月18日上午10:35至11:35。

（五）发行手续费。承销面值的0.1%。

二、竞争性招标

（一）招标方式。采用修正的多重价格（即混合式）招标方式，标的为利率。

（二）标位限定。投标剔除、中标剔除和每一承销团成员投标标位差分别为75个、15个和30个标位。

三、发行款缴纳

中标承销团成员于2020年6月19日前（含6月19日），将发行款缴入财政部指定账户。缴款日期以财政部指定账户收到款项为准。

收款人名称：中华人民共和国财政部

开户银行：国家金库总库

账号：270—207702—1

汇入行行号：011100099992

四、其他

除上述有关规定外，本期国债招标工作按《2020年记账式国债招标发行规则》执行。

(责编：任妍、孙阳)