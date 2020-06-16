财政部下达地方财政管理工作考核奖励资金 共5.9亿元

人民网北京6月16日电 （任妍）日前，据财政部网站消息，财政部于近日下发《关于下达地方财政管理工作考核奖励资金的通知》（以下简称《通知》）。
《通知》指出，根据国务院办公厅《关于对2019年落实有关重大政策措施真抓实干成效明显地方予以督查激励的通报》（国办发〔2020〕9号）以及《地方财政管理工作考核与激励办法》（财预〔2020〕3号），现下达你省（市）地方财政管理工作考核奖励资金，具体奖励对象及金额见附件，列入2020年政府收支分类科目“1100208结算补助收入”，项目代码为“Z165110060007”。
《通知》要求，相关省（市）应及时将奖励资金下达到获奖励市、县（市、区），督促获奖励市、县（市、区）加强奖励资金的使用管理，并将资金分配使用情况于6月30日前报财政部（预算司）。
《通知》指出，相关省（市）按照国办发〔2020〕9号文件要求，以此次表扬为契机，充分发挥受表扬地区的典型示范作用，带动其他地区共同将思想认识和行动统一到党中央、国务院决策部署上来，坚定信心、迎难而上、主动作为，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，努力营造干事创业、奋力发展的良好局面，不断提高财政资金使用效益，打好三大攻坚战，扎实做好“六稳”工作，落实“六保”任务。
附：地方财政管理工作考核奖励资金分配表
（截图来源：中华人民共和国财政部）
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】