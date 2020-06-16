三部门：2019年全国住房公积金各项业务运行平稳

人民网北京6月16日电 （任妍）日前，记者从财政部获悉，住房和城乡建设部、财政部、中国人民银行近日联合发布《全国住房公积金2019年年度报告》（以下简称《年报》），披露了2019年全国住房公积金运行情况。

《年报》显示，全国住房公积金各项业务运行平稳。2019年，住房公积金缴存额23709.67亿元；全年住房公积金提取人数5648.56万人，提取额16281.78亿元；发放个人住房贷款286.04万笔，发放金额12139.06亿元。

《年报》数据表明，住房公积金行业积极服务非公有制经济，非公有制经济缴存职工占比持续增加，服务缴存对象中非公有制经济缴存职工占比近半。2019年住房公积金制度惠及职工数量持续增长，全年住房公积金实缴单位322.40万个，实缴职工14881.38万人，分别比上年增长10.57%和3.08%。全国住房公积金缴存职工中，城镇私营企业、其他城镇企业、外商投资企业、民办非企业单位等非公有制经济缴存职工占比49.04%，比上年增加1.93个百分点。新开户职工中，非公经济缴存职工占比达73.97%，比上年增加1.05个百分点。

对此，业内专家易居研究院智库中心研究总监严跃进指出，上述数据显示，近年来住房公积金缴存的力度在不断增强，城镇私营企业等缴纳人数最多。今年，受疫情影响，城镇私营企业在住房公积金缴存方面或将迎来一定政策“减负”。

《年报》指出，2019年，住房公积金支持缴存职工群体进一步扩大，支持租赁住房消费力度加大。全年共发放个人住房贷款286.04万笔、提取人数5648.56万人，分别比上年增长13.25%、8.72%。住房公积金贷款和提取人数占实缴职工人数接近40%。支持1013.82万人住房租赁提取住房公积金937.83亿元，支持人数比上年增长32.28%。

从满足职工住房需求方面看，《年报》显示，住房公积金贷款重点支持了职工基本住房需求，努力减轻职工住房贷款利息负担。2019年发放的个人住房贷款中，首套住房贷款占86.96%。2019年，住房公积金个人住房贷款利率比同期商业性个人住房贷款基准利率低1.65~2个百分点，偿还期内可为贷款职工节约利息支出2617.14亿元，平均每笔贷款可节约利息支出9.13万元。

据悉，2019年，住房公积金行业管理和服务能力持续提升。一是信息化建设成效显著。应用区块链技术建成全国住房公积金数据平台，全年提供住房公积金贷款数据核验服务1258.77万人次，对接国家政务服务平台和国务院客户端，为缴存职工提供查询服务1417.47万人次。二是服务能力进一步提升。全国299个设区城市建成住房公积金综合服务平台，缴存单位和职工可依托12329服务热线、网上营业厅、手机APP等多种服务渠道，方便快捷地办理住房公积金业务。326个设区城市实现了与全国转移接续平台的直连，实现“账随人走，钱随账走”，促进了人员和要素跨区域流动。三是住房公积金资金安全得到较好保障。截至2019年年末，住房公积金个人住房贷款逾期率为0.03%，处于较低水平。个人住房贷款风险准备金余额2201.62亿元，能够充分覆盖个人住房贷款风险。

(责编：任妍、孙阳)