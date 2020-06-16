国家发改委：抓好三方面工作 做好“六稳”落实“六保”

人民网北京6月16日电（许维娜）6月16日，国家发改委召开6月份例行新闻发布会。国家发改委新闻发言人孟玮出席发布会，介绍宏观经济运行情况并回应热点问题。

有记者提问：如何看待当前的经济形势？当前我国经济面临的压力主要在哪些方面？该如何应对？

孟玮表示，国家统计局日前公布了5月份的数据，从数据来看，随着我国疫情防控取得重大战略成果，5月份经济社会秩序有序恢复，主要经济指标在持续改善。

一是生产供给持续回升。5月份规模以上工业增加值同比增长4.4%，增速比上个月加快了0.5个百分点，服务业生产指数的增速由负转正，由4月份的下降4.5%转为增长1%。

二是内需复苏较为明显。从消费来看，市场销售在逐步的回暖。5月份社会消费品零售总额下降2.8%，但是降幅较上月收窄了4.7个百分点。从投资来看，投资降幅继续收窄，前5个月固定资产投资下降6.3%，降幅比前4个月收窄了4个百分点。从出口看，今年5月份以人民币计价的出口增长1.4%。

三是就业和物价总体稳定，5月份全国城镇调查失业率5.9%，比上月下降了0.1个百分点，物价基本稳定。刚才也介绍了，5月份CPI同比上涨2.4%，较之前是有所回落的。

四是市场预期保持稳定，这也是非常重要的一点。5月份制造业采购经理指数为50.6%，非制造业商务活动指数为53.6%。这两个指数都是连续三个月位于荣枯线以上。

与此同时，全球疫情和世界经济形势依然复杂严峻，对我国经济发展的冲击和影响还在不断显现；国内散发病例依然存在，一定程度上可能会影响居民消费的信心和服务业的恢复。

孟玮指出，当前针对经济运行中的突出问题，要扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，重点是抓好三个方面的工作：

一是大力挖掘释放内需潜力。重点以高质量的供给来适应、引领和创造新需求，积极推进家电、汽车等更新置换和回收处理，顺势而为促进消费新业态加快发展、完善提升，充分发挥中央预算内投资、地方政府专项债券和抗疫特别国债的撬动牵引作用，加快推进短板领域的建设。

二是抓好援企稳企政策落实。重点落实好减税降费各项政策，降低政府性融资担保费率，扩大担保的覆盖面，发展知识产权质押融资，引导银行向实体经济让利。

三是千方百计保就业、保民生。重点瞄准高校毕业生、农民工等重点群体，强化援企稳岗和就业帮扶，促进创业带动就业。同时，落实脱贫攻坚和乡村振兴举措，确保实现脱贫攻坚的目标。

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