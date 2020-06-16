RELX悦刻发布行业首份社会责任报告 创业两年惠及12万就业岗位

6月16日，RELX悦刻发布主题为“悦刻·伴你”的《RELX悦刻社会责任报告2019-2020》（以下简称“CSR报告”），这也是国内电子雾化行业诞生以来的首份企业社会责任报告。

《RELX悦刻社会责任报告2019-2020》

在此次发布的CSR报告中，RELX悦刻详细阐述了公司成立两年以来，在恪守产品安全和保障消费者权益、保护未成年人和带动就业、回馈社会与社区、与环境和谐发展等方面做出的努力。

“RELX悦刻作为行业的领导者，此次编制发布全行业首份社会责任报告，是行业可持续发展的重要里程碑。”中国工业经济联合会企业社会责任促进中心主任王晓光指出，“这是一份具有一流水平的高质量社会责任报告。我非常高兴地看到悦刻在主动履行社会责任、推进可持续发展的道路上不断取得进步。”

RELX悦刻创始人、CEO汪莹表示：“作为社会的一份子，企业应该在自己力所能及的范围内，更多地去承担社会责任，只有商业与社会责任并重，才是一个良性的发展状态。”

RELX悦刻的CSR报告显示，成立仅两年多的RELX悦刻率先在行业先后做出多项开创性的重大举措：2019年初投入超过2000万元，建立国内首个独立品牌实验室RELX Lab，随后在2019年8月启用了全球规模最大的专属工厂。

RELX悦刻在深圳建立面积超过2万平方米的专属工厂，目前拥有4000多名工人，产能峰值可达每月生产5000万个雾化弹

RELX悦刻的CSR报告显示，在这种独具特色的产业模式下，RELX悦刻以“创新驱动卓越品质”，截至目前，已累计在全球申请专利429件，其中54%为发明专利，并推出了市场最为

另一方面，为了研发更安全、更稳定的技术和产品的解决方案，RELX Lab还先后与中国科学院深圳先进技术研究院、广州医科大学呼吸健康研究院及等机构开展了众多安全课题和临床实验相关的研究。

在保障过硬品质的同时，RELX Lab也不断地在更深层面的健康未知领域进行探索

在CSR报告中可以看到，RELX悦刻目前实施的企业标准，严苛程度不仅在欧盟相关标准之上，还参考了近30项食品安全相关国家标准。

此外，为向用户提供更具品质和适宜口感的产品，RELX悦刻的感官评价体系涵盖76个评价维度。报告显示，2019年，RELX悦刻客服平台累计服务超过250万人次，问题解决率高达99%，消费者满意度达到98.06%。

在保障消费者权益方面，RELX悦刻则充分确保消费者的产品知情权，高度重视消费者隐私保护，并在2019年发起了严厉打击制假售假的“金护盾行动”，保障消费者产品使用安全权益。截至目前，RELX悦刻发起打假案件16起，查扣假冒产品65000件，并对不合规或违约的经销商行为发出了80封警告函。

2019年3月，RELX悦刻创始人、CEO汪莹表示“在向阳花系统的帮助下，我们先后取消了与不符合选址要求的10家专卖店、54家授权门店以及1712家零售门店的合作，并在购买前的验龄识别出有2‰的顾客未达到年龄要求，并拒绝了他们购买。”

据了解，RELX悦刻一系列“稳就业、护创业”的举措，累计让12万工作岗位受益。其中包括：带动了专属工厂中4000多个就业机会，带动全国专卖店及零售门店中零售岗位的就业机会超过110000个，带动海外地区专卖店及零售门店中超过8000个零售岗位。

截至目前，悦刻专卖店在全国已经累计突破2500家，仅在今年1-5月，就有超1000家悦刻专卖店落地开业，新门店申请提报数量增长3倍。其他形式的悦刻零售门店超过10万家。

协同产业链上下游发展，RELX悦刻还时刻与合作伙伴在企业社会责任方面保持沟通与合作，为合作伙伴提供持续的运营支持，携手合作伙伴共同成长。

RELX悦刻培训讲师向合作店主讲授销售技巧

CSR报告披露，2019年，RELX悦刻共举办了33场针对加盟店主的线下培训，累计超过1000人次参与，同时还推出了线上学习平台，为超过6000人次提供产品知识、销售技巧等方面的培训和指导。

出海创汇打造全球品牌，入驻超过8000个零售门店

全球发展战略下，海外是企业的重要市场之一，就行业而言，国内上游企业在产业链中具有举足轻重的地位，但在全球封闭式电子雾化器品牌方面却处于缺席状态，快速成长起来的RELX悦刻正补足这一缺憾。

自2019年以来，RELX悦刻已经在新加坡、迪拜、菲律宾和印度尼西亚设立了办公室，并在印度尼西亚、加拿大等国家开设了8家RELX悦刻专卖店，在世界各地入驻了超过8000个零售门店，客户遍布全球超过40个国家和地区。

从“中国制造”走向“中国品牌”是国内企业升级的大趋势。在电子烟行业，RELX悦刻快速跑出，两年成长为了全球领先的独立电子雾化器品牌，参与到全球电子烟品牌的较量中，从某种角度来说，悦刻正向全球发出中国品牌的声音，这对于国内电子烟行业颇具意义。

RELX悦刻在海外地区也深受消费者的关注和喜爱

“面向全球消费者，打造值得信赖的中国品牌”，汪莹说，“这是RELX悦刻在践行的目标和努力的方向，未来，我们希望通过RELX悦刻的产品向全球展示中华文化的魅力，当然，也会尽可能地融合全球各地的特色，做一个更好为全球消费者服务的企业”。

(责编：李都也(实习生)、李栋)