全天候直播！广交会首上“云端”

参加广交会的广州轻出集团股份有限公司员工在排练直播。新华社发

本报讯（记者袁璐）昨天，筹备了两个多月的第127届广交会正式开幕，并首次搬到线上举办。广交会网上平台设有展商展品、供采对接、大会服务、跨境电商专区等五大板块，包括16大类商品50个展区，展商可通过图文、视频、3D、VR等多种形式展示商品信息，来自全球的参展商和采购商，通过广交会网上平台就可以实现足不出户下订单、做生意。

在6月15日至6月24日举办期间，广交会为全球参展企业设立24小时全天候网上直播间，既可以与客商在网上单独面对面洽谈，也能通过网络直播面向全球的客商进行宣传和推广。与此同时，广交会还在微信上线品牌官方区，用户可通过“发现-搜一搜”，搜索“广交会”进入官方区，查看线上广交会活动相关信息，使用展商展品导览等服务。

作为历史最悠久的贸易盛会和中国经济的对外窗口，广交会创办63年来从未间断，此次首次搬到“云端”举办，不仅是应对当前疫情影响的创新之举，在稳住外贸基本盘的同时，也在特殊时期为全球产业链和供应链激活新动能。

(责编：李都也(实习生)、李栋)