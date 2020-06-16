电商热点：生鲜电商加大北京供给 电商纷纷联手短视频平台

人民网北京6月16日电（记者毕磊）人民网新电商研究院盘点近期行业热点资讯：北京市商务局向各企业发布《关于从严从紧抓好商业服务业疫情防控工作的紧急通知》，“北京消费季”易造成人员聚集的促消费活动取消或推迟；各平台紧急启动“无忧菜篮”计划保障北京粮油蔬菜供给。直播带货模式异常火爆，在为复工复产做出积极贡献的同时也暴露出很多行业弊端和损害消费者权益的问题。人民日报新媒体等发起成立“直播电商研究基地”、推出“全国直播电商投诉平台”，北京市消协发布直播带货消费调查报告，进一步促进行业健康发展，维护消费者权益。购物节大战火热依旧，电商巨头们相继选择与抖音、快手“联姻”，拓宽流量边界。

1. “北京消费季”各线下活动取消或推迟

北京市商务局发布的《关于从严从紧抓好商业服务业疫情防控工作的紧急通知》(以下简称“通知”)已下发到各企业，《通知》要求各单位严格落实“四方责任”，加强组织领导，加大防控力度。各企业要在确保落实落细防疫措施的前提下有序开展经营活动。“北京消费季”线下各种仪式、发布会、现场展卖等易造成人员聚集的促消费活动取消或推迟。

2. 多平台启动“无忧菜篮”计划供保北京

6月15日，天猫超市、淘鲜达、饿了么联合启动“无忧菜篮”计划，宣布在北京增加粮油蔬菜等生活必需品库存，计划提供近5000吨粮油蔬菜，通过天猫超市、饿了么、大润发北京、绿地优选、每日优鲜等线上平台及线下门店供给市民，并扩大消毒液、口罩等防疫物资供应。为了确保递送包裹安全交接，所有配送人员均需每天3次消毒杀菌，每天2次人员上报测温，人员全天候佩戴口罩服务，争取将扩散疫情的风险降至最低。

3. 首个直播电商研究基地成立，投诉平台同步上线

6月16日，人民日报新媒体、人民日报智慧媒体研究院正式发起成立“直播电商研究基地”。作为首个直播电商研究基地，这里将汇聚各大电商平台，主播机构、主流媒体发布行业数据、组织专业培训，发掘优秀主播、规范行业秩序，共同助力直播电商健康发展。同样在今天，人民日报新媒体联合各大电商机构推出的“全国直播电商投诉平台”也上线了。直播购物时遇到货不对板、虚假发货、退换困难等问题都可以通过平台投诉将有专业团队跟进及时反馈结果。

4. 北京市消协发布直播带货消费调查报告

6月16日，北京消费者协会发布直播带货消费调查报告。体验调查选取淘宝、天猫、京东、苏宁易购、拼多多、小红书、蘑菇街、抖音、快手和微博等10个直播平台作为体验调查对象。在30个直播带货体验样本中，有9个样本涉嫌存在证照信息公示问题；有3个样本涉嫌存在虚假宣传问题；有1个样本执行“7天无理由退货”不到位。调查结果显示，受访者选择最多的直播带货平台仍然主要集中在淘宝、天猫和京东等大型综合电商平台，占比分别为62.46%、40.7%和40%。但值得注意的是，选择抖音、快手和微博等社交平台直播购物的受访者也越来越多，占比分别达到24.91%、9.12%和4.91%。

5. 京东与快手共同启动“双百亿补贴”

6月15日，京东零售与快手宣布共同启动“双百亿补贴”，并将在6月16日落地双方首场活动“京东快手品质购物专场”。用户在快手搜索“616”即可到达活动主会场，带有“百亿补贴”及“京东专供”标签的就是本次“双百亿补贴”的核心会场。本次快手与京东的“双百亿补贴”主要针对在快手直接销售的京东自营商品。在京东原有“超级百亿补贴”基础上，快手将针对手机、数码家电、美妆、酒水等重点品类进行额外补贴，实现“双百亿补贴”。

6. 苏宁携手抖音 将开设“超级买手”直播间

6月15消息，苏宁易购与抖音达成深度合作，苏宁易购打造的明星天团将于6月17日入驻抖音，开设“超级买手”直播间，同时将合力打造重磅直播电商IP。苏宁易购官方微博还宣布关晓彤成为苏宁易购代言人，作为极物星愿合创人，正式入职苏宁易购。苏宁易购相关人士透露，苏宁易购后期将陆续公布其它明星“合创人”。

7. 快递员技能竞赛被列入江苏省职工职业技能一级竞赛项目

近日，江苏省劳动竞赛委员会印发通知，将选择一批具有影响、支撑全局的工种开展技能竞赛，其中，快递员职业技能大赛被列为2020年全省职工职业技能一级竞赛项目。据悉，本次竞赛拟于今年10月下旬举办。对获得第一名的选手，经综合考察合格后，将按程序申报“江苏省五一劳动奖章”，获得前六名的选手，省总工会将授予“江苏省五一创新能手”称号，并给予奖励人民币3万元、1.5万元、1.2万元、9千元、6千元和3千元。

8. 淘宝大学电商直播西南分校落户重庆

6月15日，阿里巴巴集团与重庆日报报业集团在渝举行“淘宝大学电商直播西南分校”签约揭牌仪式，阿里巴巴淘宝大学在西南地区唯一一所电商直播培训分校正式落户重庆。阿里巴巴集团相关负责人表示，淘宝大学电商直播西南分校将精准定位于电商直播生态，引入“电商直播+农产品”“电商直播+美妆”“电商直播+旅游”等新零售业态，针对不同群体和业态，开展系统全面的课程训练，培养直播带货达人，孵化网红品牌。

9. 腾讯小鹅拼拼上线“群小店”功能

微信上线了一个名为“群小店”的功能，群小店是腾讯小鹅拼拼为腾讯微信群设计的新购物方式，可在亲友群、同事同学群内跟大家一起买东西，同时还会返红包。“群小店”的开通入口在“小鹅拼拼”的小程序内，其开通步骤是将开通入口分享到微信群内，然后群内成员点击链接后，即可以成功的开通群小店。群小店的店主不一定是群主，而是第一个在群内分享该入口链接的人。群主可以查看群员通过此程序购物省了多少钱，群友购物返利的同时，店主也可以获得额外奖励。

(责编：毕磊、乔雪峰)