第四届全装修产业领袖峰会举办

6月13日，由全联房地产商会主办，全联房地产商会全装修产业分会承办的美好生活“星”高度-第四届全装修产业领袖峰会暨内装工业化国际论坛传承启动活动在浙江·德清·莫干山皇后饭店举办。 来自商会领导、行业专家、全装修产业链上下游企业代表莅临现场，从全装修、精装修成品交付中遇到的痛点及后疫情下全装修发展的趋势，多角度进行了探讨。

据介绍，一年一度全装修行业的博鳌论坛——2020第四届全装修产业领袖峰会暨内装工业化国际论坛将于9月在全装修先行省份浙江召开。

为更好的探讨行业焦点问题、研判行业前瞻趋势，全装修产业代表再上莫干山，共商全装修行业的新痛点、新需求、新方向，并为9月活动筹备工作进行再部署再安排。

中交房地产集团副总经理、全联房地产商会全装修产业分会常务副会长周济表示，莫干山人杰地灵，是中国装饰装修行业现代化的肇始之地，“莫干山大匠中国”精神从这里发扬开去。

会上，全联房地产商会全装修产业分会秘书长陈忠莉带来《一年一度全装修产业领袖峰会暨内装工业化国际论坛·缘起及意义》的主题分享，从“铭记·历史传承、印记·坚守初心、惦记·价值相守、标记·标准践行、胎记·聚力前行”五个方面讲述莫干山与全装修产业的缘分。

“世间一切美好因为我们倾注绿色，专注品质、构建生态而遇到。”陈忠莉表示，在全装修、精装修、成品房行业耕耘10多年，聚焦行业痛点，凝聚共识，问道莫干，一年一度的全装修产业领袖峰会就是一个凝心聚力的符号，再难只要坚忍的往前走，总是会进步的。

后疫情时代，房地产行业住宅全装修行业面临哪些新痛点、新需求、新方向？各企业的应对策略是什么？房地产企业的采购渠道和采购模式又有哪些创新的方式？

带着这些疑问和思考，全联房地产商会全装修产业分会副秘书长、当代置业研发设计院副总经理刘南会子与大家进行专题研讨。

刘南会子表示，疫情给国内和国际的经济形势带来很大的不确定性，经济增速放缓的当下全装修产业链上的各家企业形势严峻。新的形式产生新的痛点，新的需求，新的方向，困境中如何破局成为当务之急，房企创新采购渠道和采购模式也不失为一种策略。

针对住宅全装修的发展方向，全装修产业分会副秘书长王才智表示，全装修行业处于转折时期，将在智慧化方向实现突破，还将继续围绕装配式推进和发展，功能性方面越来越注重居住的舒适健康。

浙江瑞明节能科技股份有限公司董事长董呈明表示，对于门窗系统来说住宅全装修机遇与挑战并存，对品质的高要求也给门窗系统企业带来压力，但也从侧面反映了高端门窗产品的广阔市场，这对企业的发展大有裨益。瑞明门窗创新推出了构建式的系统门窗，组装式模式产品不需要生产厂家，也不需要工厂加工，大大降低成本。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司研究院副院长沈金祥提到全装修的老痛点，转型没升级，毛坯思维在运转。他认为，大痛点是运营商能力范围有限，如果交付的住宅全装修出现问题，消费者投诉无门。希望《住宅全装修评价标准》能成为流行的标准，对整个行业进行规范。旧痛点没减少，新痛点在增加，全装修路漫漫。

浙江升华云峰有限公司总经理赵建忠表示希望地产开发商能够对材料供应商有一定的价格宽容度。材料企业坚守质量底线是最关键的。提到疫情之后压缩工程时间的问题，他认为只有标准化，全装修的速度才能加快。定制的概念只有中国在用，欧美国家不采用是因为设计费的价格远超过材料费。住宅全装修要个性更要标准。

观能多能源（江苏）有限公司副总经理王晓认为，现在房地产的企业越来越大，全装修的规模越来越大，终端零售越来越广泛，线上销售越来越普及，线下销售受到影响，但是线上渠道并不能触及全品类，现在很多装饰类的直播带货都处于品牌推广阶段。最近今年的地产招采还停留在价格比拼阶段，没有考虑设计、研发、质量等各种层面的内容，供应商没有任何发挥优势的地方。建议未来房地产企业从拿地设计开始和供应商展开合作，做出更好的性价比高的产品。现在的项目产品需求达到上千套，完全可以定制开模，面对需求，让制造商有充分的参与，提前参与比拼的不仅仅是价格，更是设计和质量。

此外，启动会上，精瑞人居奖励委员会秘书长、全联房地产商会副秘书长陈江根作为代表主持启动了《第17届精瑞人居奖全装修项目评选与奖励活动》，以表彰住宅全装修领域具有突出贡献的核心企业及领袖人物。

会议最后，中交房地产集团副总经理、全联房地产商会全装修产业分会常务副会长周济先生在总结致辞中表示，第一，全装修产业链也要回到行业的水平分工，找到定位。作为细分产业中的一员，要做好自己的垂直一体，比如说产、学、研、用的垂直一体。比如：某地产集团有三个展馆，一个是室外的景观展馆，一个是装配式建筑的展馆，还有一个室内装饰的展馆，无不体现了作为房地产开发商，出于房产行业设计、建造、施工服务的环节，如何做好自己的垂直一体化。

第二，新基建已经启动，以5G和移动互联为核心的经济建设正在高速发展，但以舒适建筑空间和绿色健康环境为基础的装饰装修依然不可或缺。全装修产业如何在其中扮演自己的角色？这是留给每一个建筑装饰装修企业提升转型的思考。

第三，装饰装修企业在新地产的形势下，如何在产业中扮演好自己的角色定位和市场卡位？传统的房地产企业已经不复存在，在全面的专业分工展开后，新地产兴起，传统的房企需要重新定位自己。在房地产业的升级中，装饰装修行业和企业需要重新把握角色定位，市场卡位。例如，墙地顶装饰板的板材企业要根据服务对象以及服务对象背后的消费群体，思考他们的消费能力，偏好的建筑风格、表现环境，去找到自身板材产品的角色和定位。

第四，全装修产业分会在去年发布了《全装修住宅评价标准》，在新标准实施落地中，如何全面参与和协同，这也是未来一段时间，从房企到材料设备到装饰企业等领域在内的会员单位需要深入思考的问题。

第五，2020年全装修产业分会的重点工作是凝聚共识，通过生态链-产业链-价值链共赢链接，推动全装修行业走绿色、环保、舒适、健康的发展之路。（许维娜）

(责编：许维娜、毕磊)