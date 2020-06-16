献血22载 完美中国滚滚热血汇成爱河

“你的一次，他的一生。”近日，第十七届完美百城千店万人献血活动在各地展开。这是完美公司连续第22年举办无偿献血活动，累计献血总人数逾28万人次，献血总量逾7100万毫升，滚滚热血汇成爱河。

湖北武汉：英雄的城市，英雄的献血者

6月14日是世界第十七个献血日，第十七届“完美百城千店万人献血”武汉站活动在绿地缤纷城举办，成功献血77人，献血量达20710毫升。

自1999年起，完美公司就参与爱心献血，截至目前，累计献血总人数逾28万人次，献血总量逾7100万毫升，无偿献血志愿队已达32支。完美湖北分公司秉承公司公益理念，连续16年举办无偿献血活动，截至目前，湖北分公司累计成功献血人数达5309人，献血总量逾1648310毫升，连续多年荣获无偿献血先进单位称号。

活动现场，武汉血液中心授予完美湖北分公司“无偿献血先进单位”称号，武昌区徐家棚街道也为完美公司颁发了抗疫锦旗。完美公司对历年来积极参加献血的伙伴颁发了无偿献血“奉献奖”勋章。

疫情期间，有42名“完美人”参与到社区抗疫的志愿服务工作中，为社区居民买菜、买药、买口罩等，完美公司也对其中8名“逆行者”给予了表彰。

疫情发生后，完美公司就迅速采取行动、承担社会责任。1月26日，完美公司通过中国青少年发展基金会的“完美和谐公益基金”，紧急向武汉等疫情严重地区捐款500万元。2月21日，两辆满载完美爱心产品的专车从广东出发，为支持援鄂一线的医护人员补充营养、增强免疫力。4月22日，完美公司向武昌区徐家棚街捐赠了20台空气净化机和80个爱心健康加油包用于补充社区防疫力量。

河北迁安：连续六年举办献血活动

6月13日，在河北省钢铁城市迁安市文化广场，完美河北分公司举办第十七届“完美百城千店万人献血”迁安站活动，156名完美伙伴参与了本次无偿献血活动。

在采血车和采血屋中，由完美经销商及消费者组成的“爱心服务队”为参与献血的群众测量体温，免费发放完美水杯及完美营养餐、沙棘茶等，得到了参与献血群众的一致好评。

本次献血活动是由完美河北分公司与河北迁安血站共同举办的第6次大型公益献血活动。活动共有61人成功献血，献血总量达23,600毫升，为连续献血六年之最。

献血活动结束后，分公司向积极参与献血的完美伙伴代表颁发了奖章，并对他们人心公益，勇于付出的行动表达敬意。

河南南阳：获颁“无偿献血先进单位”殊荣

6月12日，在第17个世界献血者日来临之际，完美河南分公司获南阳市颁发“无偿献血先进单位”殊荣。

6月14日，河南分公司平顶山办事处联合南阳市中心血站及爱心伙伴共同举办第十七届“完美百城千店万人献血”南阳站活动。

活动共有54人成功献血，献血99个单位，献血总量19800毫升，缓解了南阳市夏季血库用血压力。

献出一滴血，同享一片天。生命因“献血”而延续，爱心因无私而温暖，公益献血路上，完美公司与社会各界携手前行，让爱传递，温情筑梦。

(责编：李栋、值班)