财政部发行2020年抗疫特别国债（三期）总额700亿

人民网北京6月16日电 （任妍）今日，记者从财政部获悉，为筹集财政资金，统筹推进疫情防控和经济社会发展，财政部决定发行2020年抗疫特别国债(三期)，总额700亿元。

具体通知内容如下：

一、发行条件

(一)品种和数量。本期国债为10年期固定利率附息债，竞争性招标面值总额700亿元，不进行甲类成员追加投标。

(二)日期安排。2020年6月23日招标，6月24日开始计息，招标结束至6月24日进行分销，6月30日起上市交易。

(三)兑付安排。本期国债利息按半年支付，每年6月24日、12月24日(节假日顺延，下同)支付利息，2030年6月24日偿还本金并支付最后一次利息。

(四)竞争性招标时间。2020年6月23日上午10:35至11:35。

(五)发行手续费。承销面值的0.1%。

二、竞争性招标

(一)招标方式。采用修正的多重价格(即混合式)招标方式，标的为利率。

(二)标位限定。投标剔除、中标剔除和每一承销团成员投标标位差分别为100个、20个和35个标位。

三、发行款缴纳

中标承销团成员于2020年6月24日前(含6月24日)，将发行款缴入财政部指定账户。缴款日期以财政部指定账户收到款项为准。

收款人名称：中华人民共和国财政部

开户银行：国家金库总库

账号：270-207703-1

汇入行行号：011100099992

四、其他

除上述有关规定外，本期国债招标工作按《2020年记账式国债招标发行规则》执行。

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