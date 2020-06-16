财政部发行2020年抗疫特别国债（三期）总额700亿

人民网北京6月16日电 （任妍）今日，记者从财政部获悉，为筹集财政资金，统筹推进疫情防控和经济社会发展，财政部决定发行2020年抗疫特别国债(三期)，总额700亿元。
具体通知内容如下：
一、发行条件
(一)品种和数量。本期国债为10年期固定利率附息债，竞争性招标面值总额700亿元，不进行甲类成员追加投标。
(二)日期安排。2020年6月23日招标，6月24日开始计息，招标结束至6月24日进行分销，6月30日起上市交易。
(三)兑付安排。本期国债利息按半年支付，每年6月24日、12月24日(节假日顺延，下同)支付利息，2030年6月24日偿还本金并支付最后一次利息。
(四)竞争性招标时间。2020年6月23日上午10:35至11:35。
(五)发行手续费。承销面值的0.1%。
二、竞争性招标
(一)招标方式。采用修正的多重价格(即混合式)招标方式，标的为利率。
(二)标位限定。投标剔除、中标剔除和每一承销团成员投标标位差分别为100个、20个和35个标位。
三、发行款缴纳
中标承销团成员于2020年6月24日前(含6月24日)，将发行款缴入财政部指定账户。缴款日期以财政部指定账户收到款项为准。
收款人名称：中华人民共和国财政部
开户银行：国家金库总库
账号：270-207703-1
汇入行行号：011100099992
四、其他
除上述有关规定外，本期国债招标工作按《2020年记账式国债招标发行规则》执行。
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】