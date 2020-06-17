小农户直播带货大市场（决战决胜脱贫攻坚·大数据观察）

数据来源：商务部、艾媒咨询、中国消费者协会

制图：张丹峰

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电商平台将小农户与大市场连接，越来越多的农产品线上销售，打开销路。一部手机、一根自拍杆，成为贫困户脱贫致富的“新农具”，直播带货在农村电商圈悄然兴起，成为消费扶贫的新方式。

提起直播带货，许多人想到的是打扮时尚的主播，高端洋气的产品。如今，越来越多的农民拿起手机，成为主播，为自家的农产品带货。农民如何当主播？直播卖农货销量怎样？

从零开始咋直播？

——网红有培训

专业团队传授经验，让农民掌握新技能

“大家都把自家的农产品带来了，你们面前就是屏幕，怎样才能把好吃的感觉带给观众？现在，大家来感受一下直播时的表情！”在海南省农民科技教育培训中心，农村视频电商创新创业带头人培训班上，授课教师张颀向培训学员介绍经验。

直播带货、短视频带货……新兴扶贫形式吸引消费者视线。“要想把扶贫工作做好、把农产品卖好，就得了解现在的消费者喜欢什么、想要什么，用好直播、短视频等成本相对低廉、影响力较大的新渠道。”海南省农民科技教育培训中心负责人说。

培训中心邀请导演、直播、化妆等领域的专业团队任授课教师，为农民、农企和合作社授课，教师从短视频剪辑、直播销售技巧和服装与化妆等方面为学员传授经验。

“这是省级层面针对直播、短视频带货扶贫模式的一次培训。对于一些市场销售的新形式，一些农户不甚了解，需要有更多的专业团队、带头人传授知识，从而带动村民自身积极性，激发扶贫的内生动力。”海南省农业农村厅有关负责人表示。

此次培训班共选拔100名创新创业带头人参与培训。其中，选拔出来的本科及以上学历农户有32人。系统培训农业产业相关政策、农民职业化意识、农产品质量意识以及电商发展、运营理论、实战技能等。培训结束后，已有27名学员成为海南特色农产品主播，4名学员参加了电视媒体的直播带货活动。

怎么带动更多人？

——全村搞直播

挑选意愿强烈的村民，组建“农民直播团”

晚上8点左右，大元房子村的村民裴延琴，在手机上按下了直播键。

“大伙看看啊，这就是我们这里的莜麦粉，能做莜麦窝窝、做面条，口感好得很，姐妹们，给走起来啊……”

一口带有浓重乡音的普通话，59岁的裴延琴在直播软件上与网友的交流顺畅。要知道，就在一年多以前，她还是个不咋会推销的农村妇女呢。

大元房子村是河北张家口市沽源县的一个小村庄。全村73户人家，建档立卡贫困户就有50多户。2018年，国家级电子商务进农村综合示范项目落地沽源。由于距离交通主干道和县城较近，直播村建设这个电商子项目就选在了大元房子村。

一个北方的贫困村，一下子要做电商、做直播，很多村民听都没听过。村支书徐福林说，村里青壮劳力外出打工，老龄化严重。

“培训是很重要的，一切从零开始”，大元房子直播村项目负责人周煜欣说，“挑选意愿强烈的村民，组建‘农民直播团’，接受直播技巧、短视频营销等课程培训，不求高大上，只求简单、实用、有效。”

一年多时间里，大元房子村兴起“电商风”。

进步在一点点累积。不少农民主播一开始都不适应一个人对着屏幕不停地说话，他们就从拍短视频入手，慢慢找到感觉后，才开始直播。尽管有些青涩、粗糙，但那种完全不加滤镜的原生态画面，反倒为他们积累了不少的粉丝。“货品和直播时没啥差别。”“味道不赖，就是这个味儿。”网友在直播间里这样评论。

如今，大元房子村发展起了8个电商扶贫直播小院。每个小院以户为单位，有的是单人主播，也有的是夫妻档。

周煜欣说，下一步，大元房子村将培养更多农民主播，并朝着多品种销售、多平台直播方向发展。

还有什么新办法？

——县领导当主播

农货赢取关注度，带动销售创品牌

“吃秭归脐橙的时候，要先闻一闻，清香怡人，再尝一尝，水分十足……”

不久前，在湖北省秭归县郭家坝镇烟灯堡村脐橙示范园，秭归县委书记卢辉走进直播间，做起网络主播，为秭归脐橙带货。短短10分钟的网络直播，吸引了几千人参与。“当天带货4.6万公斤，销售额达46万元。”卢辉说。

“第一次看到县委书记到网上直播带货，觉得很亲切，也很感动。”家住秭归县屈原镇九岭头林场的胡家荣说，“我家里也种了脐橙，今年销售受到疫情影响，现在连县委书记都来直播给我们找销路。”

秭归县以前是国家级贫困县，通过发展脐橙产业，全县140个村10万多农户种植脐橙，综合产值超过30亿元，7000余户贫困户增收脱贫。2019年4月，秭归县正式摘掉贫困县的帽子。

今年受疫情影响，秭归县的脐橙销售一度陷入困境，“当时不少物流车辆没法进来，一些下了订单的商家退货。”卢辉说。

为破解农产品滞销难题，防止脱贫户返贫，在2月29日秭归县成为疫情低风险地区后，秭归县县长杨勇就带头走进了直播间卖货。“到目前为止，我们县的每一位县级领导都做过至少一次直播，最多的做过5次。”卢辉介绍。

为了让直播出新出彩，卢辉有自己的经验，“网络直播要掌握和挖掘消费者的心理，既要学会互动，也要让观众产生共情。”如今，县领导直播卖货“火”了之后，秭归县许多农户、农产品企业负责人也支起手机，在各个直播平台卖起了农货。卢辉介绍，下一步，县里不仅要将5G基站布局到果园，还要培养一些本地的直播网红，助力农产品销售。

自复工复产以来，截至5月，秭归脐橙线上销量就达到5万余吨，从往年占全县销量的不到30%上升到超过55%。“直播是打造品牌的机会，不仅能带动销售，更能提升农民的产品质量意识和品牌意识。”卢辉说。

《 人民日报 》（ 2020年06月17日 07 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)