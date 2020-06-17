经济社会秩序有序恢复（经济聚焦）

制图：张丹峰

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5月，全社会发电量、用电量分别同比增长4.3%、4.6%。我国部分工业实物量指标明显回升，生产供给持续回升，内需复苏较为明显，物价指标总体保持平稳。主要经济指标持续改善，经济运行秩序重回正轨。

从全年来看，我国有充足的宏观政策空间，有强大的国内市场支撑，经济发展具备强大的韧性和潜力。

6月15日，国家统计局公布5月经济运行数据。6月16日，在国家发改委例行发布会上，国家发改委新闻发言人孟玮表示，“随着我国疫情防控取得重大战略成果，5月份经济社会秩序有序恢复，主要经济指标在持续改善。”

粮油供应充足，预计下半年食品价格总体基本平稳

“5月，我国经济运行秩序重回正轨，部分工业实物量指标明显回升。”孟玮表示，5月全社会发电量、用电量分别同比增长4.3%、4.6%，增速比4月分别提高了4个百分点与3.9个百分点。此外，交通物流运营基本恢复，铁路装车数同比基本持平。

生产供给持续回升。5月规模以上工业增加值同比增长4.4%，增速比上月加快0.5个百分点；服务业生产指数的增速由负转正，由4月份的下降4.5%转为增长1%。

内需复苏较为明显。从消费来看，市场销售在逐步回暖。5月社会消费品零售总额下降2.8%，但是降幅较上月收窄了4.7个百分点。从投资来看，投资降幅继续收窄，前5个月固定资产投资下降6.3%，降幅比前4个月收窄了4个百分点。从出口看，今年5月以人民币计价的出口增长1.4%。

百姓最为关注的物价指标，总体保持平稳。5月CPI同比涨幅2.4%，比上月收窄了0.9个百分点，创下近14个月以来最小的涨幅。

“CPI和核心CPI同比涨幅的差距在缩小，由2月的4.2个百分点收窄为5月的1.3个百分点，4—5月核心CPI的涨幅都是1.1%，进一步表明推动CPI上涨的结构性因素正在较快减弱，主要是猪肉和蔬菜等农副产品的价格出现了较大幅度的回落。”发言人介绍，截至目前，36个大中城市、超市和集贸市场的猪肉价格比2月中旬的高点下降幅度超过了20%，15种蔬菜综合平均价格比1月底的高点下降超过了40%。

发言人表示，当前生猪复产的势头较好，总体判断，今年下半年猪肉价格有望保持稳步回落的态势，并可能随着季节性和节日性的需求变化而有所波动。

“我国粮食和食用油供应充足，下半年粮油的价格有望平稳运行，蔬菜、水果等价格可能会有正常季节性的波动，但是食品价格总体将保持基本平稳的态势。”发言人介绍，从全年来看，我国有充足的宏观政策空间，有强大的国内市场支撑，经济发展有足够的韧性和潜力，主要工农业行业复产达产形势良好，各类消费品供应充足，保持物价平稳运行具备坚实基础。

大力援企稳岗，双创示范基地提供岗位数创新高

就业是民生之本。全面强化就业优先政策，各地各部门大力实施援企稳岗，5月全国城镇调查失业率5.9%，比上月下降了0.1个百分点。

然而，今年就业总量压力较大。如何更好地解决大学生这个重点群体的就业问题？5月初，国家发改委会同国资委、教育部等部门共同启动了双创示范基地创业就业“校企行”专项行动。一个多月来，专项行动已实现了“四个一批”的效果。

释放了一批就业岗位。28家企业双创示范基地积极发挥龙头企业保就业的带动作用，截至目前共为高校毕业生提供约9.3万个就业岗位，招聘岗位的数量再创新高。

提供了一批服务指导。企业示范基地分别发挥各自优势，共遴选了超过500名创业就业导师，通过线上讲座、网络培训等方式，为高校创业团队提供专业化指导和服务。

发布了一批创新创业需求。企业示范基地广泛发动集团公司和下属企业、园区，已梳理征集创新创业需求百余条，由高校创业团队来“揭榜”攻关。

对接了一批优秀的创业项目。高校示范基地结合各自学科设置和专业特点，遴选了超过500个优秀大学生创业团队和项目，正抓紧与企业示范基地开展项目对接活动。

发言人介绍，各双创示范基地还将依托各类线上平台、线下园区、孵化载体等资源，出台减免或减半租金、开放实验室资源等促进创新创业的各类举措，为高校毕业生就业创业提供全方位的服务。

助力实体经济，企业债券发行改为注册制后发行规模同比增38.9%

目前，全球疫情和世界经济形势依然复杂严峻，对我国经济发展的冲击和影响还在不断显现；国内散发病例依然存在，一定程度上会影响居民消费的信心和服务业的恢复。如何巩固好经济运行秩序重回正轨的好势头？

发言人表示，针对经济运行中的突出问题，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，国家发改委将重点抓好三方面工作。

千方百计保就业、保民生。重点瞄准高校毕业生、农民工等重点群体，强化援企稳岗和就业帮扶，促进创业带动就业。同时，落实脱贫攻坚和乡村振兴举措，确保实现脱贫攻坚的目标。

大力挖掘释放内需潜力。重点以高质量的供给来适应、引领和创造新需求，积极推进家电、汽车等更新置换和回收处理，顺势而为促进消费新业态加快发展、完善提升。

抓好援企稳企政策落实。重点落实好减税降费各项政策，降低政府性融资担保费率，扩大担保的覆盖面，发展知识产权质押融资，引导银行向实体经济让利。

例如，近日国家发改委等部门联合印发了《关于进一步优化发展环境 促进生鲜农产品流通的实施意见》，明确表示将通过减轻企业相关用电价格和车辆通行费等价费负担、推动解决增值税抵扣难题，着力降低企业经营成本。

再如，自今年企业债券发行由核准制改为注册制以来，截至6月12日，已完成核准或注册企业债券4969.6亿元、完成发行1930.3亿元，分别较去年同期增长38%和38.9%。

“通过积极支持符合条件的各类企业利用企业债券开展融资，加快组织实施债券发行工作，进一步增强了企业债券服务实体经济的能力。”发言人说，对于受疫情影响较大的企业和疫情防控重点保障企业开通了新申报债券的“绿色通道”。截至6月12日，通过“绿色通道”受理企业债券76只945.7亿元；通过创新支持方式、简化办理流程，加快核准或者注册湖北地区的企业债券15只171.2亿元。

《 人民日报 》（ 2020年06月17日 10 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)