政策助力激发车市活力（消费视窗·消费回升看“大件”②）

近日，上海南京路步行街上，不少商家采取“线上线下”联动方式推出各类汽车促销活动。图为促销活动现场。

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统筹推进疫情防控和经济社会发展过程中，汽车消费信心不断提升，消费需求加快释放。直播、云消费等新的营销方式也激活了市场热情。下一步，相关政策还需加力，特别是充电桩建设亟待进一步发力。

车市销售回暖

5月份乘用车销售同比增长7%，结束了连续10个月的负增长

“孩子的学校5月中旬开学，有一台带空气净化功能的车接送，让我们安心了不少。”在成都一家广告公司工作的冯巍，“五一”假期增购了一台吉利ICON。一个多月来，这款国内首个搭载“车规级CN95高效复合空调滤芯”的新车，让他终于不再为家里那台SUV里的异味担心了。

冯巍是5月份近170万乘用车购车用户中的一个。中国汽车工业协会最新统计显示，随着我国疫情防控形势稳步向好，汽车企业加快实现复工复产，在一系列利好政策的推动下，汽车消费信心不断提升，部分被抑制的消费需求加快释放，今年5月，我国乘用车市场完成销售167.4万辆，同比增长7%，结束了连续10个月的负增长。

走进一汽—大众天津MQB工厂的焊接车间，在1140台焊装机器人热闹的蜂鸣声中，不时可以看见戴着口罩的员工聚精会神地从事检验、测量与监控等工作。“4月以来，中型SUV探岳已连续两月销量突破1.4万辆。”一汽—大众天津分公司党委书记、总经理王国富介绍说，5月份，工厂的生产安排得很满，员工们不时加班加点。

探岳热销的背后，是SUV市场的火热回归。中汽协统计显示，5月SUV共销售77.7万辆，同比增长20.1%，环比增长11.3%，同比增速明显高于上月。

迅速回暖的还有高端换购需求。统计显示，5月奥迪品牌终端销量6.5万辆，同比增长36%；北京奔驰实现销售5.86万辆，同比增长30.8%；沃尔沃销量同比增长22%；华晨宝马销量同比增长15.8%。

国产品牌的努力，同样得到了市场认可。日前，5月份销量同比增长20%的吉利汽车宣布，在今年5月份吉利汽车10.88万辆的总销量中，基于CMA（“智能魔方”）架构的车型销量占比达14%，这意味着吉利由“精品车3.0时代”迈入“科技吉利4.0时代”。

“外观内饰惊艳，操控性不亚于合资品牌，试乘试驾后我就下了订单。”在上海一家互联网公司工作的王凯，将自己的轿车置换成了基于CMA架构的吉利星越。像王凯那样买过合资品牌车，换车时选择吉利、红旗、长安等国产品牌的消费者不在少数。5月，红旗品牌销量同比增长了97.2%，长安汽车销量同比增长了54.3%。

自2月17日广东佛山市率先推出购车补助以来，全国已经有超过20个城市出台了汽车消费鼓励政策。将新能源汽车购置补贴和免征购置税政策延长2年、以奖代补支持京津冀等重点地区淘汰国三及以下排放标准柴油货车、对二手车经销企业销售旧车减征增值税……3月31日，国务院常务会议确定了促进汽车消费的三大举措，提振车市政策再度加码。

“随着我国疫情防控阻击战取得重大战略成果，家庭购车和换车需求持续释放，拉动车市持续走强。加之各地接连出台促消费政策，大幅提升了汽车消费信心。”全国乘用车联合会秘书长崔东树表示。

营销创新激活市场热情

直播、云消费等新营销模式有效克服了疫情影响，实现销量和人气双丰收

日前，一场首次实现德国英戈尔施塔特奥迪总部、长春一汽—大众奥迪总部和北京奥迪中国研发中心三地联动的“云端workshop”（产品沟通会），让与会者印象深刻。一汽—大众奥迪销售事业部执行副总经理孙惠斌化身“首席品质官”，带你探访长春基地的整车气味舱、个性化定制中心；总经理石柏涛则以“首席体验官”的身份，在国内最大的汽车试验场——农安试车场挑战了“100秒魔鬼测试”……

前些天，在家观看过一场沃尔沃产品直播之后，在北京从事律师工作的李远下决心购买了一台插电混动版沃尔沃XC90。疫情防控期间，沃尔沃在各大电商平台尝试推出线上直播活动，以主题鲜明、风格各异的直播，在特殊时期与消费者加强沟通，总观看人数超过150万，曝光量超千万，直接收获了超过千笔订单。

同样尝到直播甜头的还有长城汽车旗下的新能源品牌欧拉。3月，欧拉直播小试牛刀，单场在线人数猛增8倍，累计订单近2000台。4月，欧拉新零售2.0模式开启，仅16天就在天猫旗舰店收获2212台订单。5月，欧拉聚焦年轻圈层直播和电商平台带货，实现销量和人气双丰收，单月销售新车2333台，环比增长32%。

“直播、云消费等新的营销方式，有效克服了疫情影响，激活了市场热情。”中汽协常务副会长兼秘书长付炳锋说。据预测，2020年我国直播电商行业规模将在去年4338亿元的基础上翻一番。如何通过创新的线上形式，吸引年轻消费者的关注，并通过线上线下结合促进汽车销售，成为车企营销的新课题。

新能源汽车还需政策扶持

一些大城市推出促进新能源汽车市场消费的优惠政策，下半年新能源汽车产销降幅有望收窄

“去年申请了北京的新能源车指标，看报道说截至去年底申请人数已经超过44万人，我起码要排到2027年之后了。”刚刚参加工作的刘明军原本对此已不抱希望，但是6月1日，北京就小客车指标配置新政征求意见，规定除了摇号规则向无车家庭倾斜，每年的新能源车牌也将有80%向无车家庭优先配置，这让他又看到了曙光。

4月初趁着广州市出台纯电动车补贴政策出手购车的赵顺，不用摇号直接申请到了新能源车指标。“市里补贴1万元，厂家又追加补贴1万元，‘五一’假期，我还开着自己的广汽新能源埃安S回了趟广西老家。”赵顺说。

尽管我国将新能源汽车购置补贴和免征购置税政策延长了2年，不少城市也出台了相应的补贴政策，但是，目前新能源汽车市场仍未实现正增长。

“5月，新能源汽车产销延续了上月的势头，其中销量增长更为明显，但同比依然下降23.5%，说明当前新能源汽车市场总体需求动力仍然不足。”付炳锋说。

“我们也曾经考虑过电动汽车，但小区的车位是月租，说服物业同意安装充电桩难度很大。”冯巍坦言，充电难是他未将纯电动汽车放在选择范围之内的主要原因。在安装充电桩上，李远同样碰了钉子。“我们小区去年才落成，可物业以电表容量不够为由，拒绝了我安装充电桩的申请。”李远有点不解，老旧小区需要电力增容改造可以理解，但按照住建部等部门的政策，新建小区不是应该提前规划好充电桩用电问题吗？没办法，他的插电混动车暂时只能当燃油车开。

中国电动汽车充电基础设施促进联盟信息部主任仝宗旗介绍，截至2020年5月底，联盟内成员单位总计上报公共类充电桩55.1万台。从2019年6月到2020年5月，月均新增公共类充电桩约1.2万台。

尽管公共充电桩数量快速增长，但一些消费者反映，使用体验还有待改善。“一些公共充电桩找起来麻烦，充电服务费较高，还要缴纳停车费，需要下载多家充电桩公司的APP也让人头疼。”李远说。

“新能源汽车政策和市场的协调关系需要优化，今后还需要在市场端及使用环境上大力推动。”付炳锋指出，目前北京、上海等一些大城市已经推出了一系列促进新能源汽车市场消费的优惠政策，相信会逐步产生积极和良好的效果，下半年新能源汽车产销降幅有望逐步收窄。

《 人民日报 》（ 2020年06月17日 19 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)