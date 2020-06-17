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直播带货，有规矩才有未来（市场漫步）

罗珊珊

2020年06月17日05:32  来源：人民网－人民日报
 

　　直播带货不是“去库存”“冲销量”的应急之举，而是发展数字经济的新举措。直播带货产业涉及主体多、链条复杂，规范发展已势在必行

　　

　　日前，中国商业联合会发布通知，要求起草制定《视频直播购物运营和服务基本规范》和《网络购物诚信服务体系评价指南》等两项标准，首部全国性直播电商标准将于7月出台执行。笔者认为，这部标准的出台正当其时，有利于推动直播带货产业行稳致远。

　　时下，直播带货掀起了新型消费的热潮。疫情防控期间，依赖线下客源的企业和商家遭受较大冲击，直播带货通过一部手机在主播和消费者之间架起了一座沟通的桥梁，线上线下商家开始将直播带货作为重要运营工具，从“网红”到节目主持人，各界人士纷纷走进直播间推荐特色产品、加强供销对接。直播带货创新了消费体验、激活了市场活力，还成为推动脱贫攻坚、助力产业发展的重要抓手。

　　商务部数据显示，今年一季度，全国电商直播超过400万场。可以说，直播带货已不是“去库存”“冲销量”的应急之举，而是发展数字经济的新举措。正因如此，直播带货产业应立足长远，在规范化道路上实现健康发展。

　　从发展现状来看，直播带货规范发展已势在必行。直播带货产业涉及主体多、链条复杂，网络主播、内容发布平台、产品供应企业等相关参与者缺乏明确的管理标准和监管机制。对于关键参与方主播的责任认定也存在不同观点，有些主播直接在直播间销售商品，有些主播通过宣传为商家引流，不同主播在销售过程中担任的角色不同，需要承担的责任也不尽相同，这些情况还需进一步梳理分类、明确界定。

　　中消协发布的报告显示，目前37.3%的消费者在直播购物中遇到过问题，主要有夸大宣传、货不对板、售后服务难以保障等，还有一些基础服务性问题需要妥善解决。只有厘清各参与方的责任和行为规范，整个产业发展才能有据可依、有规可循，消费者的合法权益才能得到保护，直播带货也才能走入正轨、良性发展。

　　我国消费升级趋势方兴未艾，消费者购物不再仅仅关注价格，商品质量好、服务体验优等都是人们消费的重要动力，直播带货等新消费模式前景光明、大有可为。直播带货的各参与方应认识到，一锤子买卖长久不了，只有靠诚信经营、品质过硬才能持续较快发展。

　　标准和规范的明确不是终点，而是一个新的开始。期待监管部门根据新业态的特点创新监管方式，既鼓励创新又兼顾公平；期待相关平台和主播放远眼光，诚信守规。通过各方的共同努力，促进直播带货产业健康有序发展。


　　《 人民日报 》（ 2020年06月17日 19 版）
(责编：牛镛、岳弘彬)
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