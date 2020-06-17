流量平台当建价值高地（人民时评）

直播助农，让田间地头农产品畅销全国；在线学习，让知识跨越千山万水；分享日常，让生活技能方便你我……近年来，网络直播成为互联网世界的一个“风口”，一个个流量平台纷纷崛起，在产品营销、知识共享、远程办公医疗等方面发挥着积极作用。人们在直播中寻得商机，在直播中觅得便利，也在直播中拓宽出路。
应该看到，网络直播作为发展中的新事物，犹如一个赛车道，直播平台像赛车手，抓住用户注意力就更容易加速冲刺，“直播竞赛”就此展开。当然，这条赛道的门槛和标准参差不齐，出现了一些需要正视、亟待解决的问题。对此，中央网信办等8部门近日集中开展网络直播行业专项整治行动，首批依法依规对44款网络直播平台进行相应处罚，再次释放出坚决治理直播行业乱象的强烈信号。
推动直播行业健康发展，只有全面审视，才能对症下药。看规模，据《2020中国MCN行业发展研究白皮书》，聚合内容创作者的多频道网络（MCN）机构数量已超2万家；据第四十五次《中国互联网络发展状况统计报告》，截至今年3月，我国网络直播用户规模达5.60亿。看特点，直播平台内容同质、功能相似、特色模糊等现象明显。可以说，不少直播平台往往低水平入门、低质量竞争。平台数量多、用户规模大在一定程度上彰显了网络直播的发展活力，但人们更期待去粗取精的发展质量。
互联网行业有个“三角形框架”，即服务用户的“产品”、留住用户的“运营”及转化盈利的“流量”。从这个模型出发，无论是产品还是运营，成功与否往往系于流量。可以说，流量生态在很大程度上影响着商业转化价值。但从实践来看，如果直播平台唯流量是从，只顾流量热度、内容热度，不顾质量、不负责任，就会滋生一些违背公序良俗的言行，冲击法律与道德底线。从这个意义上讲，直播平台需要来一场聚焦责任感、价值观的“质量革命”。
直播平台不是法外之地，更不是道德洼地，而应成为责任之地、价值高地。近年来，针对网络直播出现的问题，从平台备案许可到主播实名制认证，从建立直播内容审核制度到履行内容日志信息留存要求，从建立信用等级管理体系到黑名单管理制度，一系列监管与规范、自律与他律的制度在不断完善。今年全国两会期间，有人大代表建议，强化平台的监督管理责任。直播平台是公共平台，不能重流量轻责任、重收益轻担当，这已经成为广泛共识。唯有平衡好平台利益与公共责任，扎紧制度篱笆，平台当好“把关人”、相关部门当好“守门员”，这一朝气蓬勃的行业才能真正迎来发展的春天。
开放、共享是互联网的内在精神，越是开放、共享，越应该把价值导向摆在首位，每个直播平台都应该成为价值出口。抗击新冠肺炎疫情期间，不少流量平台科普抗疫知识，传递战疫温暖时刻，为不少行业打开了线上销售之门，在疫情防控中起到积极作用。实践证明，“把握好手里的麦克风”，让主流价值充盈直播间，才能让直播平台沃土广袤、蓬勃发展。
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