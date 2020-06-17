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北京消协:直播带货"7天无理由退货"规定执行情况总体较好

2020年06月17日07:35  来源：人民网－人民日报
 

　　本报北京6月16日电  （记者齐志明）16日，北京市消协发布的《直播带货消费调查报告》显示，当前直播带货“7天无理由退货”规定执行情况总体较好，但也存在部分虚假宣传、信息公示不全以及售后没有保证等损害消费者权益问题。

　　调查发现，近九成受访者有直播购物经历，购买商品以服饰、化妆品和食品居多。直播带货目前仍以大型电商平台为主，但社交平台的经营属性日益凸显。受访者参与直播购物时最关心质量和价格因素，最担心商品存在质量问题。近半受访者认为平台、主播和商家应共同担责，超六成受访者遇到问题找平台维权。

　　但调查也发现了一些问题。三成直播带货商家没有充分履行证照信息公示义务。《电子商务法》明确规定，电子商务经营者应当在其首页显著位置，持续公示营业执照信息、与其经营业务有关的行政许可信息、属于依照本法第十条规定的不需要办理市场主体登记情形等信息，或者上述信息的链接标识。本次体验调查的30个直播带货样本中，有9个样本涉嫌存在信息公示不到位问题，占比30%。


　　《 人民日报 》（ 2020年06月17日 10 版）

(责编：李都也(实习生)、李栋)
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