俄罗斯出台煤炭工业发展规划

俄罗斯政府日前批准了《俄罗斯联邦2035年前煤炭工业发展规划》，计划在库兹巴斯、罗斯托夫州以及东西伯利亚等地区建立新的煤矿开采中心，同时完善铁路、港口等基础设施建设，保障煤炭出口。

该发展规划旨在扩大俄罗斯的煤炭开采量，提升矿山科技含量，让煤炭行业更安全、更环保。根据规划，俄罗斯计划将煤炭开采量从2018年的4.39亿吨提升到2035年的4.85亿吨以上。俄国家杜马（议会下院）生态与环境保护委员会副主席斯塔什诺夫表示，煤炭行业的发展关乎经济和环境两大问题，俄政府批准煤炭工业发展规划与发展更清洁的可再生能源之间并不矛盾，将在发展过程中处理好环保问题。

发展规划分三个阶段实施。第一个阶段实施到2025年，主要目标是通过技术改造，提升煤炭生产集约化程度，有效降低企业事故和减少人员伤亡，开展铁路等相关基础设施建设；第二阶段至2030年，完成对煤炭企业的重组，在具有良好采矿和地质条件的地区建立新的煤矿开采中心，取消将煤炭销往国内外市场的主要系统性限制；第三阶段至2035年，大幅提高劳动生产率，实施基于煤炭深加工技术的试点项目，力求实现煤炭工业达到环境保护国际标准。

俄罗斯能源部长诺瓦克表示，煤炭行业未来将发生显著变化，对俄罗斯经济的贡献率将进一步提高。首先，煤炭行业将开展数字化转型，逐步实现采矿自动化和机器人化，提高煤矿整体生产率；其次，工人的工作条件将得到改善，矿山的安全生产水平大幅提升；第三，对燃煤热电厂进行的现代化改造和对煤炭生产中废水排放的严格规范，将令煤炭行业对环境的负面影响进一步减少。

俄罗斯煤炭储量大，品质优良。俄罗斯总统普京此前提出，2025年将向亚洲的煤炭出口翻一番，达到2亿吨。俄罗斯铁路公司不久前宣布，计划将贝加尔—阿穆尔铁路干线和西伯利亚大铁路的现代化升级改造时间缩短1—2年，以保证向亚太地区国家出口煤炭。

（本报莫斯科6月16日电）

《 人民日报 》（ 2020年06月17日 16 版）

(责编：李都也(实习生)、李栋)