欧盟推动汽车业向新能源转型

欧盟各成员国近期纷纷通过征收碳排放税等方式，鼓励新能源车型消费，支持新能源汽车的研发和市场拓展。截至目前，法国、德国、荷兰、意大利等22个成员国已着手建立汽车行业碳排放税制度。

德国联邦财政部日前提交一项新的政策草案，计划从2021年起，提高新车的气候保护附加税，其中二氧化碳排放量将是决定税额高低的关键指标。分析人士认为，德国政府此举将进一步引导市场需求，促进消费从传统高油耗车型向经济型、新能源车型转变。新草案规定，对碳排放量在每公里195克以上的机动车，每超出1克征收4欧元的附加税。

法国政府近期宣布了一项总额为80亿欧元的汽车产业振兴计划，鼓励消费者购买新能源汽车。希腊政府日前宣布将在18个月内拨款1亿欧元，用于补贴购买新能源汽车的消费者，并计划在2030年前将电动车在新车中的比例提升至30%。阿姆斯特丹、巴黎、柏林等欧洲城市也相继出台政策，规定在未来几年内，限制传统内燃机汽车进入市中心。

根据欧盟委员会气候行动部门统计，机动车是欧盟境内二氧化碳排放的重要来源之一，约占总排放量的12%。近年来，欧盟围绕汽车尾气排放标准，制定了一系列新政策。其中一项要求是自2021年起，欧盟境内新乘用车的平均二氧化碳排放量不得高于每公里95克，到2025年和2030年，再分别降低15%和37.5%。

为鼓励车企生产更多清洁能源汽车，欧盟近期还在考虑出台多项新政，包括推出两年总额为200亿欧元的计划，鼓励采购符合欧盟排放标准的清洁能源汽车；成立一项400亿—600亿欧元的清洁能源汽车投资基金，加速零排放产业链和配套基础设施的升级建设；计划在2025年前建立200万个公共充电站等。

欧洲汽车制造商协会近期数据显示，欧盟范围内85%的电动车销量集中在6个人均收入较高的西欧国家，欧洲境内76%的公共充电站集中在荷兰、德国、法国和英国，而在中东欧等地区，新能源汽车的市场占有率和充电设施普及率仍很低。

欧洲汽车制造商协会主席卡洛斯·塔瓦雷斯表示，为提升新能源汽车的市场占有率、推动欧洲汽车行业转型，欧盟及其成员国政府需要在制定政策时综合考虑消费者购买力、相关基础设施配套、市场成熟度等因素。在行业转型过程中，还要充分考虑社会和经济效应，避免欧洲汽车制造商在全球市场的激烈竞争中处于不利地位。

（本报布鲁塞尔6月16日电）

《 人民日报 》（ 2020年06月17日 16 版）

(责编：李都也(实习生)、李栋)