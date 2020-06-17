工信部:一季度电信服务质量稳步提升

本报电 工信部近日通报今年一季度电信服务质量有关情况。通报显示，一季度，电信用户申诉受理机构受理电信用户申诉36454件，环比下降26.7%，各级申诉受理机构对用户申诉进行处理和调解，有效维护电信用户合法权益。

从电信用户投申诉情况看，在申诉量下降的同时，垃圾信息投诉量也在下降。一季度，受理用户关于骚扰电话的投诉100028件，环比下降39.9%；受理用户关于垃圾短信的投诉58268件，环比下降43.4%。此外，一季度，受理中心接到不良手机应用有效投诉43191件次，环比下降5.25%。

(责编：李都也(实习生)、李栋)